Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 30 Днепропетровская область

Полный список кандидатов в нардепы на 30-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: REUTERS / Viacheslav Ratynskyi.

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 30 (Днепропетровская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Біжко Андрій Олександрович : народився 27 серпня 1962 року в місті Свердловськ Луганської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керуючий справами, ТОВ будівельно-монтажне підприємство "Эліт", безпартійний, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, самовисування.

Вишневецький Роман Вікторович : народився 8 лютого 1989 року в місті Павлоград Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник проектів, ГО "БФ "Слуга народа", безпартійний, проживає в місті Павлоград Дніпропетровської області, судимість відсутня, самовисування.

Дубінін Андрій Миколайович : народився 10 травня 1978 року в місті Житомирі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Вінниці, судимість відсутня, самовисування.

Дубінін Олександр Іванович : народився 16 травня 1959 року в місті Дніпродзержинськ Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПатриотІВ – УКРОП", проживає в селищі Сонячне Запорізького району Запорізької області, судимість відсутня, самовисування.

Захорольський Олег Іванович : народився 18 березня 1963 року в місті Дніпродзержинськ Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор з розвитку, ТОВ ПП "ЗІП", безпартійний, проживає в місті Кам’янське Дніпропетровської області, судимість відсутня, самовисування.

Захорольський Олександр Володимирович : народився 21 травня 1967 року в місті П’ятихатки Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, оглядач вагонів, П’ятихатське вагонне депо Придніпровської залізниці, безпартійний, проживає в місті П’ятихатки П’ятихатського району Дніпропетровської області, судимість відсутня, самовисування.

Злючий Сергій Дмитрович : народився 15 червня 1953 року в місті Дніпродзержинськ Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Кам’янське Дніпропетровської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Іванченко Андрій Григорович : народився 8 квiтня 1973 року в місті Дніпродзержинськ Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник відділу маркетингу та збуту виробничого підприємства, ТОВ "МСС Україна", член Політичної партії "Сила Людей", проживає в місті Кам’янське Дніпропетровської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Сила Людей".

Крайницький Петро Володимирович : народився 2 жовтня 1958 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Лічман Ганна Василівна : народилася 31 сiчня 1978 року в місті Одесі, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, Благодійна організація "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "АТБ", безпартійнa, проживає в селі Новоолександрівка Дніпровського району Дніпропетровської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Маркосян Сергій Іванович : народився 15 вересня 1967 року в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, комерційний директор, ТОВ "Метспецрем", безпартійний, проживає в місті Кам’янське Дніпропетровської області, судимість відсутня, самовисування.

Мороз Олег Миколайович : народився 18 сiчня 1960 року в місті Дніпродзержинськ Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, ТОВ ЗТФ "МІКОМП", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОСНОВА", проживає в смт Курилівка Петриківського району Дніпропетровської області, судимість відсутня, самовисування.

Підгурський Михайло Іванович : народився 3 квiтня 1958 року в селі Борівка Могилів-Подільського району Вінницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, ТОВ "ХОТЕЙ АС", безпартійний, проживає в місті Кам’янське Дніпропетровської області, судимість відсутня, самовисування.

Плахотнік Олександр Олегович : народився 4 квiтня 1975 року в місті Дніпродзержинськ Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, КВП Кам’янської міської ради "Міськводоканал", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Кам’янське Дніпропетровської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Проскурін Дмитро Олександрович : народився 6 грудня 1981 року в місті Дніпродзержинськ Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, арбітражний керуючий, безпартійний, проживає в місті Кам’янське Дніпропетровської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Сила и честь".

Ротар Євгеній Олександрович : народився 28 серпня 1985 року в місті Могилів-Подільський Вінницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний інженер, ТОВ "ГУНАТЕХ", безпартійний, проживає в місті Могилів-Подільський Вінницької області, судимість відсутня, самовисування.

Савенко Анатолій Степанович : народився 25 квiтня 1958 року в місті Дніпродзержинськ Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, ТОВ "Спрайс", член Політичної партії "Оппозиционный блок", проживає в місті Кам’янське Дніпропетровської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Саусь Костянтин Вікторович : народився 13 березня 1980 року в місті Дніпропетровську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, Кам’янська міська рада, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Кам’янське Дніпропетровської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Синельников Микола Олександрович : народився 18 червня 1981 року в місті Дніпродзержинськ Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник дільниці комерційного та технічного обліку електроенергіі електричної лабораторії, ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат", безпартійний, проживає в місті Кам’янське Дніпропетровської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична Партія "Патриот".

Чехута Максим Петрович : народився 1 квiтня 1985 року в місті Дніпродзержинськ Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, електромонтер, ДП "Дніпродзержинський сталеливарний завод", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "РАЗОМ СИЛА", проживає в місті Кам’янське Дніпропетровської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "РАЗОМ СИЛА".

Напомним, Днепропетровская область разбита на 17 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 17 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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