Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 49 Донецкая область

Полный список кандидатов в нардепы на 49-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: REUTERS / Viacheslav Ratynskyi.

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 49 (Донецкая область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Батура Наталія Володимирівна : народилася 30 квiтня 1989 року в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, вчитель, початкова школа № 332, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Бухаркова Тетяна Михайлівна : народилася 27 вересня 1958 року в місті Дружківка Донецької області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, страховий агент, ЗАТ "СК АСКО – Донбас Північний", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Дружківка Донецької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Водопшина Ірина Андріївна : народилася 26 грудня 1992 року в місті Києві, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, медична сестра, Київська клінічна лікарня № 18, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Гнатенко Валерій Сергійович : народився 3 лютого 1967 року в місті Дружківка Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Дружківський міський голова, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Дружківка Донецької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Дишкант Наталія Олександрівна : народилася 22 листопада 1987 року в місті Києві, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керуюча магазином "Сільпо", ТОВ "Фозі-Фуд", безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Ільєнко Олександр Сергійович : народився 10 червня 1988 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, оформлювач рекламоносіїв, ТОВ "ДСН", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Киценко Ганна Сергіївна : народилася 23 травня 1988 року в місті Сіверськ Артемівського району Донецької області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Кірікова Ірина Миколаївна : народилася 20 жовтня 1960 року в місті Дружківка Донецької області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійнa, проживає в місті Дружківка Донецької області, судимість відсутня, самовисування.

Колесніков Борис Вікторович : народився 25 жовтня 1962 року в місті Маріуполь Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, президент, ТОВ "Хокейний клуб "Донбас", член Політичної партії "Оппозиционный блок", проживає в місті Українка Обухівського району Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Конобєєва Інна Семенівна : народилася 9 вересня 1951 року в місті Судова Вишня Мостиського району Львівської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонерка, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Куликов Максим Олександрович : народився 1 травня 1984 року в місті Черкасах, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, менеджер з розвитку бізнесу, ТОВ "Універсальне маркетингове агентство "Про-Фарма", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Куриленко Тетяна Сергіївна : народилася 18 вересня 1991 року в місті Києві, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Кюрджиєв Сосо Полікарпович : народився 16 червня 1961 року в селі Ганахлеба Дманисського району,Грузія, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПП "САФ "Єлізавета", безпартійний, проживає в місті Авдіївка Донецької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Сила и честь".

Лучко Дар’я Юріївна : народилася 1 лютого 1990 року в місті Краматорськ Донецької області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний бухгалтер, Донецька територіальна організація Партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність", член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Краматорськ Донецької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Маланчук Ярослав Богданович : народився 9 серпня 1967 року в селі Сарни Яворівського району Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова правління, ОСББ "Леваневського 45", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Костянтинівка Донецької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Медведюк Василь Антонович : народився 17 квiтня 1970 року в смт Кіровське Кримської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, безпартійний, проживає в місті Новомосковськ Дніпропетровської області, судимість відсутня, самовисування.

Миронов Денис Ігорович : народився 12 лютого 1981 року в місті Дружківка Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Дружківка Донецької області, судимість відсутня, самовисування.

Піддубний Олександр Павлович : народився 23 березня 1987 року в місті Жашків Черкаської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник відділу планування, тендерних закупівель та юридичного забезпечення, КП "Спорткомплекс", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Сівохо Сергій Анатолійович : народився 8 лютого 1969 року в місті Донецьку, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, креативний продюсер, ТОВ "Квартал 95", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Напомним, Донецкая область разбита на 12 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 12 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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