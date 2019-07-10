Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 36 Днепропетровская область

Полный список кандидатов в нардепы на 36-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: REUTERS / Viacheslav Ratynskyi.

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 36 (Днепропетровская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Акімов Олексій Іванович : народився 26 березня 1989 року в місті Смоленськ, Росія, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, провідний фахівець служби рухомого складу, філія ВТП "Павлоградвантажтранс", ПрАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ", директор, ТОВ "ЗЕ КОМАНДА", безпартійний, проживає в місті Павлоград Дніпропетровської області, судимість відсутня, самовисування.

Борисенко Олексій Володимирович : народився 21 травня 1977 року в місті Лутугіно Луганської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПП "Полюс-Віта", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Павлоград Дніпропетровської області, судимість відсутня, самовисування.

Громаков Михайло Вадимович : народився 21 червня 1985 року в місті Павлоград Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник відділу з постачання, ТОВ "Брукланд", безпартійний, проживає в місті Павлоград Дніпропетровської області, судимість відсутня, самовисування.

Дегтярьов Олександр Михайлович : народився 8 серпня 1985 року в місті Павлоград Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПП "Деголмікс", безпартійний, проживає в селі Вербки Павлоградського району Дніпропетровської області, судимість відсутня, самовисування.

Іскендеров Іскендер Расул Огли : народився 23 серпня 1961 року в селі Джандар Гардабанського району, Грузія, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник головного лікаря з хірургії, КП "Павлоградська міська лікарня № 4" Павлоградської міської ради, безпартійний, проживає в місті Павлоград Дніпропетровської області, судимість відсутня, самовисування.

Каптєлов Роман Володимирович : народився 16 березня 1980 року в селі Знаменівка Новомосковського району Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Карнета Павло Анатолійович : народився 9 травня 1985 року в місті Дніпропетровську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, юрисконсульт, ТОВ "АПК Енергія", член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Козирєва Вікторія Вікторівна : народилася 5 листопада 1985 року в місті Златоуст Челябінської області, Росія, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійнa, проживає в місті Тернівка Дніпропетровської області, судимість відсутня, самовисування.

Косоног Дмитро Вікторович : народився 14 березня 1972 року в місті Дніпропетровську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Слуга народа 1", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Оппозиционный блок – ПАРТІЯ МИРУ ТА РОЗВИТКУ", проживає в місті Павлоград Дніпропетровської області, судимість відсутня, самовисування.

Леонова-Щербак Вікторія Сергіївна : народилася 1 жовтня 1980 року в місті Павлоград Дніпропетровської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Павлоград Дніпропетровської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Мартовицький Артур Володимирович : народився 16 червня 1964 року в місті Макіївка Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Павлоград Дніпропетровської області, судимість відсутня, самовисування.

Марченко Юрій Олексійович : народився 31 липня 1984 року в місті Павлоград Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Павлоград Дніпропетровської області, судимість відсутня, самовисування.

Миндришора Оксана Дмитрівна : народилася 2 грудня 1984 року в селі Далеке Близнюківського району Харківської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, директор, ТОВ ЮК "Ратіо", член Політичної партії "Сила Людей", проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Сила Людей".

Сміюха Олексій Сергійович : народився 22 вересня 1983 року в місті Ткібулі, Грузія, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, помічник начальника дільниці РВР, ПрАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" шахтоуправління "Павлоградське", безпартійний, проживає в місті Павлоград Дніпропетровської області, судимість відсутня, самовисування.

Сторожук Сергій Миколайович : народився 17 серпня 1980 року в місті Павлоград Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Павлоград Дніпропетровської області, судимість відсутня, самовисування.

Хабібулін Олексій Фарітович : народився 27 травня 1978 року в місті Кізел Пермської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, гірник, ПрАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ", шахта "Ювілейна", безпартійний, проживає в місті Першотравенськ Дніпропетровської області, судимість відсутня, самовисування.

Черняк Віталій Миколайович : народився 1 серпня 1986 року в місті Павлоград Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Павлоград Дніпропетровської області, судимість відсутня, самовисування.

Юрченко Юлія Анатоліївна : народилася 1 липня 1988 року в місті Павлоград Дніпропетровської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, пенсіонерка, безпартійнa, проживає в місті Павлоград Дніпропетровської області, судимість відсутня, самовисування.

Напомним, Днепропетровская область разбита на 17 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 17 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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