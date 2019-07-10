Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 201 Черновицкая область

Полный список кандидатов в нардепы на 201-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: Getty Images

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 201 (Черновицкая область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Андрусяк Юрій Ілліч : народився 7 червня 1977 року в селі Купка Глибоцького району Чернівецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ДП "Герцаївське державне спеціалізоване лісництво агропромислового комплексу", безпартійний, проживає в місті Чернівцях, судимість відсутня, самовисування.

Безбородько Андрій Михайлович : народився 9 лютого 1984 року в селі Потічок Снятинського району Івано-Франківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПП "Юридична фірма Ткач і Ко", безпартійний, проживає в місті Чернівцях, судимість відсутня, самовисування.

Герасимчук Юрій Михайлович : народився 25 вересня 1978 року в місті Чернівцях, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПП "Гранд ЮМ", член Політичної партії "Сила Людей", проживає в місті Чернівцях, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Сила Людей".

Гуцул Мирослав Іванович : народився 31 серпня 1966 року в селі Селище Сокирянського району Чернівецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Чернівцях, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична Партія "Патриот".

Дідух-Кобзар Володимир Іванович : народився 14 серпня 1955 року в селі Любківці Снятинського району Івано-Франківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, громадська організація "Слуга народу", безпартійний, проживає в місті Чернівцях, судимість відсутня, самовисування.

Жук Галина Василівна : народилася 26 листопада 1980 року в селі Подвірне Новоселицького району Чернівецької області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник відділення, АТ "ОТП банк", безпартійнa, проживає в місті Чернівцях, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Сила и честь".

Зазуляк Василь Володимирович : народився 12 лютого 1981 року в селі Будилів Снятинського району Івано-Франківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, будівельна компанія "Водограй", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Чернівцях, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Кирпушко Ярослав Васильович : народився 25 грудня 1954 року в селі Касперівці Заліщицького району Тернопільської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, виконавчий директор, Буковинський центр реконструкції і розвитку, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДЯНСЬКИЙ РУХ "ХВИЛЯ", проживає в місті Чернівцях, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКИЙ РУХ "ХВИЛЯ".

Кияк Максим Тарасович : народився 26 сiчня 1982 року в місті Чернівцях, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична Партія "Голос".

Кубай Інна Михайлівна : народилася 14 червня 1984 року в селі Пищатинці Борщівського району Тернопільської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, громадська організація "Квадрівіум", член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в місті Чернівцях, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ".

Лис Олена Георгіївна : народилася 15 червня 1971 року в селі Бродок Дрогічинського району Брестської області, Білорусь, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, вчитель, Чернівецька гімназія № 2 Чернівецької міської ради, безпартійнa, проживає в місті Чернівцях, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Михайлішин Віталій Михайлович : народився 28 червня 1973 року в місті Чернівцях, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ГОМЕЛЬ СКЛО", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Чернівцях, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Продан Оксана Петрівна : народилася 16 квiтня 1974 року в місті Чернівцях, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійнa, проживає в місті Чернівцях, судимість відсутня, самовисування.

Пуршага Олександр Іванович : народився 1 грудня 1967 року в місті Чернівцях, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, виконувач обов’язків директора, Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Чернівецької обласної державної адміністрації, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Чернівцях, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Радчук Валентина Миколаївна : народилася 24 червня 1970 року в місті Чернівцях, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, завідувач кафедри практичної психології, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, безпартійнa, проживає в місті Чернівцях, судимість відсутня, самовисування.

Федорук Микола Трохимович : народився 20 березня 1954 року в селі Пісочне Ковельського району Волинської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Чернівцях, судимість відсутня, самовисування.

Філіпчук Валентин Олександрович : народився 5 грудня 1977 року в селі Киселів Кіцманського району Чернівецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник начальника – начальник відділу охорони водних біоресурсів "Рибоохоронний патруль", Управління Державного агентства рибного господарства у Чернівецькій області, безпартійний, проживає в місті Чернівцях, судимість відсутня, самовисування.

Фрунзе Наталія Штефанівна : народилася 27 серпня 1975 року в місті Чернівцях, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Чернівцях, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Царюченко Ігор Володимирович : народився 22 травня 1974 року в смт Білозерка Херсонської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПП "Зодчий-Буковина", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПатриотІВ – УКРОП", проживає в місті Чернівцях, судимість відсутня, самовисування.

Чевка Людмила Степанівна : народилася 11 вересня 1990 року в селі Чуньків Заставнівського району Чернівецької області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, економіст, обласна база спеціального медичного постачання Чернівецької обласної ради, безпартійнa, проживає в місті Чернівцях, судимість відсутня, самовисування.

Яринич Михайло Федорович : народився 22 травня 1987 року в місті Чернівцях, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний лікар, ТОВ "Клініка Санте", безпартійний, проживає в місті Чернівцях, судимість відсутня, самовисування.

Напомним, Черновицкая область разбита на 4 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 4 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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