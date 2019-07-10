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Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 28 Днепропетровская область

10 июля, 17:15

Полный список кандидатов в нардепы на 28-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: REUTERS / Viacheslav Ratynskyi
Фото: REUTERS / Viacheslav Ratynskyi.

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 28 (Днепропетровская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Більцан Костянтин Миколайович : народився 15 сiчня 1982 року в місті Херсоні, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, безпартійний, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична Партія "Патриот".

Козар Володимир Васильович : народився 8 червня 1980 року в місті Дніпропетровську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора із загальних питань, ТОВ "Агрогазсервіс", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Куліченко Іван Іванович : народився 7 липня 1955 року в місті Дніпропетровську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, самовисування.

Лампіка Тетяна Вікторівна : народилася 29 травня 1978 року в місті Марганець Дніпропетровської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Еко Центр Дніпро", безпартійнa, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, самовисування.

Мисягін Юрій Михайлович : народився 21 березня 1974 року в місті Дніпропетровську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Начар’ян Наталія Олександрівна : народилася 1 вересня 1972 року в місті Дніпропетровську, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії "Оппозиционный блок", проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Поляруш Євген Валерійович : народився 19 сiчня 1985 року в місті Дніпропетровську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, викладач, відокремлений підрозділ "Дніпровський факультет Київського національного університету культури і мистецтв", безпартійний, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, самовисування.

Чорний Валерій Іванович : народився 10 червня 1968 року в місті Дніпропетровську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний лікар адміністративно-управлінського персоналу, КЗ "Дніпровська міська клінічна лікарня № 11" Дніпровської міської ради, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Напомним, Днепропетровская область разбита на 17 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 17 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.


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Тег выборы, Рада, депутаты, нардепы, мажоритарка, мажоритарные округа

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