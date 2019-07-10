Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 39 Днепропетровская область

Полный список кандидатов в нардепы на 39-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: REUTERS / Viacheslav Ratynskyi.

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 39 (Днепропетровская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Антіпов Валентин Миколайович : народився 18 вересня 1963 року в селі Миколаївка Петропавлівського району Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник відділу моніторингу питань адаптації учасників бойових дій та внутрішньо переміщених осіб управління з питань гуманітарної, соціально-культурної сфери та освіти, виконавчий апарат Дніпропетровської обласної ради, безпартійний, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, самовисування.

Бордюг Костянтин Дмитрович : народився 24 лютого 1967 року в місті Кременчук Полтавської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, КП "Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об’єднання "Фтизіатрія" Дніпропетровської обласної ради", безпартійний, проживає в смт Васильківка Васильківського району Дніпропетровської області, судимість відсутня, самовисування.

Гаврилов Микола Васильович : народився 10 серпня 1966 року в селі Новопавлівка Межівського району Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник Новопавлівського сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, виконавчий комітет Новопавлівської сільської ради, безпартійний, проживає в селі Новопавлівка Межівського району Дніпропетровської області, судимість відсутня, самовисування.

Гулієв Фархад Давід огли : народився 18 травня 1987 року в місті Дніпропетровську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник відділу роботи з судовими та правоохоронними органами, Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Зигало Іван Вікторович : народився 28 вересня 1983 року в місті Мелітополь Запорізької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "ЗИГА І СИНИ", безпартійний, проживає в місті Кам’янське Дніпропетровської області, судимість відсутня, самовисування.

Коваль Юрій Костянтинович : народився 10 липня 1982 року в селі Дерезувате Сінельніковського району Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, директор, ТОВ "Агрокомплекс Добробут", безпартійний, проживає в селі Дерезувате Синельниківського району Дніпропетровської області, судимість відсутня, самовисування.

Манько Валентин Миколайович : народився 29 сiчня 1981 року в селі Григорівка Васильківського району Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора з юридичних питань, ТОВ "Охоронна фірма "Альфа-Щит", безпартійний, проживає в селі Журавлинка Васильківського району Дніпропетровської області, судимість відсутня, самовисування.

Мелікян Гарік Альбертович : народився 4 листопада 1960 року в місті Тбілісі, Грузія, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, приватне виробничо-комерційне підприємство "Мелік", безпартійний, проживає в місті Синельникове Дніпропетровської області, судимість відсутня, самовисування.

Пустова Марія Іванівна : народилася 1 сiчня 1958 року в селі Держанівка Носівського району Чернігівської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Савінська Ілона Валеріївна : народилася 29 сiчня 1974 року в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Петропавлівська районна державна адміністрація, безпартійнa, проживає в селищі Васильківка Васильківського району Дніпропетровської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Северин Сергій Сергійович : народився 20 червня 1980 року в смт Покровське Покровського району Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник голови – начальник управління економіки, бюджету та фінансів, виконавчий апарат Дніпропетровської обласної ради, безпартійний, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Сиромятніков Дмитро Юрійович : народився 19 серпня 1979 року в місті Дніпропетровську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в селі Вербове Синельниківського району Дніпропетровської області, судимість відсутня, самовисування.

Смирний Сергій Олександрович : народився 16 лютого 1984 року в селищі Петропавлівка Петропавлівського району Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "МАС.ТОРГ", ТОВ "ДОНСТРОЙКОНСАЛТИНГ", ТОВ "ЮРИДИЧНЕ БЮРО "СМИРНИЙ ТА ПАРТНЕРИ", безпартійний, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, самовисування.

Хорішко Володимир Дмитрович : народився 3 грудня 1958 року в селі Миколаївка Новомосковського району Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Зайцівський сільський голова Синельниківського району Дніпропетровської області, безпартійний, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, самовисування.

Напомним, Днепропетровская область разбита на 17 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 17 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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