Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 52 Донецкая область

Полный список кандидатов в нардепы на 52-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: REUTERS / Viacheslav Ratynskyi.

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 52 (Донецкая область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Аксакова Юлія Сергіївна : народилася 27 листопада 1978 року в селі Привілля Артемівського району Донецької області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор з правових питань, ПрАТ "Курдюмівський завод кислототривких виробів", безпартійнa, проживає в місті Бахмут Донецької області, судимість відсутня, самовисування.

Губа Сергій Васильович : народився 16 липня 1971 року в місті Донецьку, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, комерційний директор, ТОВ "Торговий дім "ТОРГ СІТІ", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Захарченко Олександр Костянтинович : народився 11 березня 1957 року в місті Макаров Сахалінської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник очисних споруд, Торецький ВУВКГ КП "Вода Донбаса", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Торецьк Донецької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Коновалюк Валерій Ілліч : народився 31 серпня 1966 року в місті Донецьку, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, ГО "Нова Україна", безпартійний, проживає в селі Здорівка Васильківського району Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Копин Михайло Михайлович : народився 24 липня 1963 року в селі Брід Іршавського району Закарпатської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТДВ ОП "Шахта імені Святої Матрони Московської", безпартійний, проживає в місті Торецьк Донецької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична Партія "Патриот".

Корнієнко Валерія Віталіївна : народилася 20 червня 1984 року в місті Запоріжжі, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, Центр соціально-психологічної реабілітації дітей міста Торецька Донецької області, член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Торецьк Донецької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Ленко Микола Миколайович : народився 2 вересня 1973 року в селищі Щербинівка міста Дзержинськ Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Новгородський селищний голова міста Торецьк Донецької області, безпартійний, проживає в смт Новгородське міста Торецьк Донецької області, судимість відсутня, самовисування.

Пахомов Євген Анатолійович : народився 10 березня 1974 року в місті Часів Яр Артемівської міськради Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний інженер, ТОВ "Євромінерал", безпартійний, проживає в місті Часів Яр Бахмутського району Донецької області, судимість відсутня, самовисування.

Погодін Олег Васильович : народився 2 сiчня 1973 року в смт Родаково Слов’яносербського району Луганської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Приходько Юрій Миколайович : народився 24 травня 1961 року в місті Артемове міста Дзержинськ Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, безпартійний, проживає в місті Торецьк Донецької області, судимість відсутня, самовисування.

Проторченко Тетяна Миколаївна : народилася 21 вересня 1984 року в селищі Гостомель Київської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник-консультант народного депутата України, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ПЛАТФОРМА НАДІЇ САВЧЕНКО", проживає в селищі Гостомель міста Ірпінь Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ПЛАТФОРМА НАДІЇ САВЧЕНКО".

Рибак Ігор Анатолійович : народився 27 серпня 1971 року в місті Маріуполь Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова правління, ПрАТ "Торецький хлібокомбінат", безпартійний, проживає в місті Торецьк Донецької області, судимість відсутня, самовисування.

Руденко Ярослав Дмитрович : народився 19 липня 1987 року в місті Донецьку, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник, військово-цивільна адміністрація міста Торецьк Донецької області, безпартійний, проживає в місті Торецьк Донецької області, судимість відсутня, самовисування.

Третьяков Сергій Володимирович : народився 9 серпня 1956 року в місті Харцизьк Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, президент, федерація легкої атлетики Донецької області, безпартійний, проживає в місті Донецьку, судимість відсутня, самовисування.

Тритяченко Олег Климентійович : народився 24 серпня 1967 року в місті Донецьку, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керуючий з питань комерційної діяльності та управління, ТОВ "Кислотоупор ЛТД", безпартійний, проживає в місті Донецьку, судимість відсутня, самовисування.

Шатравка Володимир Іванович : народився 2 сiчня 1967 року в місті Дзержинськ Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Торецьк Донецької області, судимість відсутня, самовисування.

Яковенко Євген Геннадійович : народився 6 червня 1965 року в місті Ош, Киргизстан, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПП ТПК "АЛЬКОН", безпартійний, проживає в селі Новогородське міста Торецьк Донецької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Напомним, Донецкая область разбита на 12 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 12 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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