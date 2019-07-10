Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 31 Днепропетровская область

Полный список кандидатов в нардепы на 31-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: REUTERS/Mykola Tys.

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 31 (Днепропетровская область):

Видренков Юрий Сергеевич: родился 6 марта 1981 года в городе Кривой Рог Днепропетровской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийный, проживает в городе Кривой Рог Днепропетровской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Долуденко Николай Николаевич: родился 22 апреля 1966 года в городе Кривой Рог Днепропетровской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в городе Кривой Рог Днепропетровской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Сила и честь".

Дудин Виталий Николаевич: родился 25 июня 1987 года в городе Киеве, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, редактор электронных новостей, ЗАО "Юридическая практика", беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Загородняя Светлана Ивановна: родилась 16 июля 1965 в городе Киеве, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийнaя, проживает в Киеве, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Захарченко Владимир Васильевич: родился 27 января 1971 года в городе Кривой Рог Днепропетровской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор по безопасности, ООО "Завод буровой техники "ДСД", член политической партии "Слуга народа", проживает в городе Кривой Рог Днепропетровской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Слуга народа".

Ивахно Анатолий Юрьевич: родился 8 августа 1977 года в городе Кривой Рог Днепропетровской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заместитель руководителя, общественная организация "Другая цель", член политической партии "Объединение "Самопомощь", проживает в городе Кривой Рог Днепропетровской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Карый Михаил Александрович: родился 15 марта 1967 в городе Кривой Рог Днепропетровской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор КП "Центр электронных платежей", член политической партии " Батькивщина ", проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия Всеукраинское объединение "Батькивщина".

Киселева Татьяна Игоревна: родилась 1 декабря 1987 года в городе Киеве, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, руководитель отдела маркетинга, корпорация "Альтис-Холдинг", беспартийнaя, проживает в Киеве, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Коваль Алла Владимировна: родилась 3 февраля 1966 в городе Кривой Рог Днепропетровской области, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование профессионально-техническое, главный бухгалтер, ООО Цюпа Ю.А., физическое лицо – предприниматель, член Политической партии "Европейская Солидарность", проживает в городе Кривой Рог Днепропетровской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Европейская Солидарность".

Наумчук Ярослав Владимирович: родился 8 декабря 1989 года в городе Киеве, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Немченко Андрей Николаевич: родился 9 октября 1975 года в городе Томмот Алданского района, Саха, Якутия, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, член Политической партии "Сила Людей", проживает в городе Кривой Рог Днепропетровской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Сила Людей".

Олейник Вадим Васильевич: родился 4 мая 1966 года в пгт Шпиков Тульчинского района Винницкой области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО "Специализированный центр Бали", беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Павлов Константин Юрьевич: родился 12 января 1973 года в городе Кривой Рог Днепропетровской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член Политической партии "Оппозиционный блок", проживает в городе Кривой Рог Днепропетровской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Рзаев Рамзи Абдулахад оглы: родился 12 февраля 1968 года в селе Беджраван Имишлинського района, Республика Азербайджан, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийный, проживает в Чечелиевка Петровского района Кировоградской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Чернов Дмитрий Анатольевич: родился 3 октября 1992 года в городе Кривой Рог Днепропетровской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийный, проживает в городе Кривой Рог Днепропетровской области, судимость отсутствует, самовыдвижения.

Шаталов Владислав Владимирович: родился 1 сентября 1993 в городе Днепропетровске, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, член Политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживает в Днепре, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Якушевич Вадим Владимирович: родился 30 мая 1975 года в городе Кривой Рог Днепропетровской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор частное предприятие "Интеграл плюс", беспартийный, проживает в городе Кривой Рог Днепропетровской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Напомним, Днепропетровская область разбита на 17 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 17 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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