Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 209 Черниговская область

Полный список кандидатов в нардепы на 209-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: Getty Images

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 209 (Черниговская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Болоховець Юрій Віталійович : народився 18 грудня 1982 року в селі Івангород Ічнянського району Чернігівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ДП "Ніжинське лісове господарство", член Аграрної партії України, проживає в селі Івангород Ічнянського району Чернігівської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Аграрная партия Украины.

Брюховецький Володимир Борисович : народився 27 лютого 1984 року в місті Носівка Носівського району Чернігівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, Бахмацьке комунально-виробниче підприємство, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Бахмач Бахмацького району Чернігівської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Бузун Олег Віталійович : народився 31 липня 1970 року в місті Бахмач Чернігівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Ніжинська районна рада, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Ніжин Чернігівської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Радикальная партия Олега Ляшко".

Бурковський Костянтин Геннадійович : народився 10 грудня 1969 року в місті Стаханов Луганської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в селі Кодра Макарівського району Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Вайло Олександр Григорович : народився 5 травня 1988 року в місті Чернігові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Детат", безпартійний, проживає в місті Чернігові, судимість відсутня, самовисування.

Гунько Анатолій Григорович : народився 12 березня 1976 року в селі Сальне Ніжинського району Чернігівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, директор, ТОВ "Гільдія права", безпартійний, проживає в місті Бровари Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Зуб Валерій Васильович : народився 24 червня 1961 року в місті Синельникове Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, комірник, ТОВ "СНЕК Продакшн", безпартійний, проживає в селі Троїцьке Павлоградського району Дніпропетровської області, судимість відсутня, самовисування.

Зуб Валерій Олексійович : народився 4 березня 1970 року в смт Варва Чернігівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, КНП "Чернігівський медичний центр сучасної онкології", безпартійний, проживає в місті Чернігові, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Зуб Григорій Леонідович : народився 7 червня 1986 року в місті Долинська Кіровоградської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, вихователь, Кіровоградський обласний навчально-виховний комплекс (гімназія-інтернат-школа мистецтв), безпартійний, проживає в місті Долинська Долинського району Кіровоградської області, судимість відсутня, самовисування.

Зубицька Любов Миколаївна : народилася 15 квiтня 1983 року в місті Бровари Київської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, адвокатське об’єднання "АЛЬЯНС КОНСАЛТИНГ ГРУП", безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Івченко Микола Сергійович : народився 6 жовтня 1991 року в селі Нікішине Шахтарського району Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Іллюшко Віктор Володимирович : народився 15 квiтня 1976 року в селі Павлівка Чернігівського району Чернігівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Чернігові, судимість відсутня, самовисування.

Ковтун Алла Юріївна : народилася 18 лютого 1972 року в місті Ніжин Чернігівської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, доцент кафедри загальної та практичної психології, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, безпартійнa, проживає в місті Ніжин Чернігівської області, судимість відсутня, самовисування.

Кодола Олександр Михайлович : народився 17 лютого 1982 року в місті Чернігові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Ніжин Чернігівської області, судимість відсутня, самовисування.

Коросько Іван Володимирович : народився 1 серпня 1975 року в cелі Cалтикова-Дівиця Куликівського району Чернігівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, завідувач, Ніжинське протитуберкульозне амбулаторно-поліклінічне відділення Чернігівського обласного протитуберкульозного диспансеру, член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в селі Вертіївка Ніжинського району Чернігівської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Ситнік Олег Денисович : народився 4 сiчня 1949 року в селі Гмирянка Ічнянського району Чернігівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, безпартійний, проживає в місті Ніжин Чернігівської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Харченко Олександр Володимирович : народився 12 жовтня 1980 року в місті Чернігові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник юридичного управління, ПП "ОвручГазАвто", безпартійний, проживає в місті Ніжин Чернігівської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Сила и честь".

Хахуда Юрій Михайлович : народився 6 травня 1977 року в місті Носівка Чернігівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Шадура Сергій Миколайович : народився 6 квiтня 1979 року в місті Ніжин Чернігівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник, ТОВ "ЄВРО ЕКО ІНВЕСТ", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Ніжин Чернігівської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Напомним, Черниговская область разбита на 6 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 6 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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