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Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 210 Черниговская область

10 июля, 23:30

Полный список кандидатов в нардепы на 210-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: Getty Images

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 210 (Черниговская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Бартош Олександр Петрович : народився 14 травня 1969 року в місті Калінінград, Росія, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Прилуки Чернігівської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Болгак Олег Анатолійович : народився 3 травня 1966 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник-консультант народного депутата України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка".

Борсук Роман Петрович : народився 25 квiтня 1994 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, директор із соціальної політики, ТОВ "Слуга народа. ЗЕ!", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Гензель Артем Ігорович : народився 6 грудня 1993 року в місті Прилуки Чернігівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в місті Прилуки Чернігівської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ".

Дмитренко Олег Миколайович : народився 17 жовтня 1973 року в смт Варва Варвинського району Чернігівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Чернігові, судимість відсутня, самовисування.

Коваленко Андрій Анатолійович : народився 26 вересня 1975 року в місті Остер Козелецького району Чернігівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, фізична особа – підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "РАЗОМ СИЛА", проживає в смт Десна Козелецького району Чернігівської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "РАЗОМ СИЛА".

Коровченко Сергій Володимирович : народився 19 лютого 1979 року в смт Фащівка Перевальського району Луганської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, ГО "Громадський рух Сергія Коровченка "ОНОВЛЕННЯ", безпартійний, проживає в селі Замістя Прилуцького району Чернігівської області, судимість відсутня, самовисування.

Лічман Віталій Вікторович : народився 4 серпня 1981 року в місті Прилуки Чернігівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, комерційний директор, фізична особа – підприємець Шевченко Р.В., безпартійний, проживає в місті Прилуки Чернігівської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Сила и честь".

Лук’янчук Михайло Юрійович : народився 25 березня 1981 року в місті Радомишль Житомирської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник проектів, ГО "ГРОМАДСЬКИЙ РУХ "Слуга народа", безпартійний, проживає в місті Радомишль Радомишльського району Житомирської області, судимість відсутня, самовисування.

Малик Василь Іванович : народився 17 жовтня 1968 року в селі Пологи-Яненки Переяслав-Хмельницького району Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Прилуцька районна рада, член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в селі Білорічиця Прилуцького району Чернігівської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Пахомов Дмитро Анатолійович : народився 19 сiчня 1986 року в місті Прилуки Чернігівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Слуга народа", проживає в місті Прилуки Чернігівської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Приходько Борис Вікторович : народився 23 сiчня 1973 року в смт Лосинівка Ніжинського району Чернігівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, радник, ТОВ "Кредитна установа "Кредит-Комерц", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Приходько Василь Іванович : народився 25 лютого 1942 року в селі Дубрівка Баранівського району Житомирської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, безпартійний, проживає в місті Шепетівка Хмельницької області, судимість відсутня, самовисування.

Рожко Артем Миколайович : народився 5 листопада 1979 року в місті Чернівцях, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПрАТ "Прилуцький м’ясокомбінат", безпартійний, проживає в місті Прилуки Чернігівської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Аграрная партия Украины.

Сірик Юрій Петрович : народився 26 вересня 1989 року в місті Чернігові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, електрозварювальник, ПрАТ "Чернігівський автозавод", безпартійний, проживає в місті Чернігові, судимість відсутня, самовисування.

Тютюнник Іван Васильович : народився 13 сiчня 1979 року в місті Прилуки Чернігівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, ТОВ "ПК "ПОЖМАШИНА", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Прилуки Чернігівської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Шинкаренко Олена Михайлівна : народилася 25 вересня 1989 року в місті Прилуки Чернігівської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник-консультант народного депутата України, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Прилуки Чернігівської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Радикальная партия Олега Ляшко".

Щукін Леонід Миколайович : народився 5 вересня 1979 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Ястремська Марія Миколаївна : народилася 10 листопада 1986 року в смт Варва Варвинського району Чернігівської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю "Світанок", член Політичної партії "Оппозиционный блок", проживає в смт Варва Варвинського району Чернігівської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Напомним, Черниговская область разбита на 6 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 6 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.


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Тег выборы, Рада, депутаты, нардепы, мажоритарка, мажоритарные округа

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