Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 45 Донецкая область

Полный список кандидатов в нардепы на 45-м округе на внеочередных выборах Рады

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Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 45 (Донецкая область)

Барабаш Сергей Валерьевич: родился 11 марта 1973 года в городе Димитров Донецкой области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование общее среднее, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в селе Новоселовка Ясиноватского района Донецкой области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Бычков Олег Евгеньевич: родился 19 октября 1969 года в городе Сухиничи Калужской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, юрист, ОАО "Авдеевский коксохимический завод", беспартийный, проживает в городе Авдеевка Донецкой области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Бордунов Эдуард Викторович: родился 8 июля 1970 года в селе Потопахино Обоянского района Курской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заместитель директора ЧП "Юридическая фирма "ФОКС", беспартийный, проживает в Авдеевке Донецкой области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Кюрджиев Георгий Тимофеевич: родился 26 июня 1982 года в городе Тбилиси, Грузия, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ЧП "Элко", беспартийный, проживает в городе Авдеевка Донецкой области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Магомедов Муса Сергоевич: родился 7 апреля 1970 года в селе Ирыб Чародинского района, Дагестан, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ЗАО "Авдеевский коксохимический завод", беспартийный, проживает в городе Авдеевка Донецкой области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Оппозиционный блок".

Оцвера Юлия Владимировна: родилась 28 августа 1982 года в селе Очеретино Ясиноватского района Донецкой области, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование профессионально-техническое, воспитатель, заведение дошкольного образования Очеретинский учебно-воспитательный комплекс, член политической партии "Европейская Солидарность", проживает в селе Очеретино Ясиноватского района Донецкой области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Европейская Солидарность".

Петренко Анастасия Леонидовна: родилась 20 августа 1986 года в городе Славянск Донецкой области, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, режиссер, КЗ "Центр культуры и досуга города Славянска", член Политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживает в городе Славянск Донецкой области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Савченко Вера Викторовна: родилась 12 января 1983 года в городе Киеве, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, помощник-консультант народного депутата Украины, член политической партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко", проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко".

Сбежнев Тимур Александрович: родился 10 июля 1991 года в городе Авдеевка Донецкой области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в городе Авдеевка Донецкой области, судимость отсутствует, самовыдвижение .

Топузов Александр Юрьевич: родился 19 марта 1975 года в городе Мариуполь Донецкой области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор, управляющая кампания "Жилищно-коммунальные услуги", член политической партии "Гражданская движение "Хвыля", проживает в городе Авдеевка Донецкой области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Шиш Сергей Андреевич: родился 21 августа 1987 года в поселке Очеретино Ясиноватского района Донецкой области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО "ЕВРОШОК", беспартийный, проживает в Очеретино Ясиноватского района Донецкой области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Напомним, Донецкая область разбита на 12 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 12 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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