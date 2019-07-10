Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 25 Днепропетровская область

Полный список кандидатов в нардепы на 25-м округе на внеочередных выборах Рады

Избирательные наказания. За вбросы и "карусели" кандидатов хотят лишать свободы на 7 лет. Фото: Григорий Салай

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 25 (Днепропетровскопетровская область):

Бейко Виктор Олегович: родился 2 марта 1979 года в городе Днепропетровск, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование профессионально-техническое, советник ООО "Слуга народа – Зе!", беспартийный, проживает в Днепре, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Богдан Андрей Валерьевич: родился 27 марта 1994 года в селе Кирьяковка Николаевского района Николаевской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, член правления ООО "Слуга народа", беспартийный, проживает в Днепропетровске, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Бричка Виталий Александрович: родился 16 июля 1989 года в городе Александрия Кировоградской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийный, проживает в селе Аудиторовка Светловодского района Кировоградской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Бужанский Максим Аркадьевич: родился 24 ноября 1974 года в городе Днепропетровск, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, менеджер ООО "Арна", беспартийный, проживает в Днепропетровске, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Вишневецкий Руслан Юрьевич: родился 14 декабря 1977 года в городе Днепропетровск, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заместитель директора коммунального предприятия "Днепровские пороги" Днепровского городского совета, беспартийный, проживает в Днепре, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Волков Виктор Филиппович: родился 7 апреля 1953 года в городе Апостолово Апостоловского района Днепропетровскопетровской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, пенсионер, беспартийный, проживает в Зеленодольск Апостоловского района Днепропетровскопетровской области, судимость отсутствует, самовыдвижения.

Заяц Виталий Владимирович: родился 22 октября 1981 года в городе Полтава, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование общее среднее, начальник отдела логистики ООО "В.И.Ф.", беспартийный, проживает в Полтаве, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Копейкина Яна Валерьевна: родилась 16 января 1980 года в городе Днепропетровске, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование профессионально-техническое, временно не работает, беспартийная, проживает в Днепре, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Котов Владислав Владимирович: родился 5 сентября 1983 года в городе Днепропетровск, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, член Политической партии "Сила и честь", проживает в Днепре, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Сила и честь".

Краснов Загид Владимирович: родился 20 апреля 1979 года в городе Киев, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование профессионально-техническое, временно не работает, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Краснов Загид Геннадиевич: родился 24 октября 1965 в городе Баку, Азербайджан, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийный, проживает в Днепропетровске, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Курячий Максим Павлович: родился 8 ноября 1979 года в городе Павлоград Днепропетровскопетровской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в Днепропетровске, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Кучин Олег Викторович: родился 24 июля 1968 года в городе Павлоград Днепропетровскопетровской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО "Айболит", беспартийный, проживает в Днепропетровске, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Лещенко Алексей Васильевич: родился 12 сентября 1977 года в городе Снежное Донецкой области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО "ПРОСТОР НЕДВИЖИМОСТЬ", член Политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" , проживает в Днепропетровске, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Лукьяненко Сергей Григорович: родился 31 июля 1980 года в городе Днепропетровск, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование профессионально-техническое, консультант по общественно-политическим вопросам ООО "Слуга народа – ЗЕ!", беспартийный, проживает в Днепре, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Малько Владислав Анатольевич: родился 26 ноября 1971 года в городе Днепропетровск, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование общее среднее, временно не работает, беспартийный, проживает в Днепре, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Назаренко Александр Михайлович: родился 30 сентября 1966 в городе Донецке, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО "Депутат – слуга народа", беспартийный, проживает в городе Кременчуг Полтавской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Погуляй Станислав Петрович: родился 22 февраля 1983 года в селе Щорск Криничанского района Днепропетровскопетровской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, член Правления, ООО "ПП "Слуга народа", беспартийный, проживает в пгт Божедаровка Криничанского района Днепропетровскопетровской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Попек Станислав Александрович: родился 25 марта 1992 в городе Днепропетровске, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО "Слуга народа – ЗЕ!", беспартийный, проживает в Днепропетровске, судимость отсутствует , самовыдвижение.

Решетилов Артем Александрович: родился 26 февраля 1987 года в городе Днепропетровске, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, начальник сектора ГП "Конструкторское бюро "Южное" имени М.К. Янгеля", член Политической партии "Оппозиционный блок", проживает в Днепре, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Оппозиционный блок".

Сегеда Юлия Анатольевна: родилась 26 марта 1977 в городе Днепропетровске, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, член Политической партии "Европейская Солидарность", проживает в Днепропетре, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Европейская Солидарность".

Сердюк Роман Александрович: родился 27 января 1987 года в городе Волгоград, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо-предприниматель, беспартийный, проживает в Днепре, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Черкасский Сергей Александрович: родился 13 ноября 1993 в городе Днепропетровске, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийный, проживает в Днепре, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия Всеукраинское объединение "Батькивщина".

Юрченко Семен Владимирович: родился 23 марта 1982 года в городе Днепропетровск, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, главный инженер, ООО "АКВАРТУС", беспартийный, проживает в Днепре, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Яценко Михаил Вадимович: родился 16 апреля 1981 года в городе Днепропетровск, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, член Политической партии "Объединение "Самопомощь", проживает в Днепре, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Напомним, Днепропетровскопетровская область разбита на 17 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 17 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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