Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 199 Черкасская область

Полный список кандидатов в нардепы на 199-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: Getty Images

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 199 (Черкасская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Бойко Олег Леонідович : народився 14 сiчня 1968 року в селі Пединівка Звенигородського району Черкаської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, голова, СФГ "Бойко Олега Леонідовича", безпартійний, проживає в місті Звенигородка Звенигородського району Черкаської області, судимість відсутня, самовисування.

Заліщук Світлана Петрівна : народилася 24 жовтня 1982 року в місті Жашків Черкаської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Зацарінний Олександр Іванович : народився 25 листопада 1968 року в місті Звенигородка Черкаської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Звенигородка Черкаської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Сила и честь".

Копійченко Володимир Петрович : народився 21 червня 1980 року в місті Тальне Черкаської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний бухгалтер, ПП "Редакція газети Тальнівщина", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Тальне Тальнівського району Черкаської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Радикальная партия Олега Ляшко".

Нагорняк Сергій Володимирович : народився 13 травня 1982 року в смт Попільня Попільнянського району Житомирської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Євроінвестгруп ЛТД", безпартійний, проживає в місті Вишневе Києво-Святошинського району Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Нечитайло Валерій Миколайович : народився 6 серпня 1966 року в селі Нестерівка Маньківського району Черкаської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник, ТОВ "Юридична компанія "Центуріон", безпартійний, проживає в селі Скаліватка міста Ватутіне Черкаської області, судимість відсутня, самовисування.

Ничипоренко Валентин Миколайович : народився 25 лютого 1961 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Жашків Жашківського району Черкаської області, судимість відсутня, самовисування.

Оськін Олександр Васильович : народився 7 листопада 1987 року в селі Валява Городищенського району Черкаської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Юей Інвест", фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в селі Боровикове Звенигородського району Черкаської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Пасісніченко Валентин Іванович : народився 11 лютого 1977 року в селі Білка Іванівського району Одеської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в селі Стецівка Звенигородського району Черкаської області, судимість відсутня, самовисування.

Решетило Тетяна Михайлівна : народилася 12 лютого 1970 року в селі Будище Звенигородського району Черкаської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Оппозиционный блок", проживає в смт Лисянка Лисянського району Черкаської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Різник Назар Олегович : народився 17 липня 1996 року в місті Звенигородка Черкаської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Черкасах, судимість відсутня, самовисування.

Напомним, Черкасская область разбита на 7 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 7 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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