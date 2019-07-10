Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 202 Черновицкая область

Полный список кандидатов в нардепы на 202-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: Getty Images

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 202 (Черновицкая область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Антонюк Ірина Валеріївна : народилася 6 листопада 1985 року в місті Кіцмань Чернівецької області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник, Центр надання адміністративних послуг при Кіцманській районній державній адміністрації, член Аграрної партії України, проживає в місті Кіцмань Кіцманського району Чернівецької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Аграрная партия Украины.

Гешко Іван Тарасович : народився 19 серпня 1979 року в місті Кіцмань Чернівецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тренер-викладач, Чернівецька обласна школа вищої спортивної майстерності, безпартійний, проживає в місті Кіцмань Кіцманського району Чернівецької області, судимість відсутня, самовисування.

Гілюк Володимир Васильович : народився 9 жовтня 1986 року в селі Мигово Вижницького району Чернівецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора з розвитку роздрібної мережі, Обласне комунальне підприємство "Буковина-Фарм", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в селі Замостя Вижницького району Чернівецької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Радикальная партия Олега Ляшко".

Заремський Максим Валентинович : народився 26 вересня 1991 року в місті Могильов, Білорусія, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник відділу планування, оперативного чергування, зв’язку та оповіщення, управління цивільного захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації, безпартійний, проживає в селі Реваківці Кіцманського району Чернівецької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Кисилиця Віталій Георгійович : народився 20 квiтня 1980 року в селі Мілієве Вижницького району Чернівецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в селі Мілієве Вижницького району Чернівецької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Козак Ігор Степанович : народився 26 лютого 1984 року в селі Михальча Сторожинецького району Чернівецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, комерційний представник, ТОВ "Група Імпульс", безпартійний, проживає в селі Заволока Сторожинецького району Чернівецької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Купчанко Олександр Северинович : народився 17 травня 1983 року в селі Костинці Сторожинецького району Чернівецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Чернівцях, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Маковей Андрій Дмитрович : народився 16 листопада 1981 року в місті Чернівцях, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "МАК-АВТО-1", фізична особа – підприємець, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в селі Мамаївці Кіцманського району Чернівецької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Мангер Михайло Васильович : народився 14 листопада 1988 року в селі Карапчів Вижницького району Чернівецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в селі Карапчів Вижницького району Чернівецької області, судимість відсутня, самовисування.

Орендович Микола Вікторович : народився 10 травня 1992 року в селі Зруб-Комарівці Сторожинецького району Чернівецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний спеціаліст відділу лісового господарства та мисливства, Чернівецьке обласне управління лісового та мисливського господарства, безпартійний, проживає в місті Сторожинець Сторожинецького району Чернівецької області, судимість відсутня, самовисування.

Поклітар Ростислав Іванович : народився 18 серпня 1974 року в селі Оршівці Кіцманського району Чернівецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПрАТ "Фабрика "Прут", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в смт Неполоківці Кіцманського району Чернівецької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Поляк Василь Васильович : народився 29 вересня 1973 року в селі Дихтинець Путильського району Чернівецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "ВЛКОМ", член Партії промисловців і підприємців України, проживає в селі Дихтинець Путильського району Чернівецької області, судимість відсутня, самовисування.

Рибак Іван Петрович : народився 11 березня 1978 року в селі Ворохта Надвірнянського району Івано-Франківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Тичина Іван Георгійович : народився 18 жовтня 1983 року в місті Житомирі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник управління захисту економіки в Чернівецькій області, Департамент захисту економіки Національної поліції України, безпартійний, проживає в місті Чернівцях, судимість відсутня, самовисування.

Тодеренчук Василь Мірчович : народився 6 лютого 1972 року в селі Великий Кучурів Сторожинецького району Чернівецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Великокучурівський сільський голова, безпартійний, проживає в селі Великий Кучурів Сторожинецького району Чернівецької області, судимість відсутня, самовисування.

Фищук Олександр Георгійович : народився 12 сiчня 1958 року в селі Борівці Кіцманського району Чернівецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Сила и честь", проживає в місті Чернівцях, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Сила и честь".

Фрей Петро Прокопович : народився 5 вересня 1965 року в селі Усть-Путила Путильського району Чернівецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ДП "Путильський лісгосп", безпартійний, проживає в селі Усть-Путила Путильського району Чернівецької області, судимість відсутня, самовисування.

Чорней Михайло Васильович : народився 14 серпня 1957 року в місті Углеуральськ, Російська Федерація, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в місті Вижниця Вижницького району Чернівецької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ".

Шаповалова Катерина Геннадіївна : народилася 6 листопада 1987 року в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник управління землеустрою та охорони земель, Головне управління Держгеокадастру у Чернівецькій області, безпартійнa, проживає в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області, судимість відсутня, самовисування.

Шлемко Володимир Теофілович : народився 14 сiчня 1955 року в селі Мигово Вижницького району Чернівецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Напомним, Черновицкая область разбита на 4 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 4 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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