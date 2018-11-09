Бойко и Рабинович договорились о создании совместной оппозиционной платформы

Сегодня, 18:27

Глава оппозиционного правительства Борис Колесников назвал заявление Бойко личной инициативой

Юрий Бойко и Вадим Рабинович / Фото: pravda.com.ua
Юрий Бойко и Вадим Рабинович / Фото: pravda.com.ua

Сопредседатель партии "Оппозиционный блок" Юрий Бойко и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович подписали соглашение о создании "Оппозиционной платформы – За життя".

Об этом Бойко и Рабинович заявили 9 ноября в кулуарах Верховной Рады, отметив, что приглашают все оппозиционные силы к объединению на базе их платформы, сообщает УП.

"Есть три пункта, по которым мы приглашаем всех: первое – это установление безусловного мира в стране, второе – прекращение экономического геноцида украинского народа и третье – создание независимой нейтральной страны, "Швейцарии Восточной Европы"", – заявил Рабинович.

Отвечая на вопрос журналистов относительно кандидата в президенты от этой политсилы, Бойко отметил: "У нас будет действительно единый кандидат на президентские выборы, но это еще повод для дискуссий, это будет в будущем".

В то же время глава оппозиционного правительства Борис Колесников отметил, что заявление о создании "Оппозиционной платформы "За життя", является личной инициативой Юрия Бойко, не согласованной с другими членами "Оппозиционного блока" и не легитимизированной съездом партии.

"Мы являемся последовательными сторонниками консолидации оппозиционных сил и выдвижения единого кандидата в президенты – авторитетного представителя промышленных и предпринимательских кругов, местного самоуправления, способного побеждать на выборах, а не кандидата, являющегося подстилкой для нынешней власти", – говорится на странице Бориса Колесникова в Fаcebook.

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Напомним, ранее Борис Колесников заявил, что почти половина экономики находится в тени и надо сократить затраты. Политик уверен, что власть должна переключить внимание с томоса и заняться экономикой.
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