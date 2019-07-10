Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 195 Черкасская область

Полный список кандидатов в нардепы на 195-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: Getty Images

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 195 (Черкасская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Арсенюк Олег Олексійович : народився 21 серпня 1986 року в місті Черкасах, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, комерційний директор, ТОВ "Берег-2007", безпартійний, проживає в місті Черкасах, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Боєчко Владислав Федорович : народився 13 вересня 1971 року в місті Умань Черкаської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, професор кафедри історії України, Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Сила и честь", проживає в місті Черкасах, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Сила и честь".

Буданцев Роман Петрович : народився 21 квiтня 1974 року в місті Кіровограді, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Кропивницькому, судимість відсутня, самовисування.

Гриценко Володимир Миколайович : народився 15 липня 1971 року в селі Демки Драбівського району Черкаської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Черкаські Мавпи", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ПАРТІЯ ВІЛЬНИХ ДЕМОКРАТІВ", проживає в місті Черкасах, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ВІЛЬНИХ ДЕМОКРАТІВ".

Гур’янова Марина Ігорівна : народилася 19 лютого 1982 року в селі Руська Поляна Черкаського району Черкаської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, регіональна координаторка, Всеукраїнське громадське об’єднання "Інститут "Республіка", безпартійнa, проживає в місті Черкасах, судимість відсутня, самовисування.

Давидов Віктор Вячеславович : народився 17 листопада 1975 року в місті Усть-Лабінськ, Російська Федерація, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, директор, ТОВ "Дакат 09", безпартійний, проживає в місті Золотоноша Черкаської області, судимість відсутня, самовисування.

Друмашко Володимир Григорович : народився 13 лютого 1981 року в місті Черкасах, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Черкасах, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична Партія "Голос".

Єфремова Марія Іванівна : народилася 26 жовтня 1991 року в місті Тальне Черкаської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, інспектор, ТОВ ТПК "Омега", безпартійнa, проживає в місті Тальне Тальнівського району Черкаської області, судимість відсутня, самовисування.

Квітка Віктор Володимирович : народився 26 вересня 1966 року в селі Великі Канівці Чорнобаївського району Черкаської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Великоканівецький сільський голова, безпартійний, проживає в селі Великі Канівці Чорнобаївського району Черкаської області, судимість відсутня, самовисування.

Коломієць Богдан Іванович : народився 27 березня 1968 року в місті Черкасах, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Оппозиционный блок", проживає в місті Черкасах, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Курбет Євгеній Олександрович : народився 7 червня 1969 року в селі Гельмязів Золотоніського району Черкаської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, військовий комісар, Черкаський обласний військовий комісаріат, безпартійний, проживає в місті Черкасах, судимість відсутня, самовисування.

Легомінова Юлія Олегівна : народилася 15 лютого 1992 року в місті Києві, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адміністратор ресторану, ТОВ "Ролл Хаус", безпартійнa, проживає в місті Вишгород Вишгородського району Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Малкова Лариса Володимирівна : народилася 7 липня 1973 року в місті Черкасах, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Черкасах, судимість відсутня, самовисування.

Мельник Андрій Вікторович : народився 3 червня 1992 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Польова Олена Володимирівна : народилася 12 серпня 1988 року в місті Тальне Черкаської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, операціоніст, ТОВ "Омега", безпартійнa, проживає в місті Тальне Тальнівського району Черкаської області, судимість відсутня, самовисування.

Пошиваник Микола Михайлович : народився 10 грудня 1973 року в селі Чапаєвка Золотоніського району Черкаської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Чорнобайенерго", безпартійний, проживає в смт Чорнобай Чорнобаївського району Черкаської області, судимість відсутня, самовисування.

Прокопов Артем Станіславович : народився 27 грудня 1988 року в місті Хмельницькому, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Хмельницькому, судимість відсутня, самовисування.

Рябошлик Олександр Володимирович : народився 29 листопада 1975 року в селі Ревбинці Чорнобаївського району Черкаської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПатриотІВ – УКРОП", проживає в місті Канів Черкаської області, судимість відсутня, самовисування.

Савенко Олександр Сергійович : народився 15 лютого 1986 року в місті Черкасах, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, перший заступник директора, КП "Черкаська служба чистоти", член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Черкасах, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Семенов Олександр Миколайович : народився 17 квiтня 1976 року в місті Чигирин Черкаської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, викладач правових дисциплін, ВСП Чигиринський економіко-правовий коледж Уманського НУС, член Політичної партії "Народний Рух України", проживає в місті Чигирин Чигиринського району Черкаської області, судимість відсутня, самовисування.

Стопчак Ліна Анатоліївна : народилася 18 лютого 1980 року в селі Первомайське Жовтневого району Миколаївської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійнa, проживає в місті Хмельницькому, судимість відсутня, самовисування.

Ткач Костянтин Володимирович : народився 9 серпня 1987 року в місті Хмельницькому, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Хмельницькому, судимість відсутня, самовисування.

Толмачов Олег Анатолійович : народився 29 жовтня 1989 року в місті Черкасах, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, регіональний представник, Черкаська філія ПП "Фокстрот-13", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС", проживає в місті Черкасах, судимість відсутня, самовисування.

Федунь Андрій Володимирович : народився 15 березня 1979 року в місті Сокаль Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник дільниці шахтного транспорту, ДП "Львіввугілля" шахта "Червоноградська", безпартійний, проживає в місті Сокаль Сокальського району Львівської області, судимість відсутня, самовисування.

Франків Олена Анатоліївна : народилася 5 серпня 1983 року в селі Лісові Гринівці Хмельницького району Хмельницької області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійнa, проживає в місті Хмельницькому, судимість відсутня, самовисування.

Хоменко Богдан Іванович : народився 26 сiчня 1981 року в місті Біла Церква Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник відділу комп’ютерних систем, ТОВ "Інфокс", безпартійний, проживає в місті Чигирин Черкаської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Партия Шария".

Цуран Олександр Вікторович : народився 30 березня 1980 року в місті Хмельницькому, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Хмельницькому, судимість відсутня, самовисування.

Напомним, Черкасская область разбита на 7 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 7 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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