Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 34 Днепропетровская область

Полный список кандидатов в нардепы на 34-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: REUTERS / Viacheslav Ratynskyi.

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 34 (Днепропетровская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Білоус Володимир Миколайович : народився 9 травня 1971 року в селі Докучаєво Тимирязівського району Північно-Казахстанської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в селі Долинське П’ятихатського району Дніпропетровської області, судимість відсутня, самовисування.

Богун Ігор Вячеславович : народився 27 вересня 1972 року в місті Дніпродзержинськ Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Демарт", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДСЬКИЙ РУХ "НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ", проживає в місті Кам’янське Дніпропетровської області, судимість відсутня, самовисування.

Войтов Геннадій Олександрович : народився 26 лютого 1970 року в місті Дніпропетровську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, виконувач обов’язків директора, комунальний заклад "Верхівцевський психоневрологічний інтернат" Дніпропетровської обласної ради, безпартійний, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, самовисування.

Зелений Володимир Миколайович : народився 23 липня 1975 року в селі Африканівка Барвінківського району Харківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, Верхньодніпровський коледж ДДАЕУ, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Верхньодніпровськ Верхньодніпровського району Дніпропетровської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Ісаєв Гілал Міргасан огли : народився 5 квiтня 1965 року в селі Лівадірга Лерікського району, Азербайджан, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, приватне сільськогосподарське підприємство "Каспій", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті П’ятихатки П’ятихатського району Дніпропетровської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Ісаєв Олександр Борисович : народився 3 жовтня 1964 року в місті Ленінськ Кармакчинського району Кзил-Ординської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний спеціаліст відділу територіальної оборони, Дніпропетровський обласний військовий комісаріат, безпартійний, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, самовисування.

Киян Андрій Володимирович : народився 14 квiтня 1979 року в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "РЕМОПТИМАБУД", безпартійний, проживає в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області, судимість відсутня, самовисування.

Ковальов Дмитро Анатолійович : народився 28 квiтня 1971 року в місті Усть-Каменогорськ, Казахстан, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, перший заступник міського голови, виконавчий комітет Новомосковської міської ради, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Кам’янське Дніпропетровської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Кравченко Артем Вадимович : народився 23 червня 1990 року в місті Дніпропетровську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Верхньодніпровська районна рада Дніпропетровської області, безпартійний, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, самовисування.

Кравченко Олександр Васильович : народився 2 сiчня 1979 року в місті Вільногірськ Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний метролог, ТОВ "Скляний Альянс", член Політичної партії "Оппозиционный блок", проживає в місті Вільногірськ Дніпропетровської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Кришин Олег Володимирович : народився 6 листопада 1966 року в місті Дніпродзержинськ Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, П’ятихатська районна організація українського товариства мисливців і рибалок Дніпропетровської області, безпартійний, проживає в місті П’ятихатки П’ятихатського району Дніпропетровської області, судимість відсутня, самовисування.

Кришин Олег Юрійович : народився 27 листопада 1967 року в місті Дніпропетровську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, самовисування.

Кротов Олександр Іванович : народився 6 червня 1964 року в смт Кореличі Новогрудського району Гродненської області, Білорусь, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, самовисування.

Кукса Юрій Анатолійович : народився 19 листопада 1977 року в селі Заріччя Верхньодніпровського району Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, фермерське господарство "Агро-Єдність", безпартійний, проживає в селі Пушкарівка Верхньодніпровського району Дніпропетровської області, судимість відсутня, самовисування.

Муханов Микита Андрійович : народився 2 липня 1995 року в місті Дніпропетровську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, самовисування.

Ніколаєва Анастасія Юріївна : народилася 24 жовтня 1987 року в місті Верхньодніпровськ Дніпропетровської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник медичного пункту дивізіону, військова частина А3215, безпартійнa, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, самовисування.

Петренко Юрій Гаврилович : народився 30 липня 1965 року в селі Зуївка міста Харцизьк Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, ТОВ "ЦНТУ-М" "Центр Новітніх Технологій України – Монголії", безпартійний, проживає в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області, судимість відсутня, самовисування.

Смагін Віталій Сергійович : народився 29 сiчня 1977 року в місті Дніпропетровську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія "Гражданская позиция".

Чорний Дмитро Сергійович : народився 14 жовтня 1989 року в місті Жовті Води Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПП "Громадська журналістика", безпартійний, проживає в місті Жовті Води Дніпропетровської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Чорний Олег Олександрович : народився 13 жовтня 1970 року в місті Синельникове Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, менеджер з логістики, ТОВ "Дніпрокомінвест", безпартійний, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, самовисування.

Напомним, Днепропетровская область разбита на 17 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 17 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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