Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 35 Днепропетровская область

Полный список кандидатов в нардепы на 35-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: REUTERS / Viacheslav Ratynskyi.

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 35 (Днепропетровская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Баранов Родіон Романович : народився 9 сiчня 1994 року в місті Дніпродзержинськ Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, юрисконсульт, ФОП "Герман О.В.", безпартійний, проживає в місті Кам’янське Дніпропетровської області, судимість відсутня, самовисування.

Бичков Дмитро Олександрович : народився 8 жовтня 1983 року в місті Нікополь Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "ЗЕЛЕНЕ ЯБЛУКО+", безпартійний, проживає в місті Нікополь Дніпропетровської області, судимість відсутня, самовисування.

Герман Денис Вадимович : народився 8 вересня 1981 року в місті Дніпропетровську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Альфа-Косметикс", безпартійний, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Католік Павло Леонідович : народився 18 вересня 1985 року в місті Орджонікідзе Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Сила и честь", проживає в місті Покров Дніпропетровської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Сила и честь".

Мацко Юрій Юрійович : народився 6 вересня 1978 року в місті Нікополь Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "НПП Трубсервіс", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Нікополь Дніпропетровської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Носевич Людмила Володимирівна : народилася 11 квiтня 1955 року в місті Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонерка, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Покров Дніпропетровської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Поперечнюк Михайло Михайлович : народився 16 серпня 1988 року в місті Дніпропетровську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПП "МІККО", член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в місті Нікополь Дніпропетровської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ".

Сокол Юрій Олександрович : народився 1 вересня 1982 року в місті Мелітополь Запорізької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник міського голови, Нікопольська міська рада, член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Нікополь Дніпропетровської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Сотула Олександра Федорівна : народилася 15 серпня 1966 року в селі Осівці Бучацького району Тернопільської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Шипко Андрій Федорович : народився 26 березня 1970 року в місті Дніпропетровську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Нікополь Дніпропетровської області, судимість відсутня, самовисування.

Напомним, Днепропетровская область разбита на 17 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 17 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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