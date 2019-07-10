Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 50 Донецкая область

Полный список кандидатов в нардепы на 50-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: REUTERS / Viacheslav Ratynskyi.

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 50 (Донецкая область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Аксьонов Андрій Анатолійович : народився 2 лютого 1971 року в смт Новодонецьке міста Добропілля Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Добропільський міський голова, безпартійний, проживає в смт Новодонецьке міста Добропілля Донецької області, судимість відсутня, самовисування.

Дашковець Нелля Брониславівна : народилася 2 серпня 1956 року в місті Торез Донецької області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, викладач, Донбаська національна академія будівництва і архітектури, безпартійнa, проживає в місті Краматорськ Донецької області, судимість відсутня, самовисування.

Кошуков Сергій Юрійович : народився 7 лютого 1974 року в селищі Яван Яванського району, Таджикістан, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Агро-Європродукт", фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Білицьке міста Добропілля Донецької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Мельничук Патімат Чупалавівна : народилася 27 липня 1990 року в селі Леніно Ленінського району АР Крим, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник-консультант народного депутата України, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Мотрій Олександр Володимирович : народився 4 листопада 1971 року в місті Красноармійськ Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Олімпіас Груп", безпартійний, проживає в смт Черкаське Новомосковського району Дніпропетровської області, судимість відсутня, самовисування.

Орос Володимир Олексійович : народився 4 сiчня 1980 року в місті Добропілля Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник, ПП арт-кафе "Тролейбус", безпартійний, проживає в місті Добропілля Донецької області, судимість відсутня, самовисування.

Остріков Володимир Олегович : народився 5 листопада 1977 року в місті Красноармійськ Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник відділу по роботі з персоналом, Львівська митниця Державної фіскальної служби України, безпартійний, проживає в місті Львові, судимість відсутня, самовисування.

Пащенко Світлана Володимирівна : народилася 2 липня 1967 року в місті Добропілля Донецької області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, менеджер з персоналу відділу кадрів, ТОВ "Добросервіс", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Добропілля Донецької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Ретівов Ігор Олександрович : народився 16 липня 1990 року в смт Старобешеве Старобешевського району Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Донецьку, судимість відсутня, самовисування.

Романцова Тетяна Володимирівна : народилася 11 березня 1982 року в місті Донецьку, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова (керуючий партнер), адвокатське об’єднання "Алтекса", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Слуга народа", проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Сахарова Катерина Михайлівна : народилася 1 серпня 1954 року в селі Вербівка Липовецького району Вінницької області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Покровського району Донецької області, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Покровськ Донецької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Требушкін Руслан Валерійович : народився 27 листопада 1975 року в місті Донецьку, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Покровський міський голова, безпартійний, проживає в місті Покровськ Донецької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Чорний Анатолій Сергійович : народився 1 червня 1984 року в місті Красноармійськ Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник командира загону виробничо-профілактичної служби, 10 воєнізований гірничорятувальний загін, безпартійний, проживає в місті Мирноград Донецької області, судимість відсутня, самовисування.

Напомним, Донецкая область разбита на 12 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 12 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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