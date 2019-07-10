Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 200 Черкасская область

Полный список кандидатов в нардепы на 200-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: Getty Images

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 200 (Черкасская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Баштан Олег Васильович : народився 26 лютого 1966 року в місті Умань Черкаської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Тайм Еко", безпартійний, проживає в місті Христинівка Христинівського району Черкаської області, судимість відсутня, самовисування.

Воронцова Олена Володимирівна : народилася 26 грудня 1981 року в місті Кіровограді, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Головко Олександр Анатолійович : народився 15 листопада 1966 року в місті Умань Черкаської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Вуглетрейд захід", безпартійний, проживає в місті Умань Черкаської області, судимість відсутня, самовисування.

Затишняк Олександр Володимирович : народився 18 липня 1986 року в селі Пологи Теплицького району Вінницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Ропотуський сільський голова, безпартійний, проживає в село Ропотуха Уманського району Черкаської області, судимість відсутня, самовисування.

Кошель Ірина Сергіївна : народилася 18 квiтня 1984 року в місті Сумах, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "ІРВІС УКРАЇНА", фізична особа – підприємець, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Махиня Сергій Петрович : народився 2 липня 1976 року в селі Кобиляки Звенигородського району Черкаської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, Христинівське відділення ЧГРУ АТ "ПРИВАТБАНК", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "ЧЕРКАЩАНИ", проживає в селі Шукайвода Христинівського району Черкаської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "ЧЕРКАЩАНИ".

Поліщук Олег Миколайович : народився 26 квiтня 1973 року в місті Тальне Черкаської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Христинівка-продтовари", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Сила и честь", проживає в місті Христинівка Христинівського району Черкаської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Сила и честь".

Сінозацький Валентин Іванович : народився 30 березня 1967 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Житлосервіс плюс", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Слободяник Олексій Вадимович : народився 4 грудня 1987 року в місті Черкасах, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Черкасах, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Яценко Антон Володимирович : народився 13 липня 1977 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Напомним, Черкасская область разбита на 7 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 7 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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