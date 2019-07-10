Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 32 Днепропетровская область

Полный список кандидатов в нардепы на 32-м округе на внеочередных выборах Рады

Голосование на выборах. Фото: AFP

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 32 (Днепропетровская область):

Белая Инесса Григорьевна: родилась 1 марта 1977 в Киеве, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийнa, проживает в городе Кривой Рог Днепропетровской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Бурман Людмила Владимировна: родилась 13 апреля 1970 года в г. Плесецк Архангельской области, Россия, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, председатель, первичная профсоюзная организация Криворожского государственного педагогического университета, член Политической партии "Объединения "Самопомощь", проживает в городе Кривой Рог Днепропетровской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Вернигор Вера Петровна: родилась 17 сентября 1967 в селе Докучаевка Липецкой области, Россия, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, менеджер по связи с общественностью, ООО "ТОП-СОФТ", беспартийнaя, проживает в городе Кривой Рог Днепропетровской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Гальченко Андрей Владимирович: родился 13 июля 1971 года в городе Кривой Рог Днепропетровской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член Политической партии "Оппозиционный блок", проживает в городе Кривой Рог Днепропетровской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Глузман Михаил Борисович: родился 9 сентября 1978 года в городе Днепропетровске, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, член Политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживает в Днепре, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Дейнека Александр Сергеевич: родился 26 марта 1990 в городе Кривой Рог Днепропетровской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, главный специалист отдела международного сотрудничества и коммуникаций управления организационно-аналитического обеспечения и контроля, Национальная академия прокуратуры Украины, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Игнатенко Елена Игоревна: родилась 31 августа 1993 в городе Кривой Рог Днепропетровской области, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, корреспондент, ООО "Информационное агентство" Кривбасс он-лайн", беспартийнaя, проживает в городе Кривой Рог Днепропетровской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Криворучкина Елена Владимировна: родилась 18 октября 1971 в городе Кривой Рог Днепропетровской области, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, доцент кафедры экономики и предпринимательства, ГВУЗ "Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана", член политической партии "Слуга народа", проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Слуга народа".

Кучерук Геннадий Дмитриевич: родился 22 февраля 1963 года в городе Кривой Рог Днепропетровской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, технический директор, ООО "Пивденьпром", беспартийный, проживает в городе Кривой Рог Днепропетровской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Сила и честь".

Левченко Вадим Сергеевич: родился 28 ноября 1997 в городе Киеве, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Милобог Юрий Валерьевич: родился 12 апреля 1974 года в селе Нововладимировка Казанковского района Николаевской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, доцент кафедры зоологии и методики обучения, Криворожский государственный педагогический университет, член политической партии "Гражданская позиция", проживает в городе Кривой Рог Днепропетровской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Мирзоян Вадим Витальевич: родился 22 октября 1984 года в городе Баку, Азербайджан, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО "Блед", член политической партии "Батькивщина", проживает в городе Кривой Рог Днепропетровской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия Всеукраинское объединение "Батькивщина".

Павликов Артур Вадимович: родился 16 августа 1970 года в городе Кривой Рог Днепропетровской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, менеджер ООО "Кривбасмехремонт", член Политической партии "Европейская Солидарность", проживает в городе Кривой Рог Днепропетровской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Европейская Солидарность".

Соловьева Татьяна Александровна: родилась 27 сентября 1991 в городе Кривой Рог Днепропетровской области, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, аспирант, Криворожский государственный педагогический университет, член политической партии "Свобода", проживает в городе Кривой Рог Днепропетровской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия Всеукраинское объединение "Свобода".

Таймурзин Алексей Леонидович: родился 26 ноября 1992 года в городе Кривой Рог Днепропетровской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в городе Кривой Рог Днепропетровской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Тасюк Виктория Николаевна: родилась 9 января 1970 года в городе Симферополе, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийнaя, проживает в городе Львове, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Шишло Олег Анатольевич: родился 16 января 1973 года в городе Кривой Рог Днепропетровской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в городе Кривой Рог Днепропетровской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Напомним, Днепропетровская область разбита на 17 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 17 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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