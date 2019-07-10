Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 196 Черкасская область

Полный список кандидатов в нардепы на 196-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: Getty Images

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 196 (Черкасская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Бобін Юрій Валентинович : народився 21 сiчня 1963 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, менеджер зі збуту, ТОВ "В.М. Фарм", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Бобов Геннадій Борисович : народився 15 листопада 1965 року в місті Васильків Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в селі Селище Корсунь-Шевченківського району Черкаської області, судимість відсутня, самовисування.

Ванникова Ірина Валеріївна : народилася 28 серпня 1976 року в місті Самара, Росія, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник соціальних програм, ПАТ "Миронівський хлібопродукт", безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Володій Віра Миколаївна : народилася 16 вересня 1952 року в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонерка, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ПЛАТФОРМА НАДІЇ САВЧЕНКО", проживає в місті Городище Городищенського району Черкаської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ПЛАТФОРМА НАДІЇ САВЧЕНКО".

Капуловський Артем Валерійович : народився 12 жовтня 1988 року в місті Звенигородка Черкаської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, адвокатське об’єднання "Новіков і Партнери", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Сила и честь", проживає в селі Хлипнівка Звенигородського району Черкаської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Сила и честь".

Клацун Ярослав Михайлович : народився 24 листопада 1981 року в селі Матусів Шполянського району Черкаської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, комерційний директор, охоронне агентство "Служба охорони безпеки бізнесу", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Коваль Сергій Валентинович : народився 13 жовтня 1967 року в селі Товмач Шполянського району Черкаської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Товмацький сільський голова, член Політичної партії "Народний Рух України", проживає в селі Товмач Шполянського району Черкаської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Народний Рух України".

Лациба Владислав Володимирович : народився 18 березня 1973 року в селі Вотилівка Лисянського району Черкаської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний редактор, Черкаська обласна громадсько-політична газета "Почерк", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в селі Вотилівка Лисянського району Черкаської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Радикальная партия Олега Ляшко".

Лищенко Руслана Анатоліївна : народилася 6 квiтня 1979 року в селі Дубова Корчма Горохівського району Волинської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний бухгалтер, ПП "Редакція районної газети "Вісник Городищини", безпартійнa, проживає в місті Городище Городищенського району Черкаської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Плосконос Юрій Миколайович : народився 7 лютого 1965 року в місті Шпола Черкаської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, завідувач сектору з питань надання адміністративних послуг, Шполянська районна державна адміністрація, член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Шпола Шполянського району Черкаської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Собченко Олег Андрійович : народився 4 грудня 1973 року в місті Корсунь-Шевченківський Корсунь-Шевченківського району Черкаської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Корсунь-Шевченківський Корсунь-Шевченківського району Черкаської області, судимість відсутня, самовисування.

Стріхарський Андрій Петрович : народився 4 серпня 1981 року в місті Олександрія Кіровоградської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Компанія "Статус Групп", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Шерстюк Сергій Володимирович : народився 19 березня 1966 року в місті Васильків Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Васильків Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Напомним, Черкасская область разбита на 7 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 7 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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