Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 206 Черниговская область

Полный список кандидатов в нардепы на 206-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: Getty Images

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 206 (Черниговская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Андреєв Сергій Вікторович : народився 23 березня 1986 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Будівельна Компанія "Сучасні Муніципальні Технології", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Антошин Вадим Леонідович : народився 24 листопада 1969 року в місті Харкові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Чернігові, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Дем’яненко Олексій Олексійович : народився 22 березня 1982 року в місті Чернігові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, підприємство споживчої кооперації "Універбаза", член Політичної партії "Оппозиционный блок", проживає в місті Чернігові, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Косян Сергій Сергійович : народився 20 жовтня 1989 року в селі Михайлівка Рубежівка Києво-Святошинського району Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, регіональний менеджер, ГО "ПП "Слуга народа", безпартійний, проживає в селі Михайлівка Рубежівка Києво-Святошинського району Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Ларченко Олександр Миколайович : народився 11 жовтня 1965 року в селі Локнисте Менського району Чернігівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Чернігівська районна рада, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в урочищі "Сад Ларченка" Халявинської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Радикальная партия Олега Ляшко".

Лисенко Володимир Володимирович : народився 26 сiчня 1969 року в місті Северодонецьк Луганської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, тимчасово не працює, член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Чернігові, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Марчук Антон Миколайович : народився 31 серпня 1989 року в місті Бровари Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Белтранс", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Бровари Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Микитась Максим Вікторович : народився 13 вересня 1980 року в місті Прип’ять Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Микитась Максим Вікторович : народився 2 сiчня 1990 року в селі Кірове Великомихайлівського району Одеської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Одесі, судимість відсутня, самовисування.

Панченко Віталій Валерійович : народився 9 жовтня 1987 року в місті Чернігові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Чернігові, судимість відсутня, самовисування.

Поляков Антон Едуардович : народився 11 листопада 1987 року в місті Чернігові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Чернігові, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Рейко Марина Миколаївна : народилася 28 вересня 1983 року в селищі Ріпки Ріпкинського району Чернігівської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, менеджер адміністративної діяльності, ТОВ "СМЕНА", безпартійнa, проживає в місті Чернігові, судимість відсутня, самовисування.

Скварський Олег Віталійович : народився 30 грудня 1966 року в місті Галич Івано-Франківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, керівник проектів, ГО "Слуга Народу Чернігівщини", безпартійний, проживає в місті Чернігові, судимість відсутня, самовисування.

Ткаченко Григорій Михайлович : народився 28 серпня 1967 року в селі Іванівка Чернігівського району Чернігівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, фермерське господарство "Напорівське", член Аграрної партії України, проживає в селі Лукашівка Чернігівського району Чернігівської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Аграрная партия Украины.

Третяк Сергій Вікторович : народився 14 червня 1996 року в селі Михайлівка Рубежівка Києво-Святошинського району Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, координатор, ГО "ПП "Слуга народа", безпартійний, проживає в селі Михайлівка Рубежівка Києво-Святошинського району Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Напомним, Черниговская область разбита на 6 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 6 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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