Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 204 Черновицкая область

Полный список кандидатов в нардепы на 204-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: Getty Images

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 204 (Черновицкая область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Божик Валерій Іванович : народився 27 березня 1971 року в селі Кадубівці Заставнівського району Чернівецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, безпартійний, проживає в місті Чернівцях, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Бойко Андрій Юліанович : народився 12 грудня 1972 року в селі Бабино Самбірського району Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, ТОВ "Статус.А", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Бурбак Максим Юрійович : народився 13 сiчня 1976 року в місті Чернівцях, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Чернівцях, судимість відсутня, самовисування.

Довгань Микола Олександрович : народився 31 липня 1961 року в селі Вовчинець Кельменецького району Чернівецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник-консультант народного депутата України, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в селі Новоселиця Кельменецького району Чернівецької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Козак Василь Васильович : народився 15 травня 1959 року в селі Шебутинці Сокирянського району Чернівецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Сокирянська районна рада Чернівецької області, член Аграрної партії України, проживає в селі Романківці Сокирянського району Чернівецької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Аграрная партия Украины.

Кучурка Ольга Миколаївна : народилася 12 листопада 1990 року в селі Куражин Новоушицького району Хмельницької області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в місті Новодністровськ Чернівецької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ".

Мартинюк Тетяна Іванівна : народилася 29 травня 1986 року в селі Михалкове Сокирянського району Чернівецької області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, завідувач сектору розгляду звернень платників податків управління податків і зборів з фізичних осіб, ГУ ДФС у Чернівецькій області, безпартійнa, проживає в селі Михалкове Сокирянського району Чернівецької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Радикальная партия Олега Ляшко".

Мельник Василь Миколайович : народився 23 травня 1959 року в селищі Отиня Коломийського району Івано-Франківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник голови, Заставнівська районна рада, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в селі Малий Кучурів Заставнівського району Чернівецької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Музика Роман Ярославович : народився 20 сiчня 1989 року в місті Хотин Хотинського району Чернівецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Хотин Хотинського району Чернівецької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Паланійчук Анатолій Васильович : народився 8 жовтня 1967 року в селі Зелена Кельменецького району Чернівецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, безпартійний, проживає в місті Чернівцях, судимість відсутня, самовисування.

Панчишин Руслан Ігорович : народився 26 серпня 1979 року в селі Викоти Самбірського району Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, доцент кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права, Київський інститут інтелектуальної власності та права, безпартійний, проживає в місті Новодністровськ Чернівецької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Сила и честь".

Стецюк Андрій Володимирович : народився 21 сiчня 1979 року в місті Сокиряни Сокирянського району Чернівецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, доцент, кафедра міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, безпартійний, проживає в місті Чернівцях, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Тулюлюк Олег Васильович : народився 30 сiчня 1963 року в селі Бочківці Хотинського району Чернівецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, інженер з охорони праці, ТОВ "Реберня під арсеналом Чернівці", безпартійний, проживає в місті Чернівцях, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Штелик Вячеслав Митрофанович : народився 13 червня 1964 року в селі Клішківці Хотинського району Чернівецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в селі Велика Бугаївка Васильківського району Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Напомним, Черновицкая область разбита на 4 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 4 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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