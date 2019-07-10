Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 57 Донецкая область

Полный список кандидатов в нардепы на 57-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: REUTERS / Viacheslav Ratynskyi.

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 57 (Донецкая область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Забавін Дмитро В’ячеславович : народився 6 лютого 1991 року в місті Маріуполь Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Маріуполь Донецької області, судимість відсутня, самовисування.

Зорба Костянтин Костянтинович : народився 11 жовтня 1979 року в місті Шахтарськ Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Шахтарськ Донецької області, судимість відсутня, самовисування.

Карпов Владислав Сергійович : народився 4 вересня 1993 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, виконувач обов’язків керівника виробництва, ТОВ "Вектор 8", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Куршев Андрій Юрійович : народився 4 червня 1977 року в місті Першотравенськ Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Спецтрейдинг", безпартійний, проживає в місті Покровськ Донецької області, судимість відсутня, самовисування.

Михайленко Олексій Миколайович : народився 20 вересня 1978 року в місті Маріуполь Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Маріуполь Донецької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Новинський Вадим Владиславович : народився 3 червня 1963 року в місті Стара Руса Новгородської області, Російська Федерація, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член Політичної партії "Оппозиционный блок", проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Остапенко Денис Вікторович : народився 12 листопада 1985 року в смт Якимівка Якимівського району Запорізької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, завідувач ринку "Сонячний", ПП "Нікон", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Маріуполь Донецької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Пустовойт Руслан Костянтинович : народився 2 листопада 1970 року в місті Маріуполь Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, безпартійний, проживає в місті Маріуполь Донецької області, судимість відсутня, самовисування.

Салгалов Вячеслав Сергійович : народився 19 лютого 1980 року в селі Талаківка міста Маріуполь Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Талаківський селищний голова, безпартійний, проживає в смт Талаківка міста Маріуполь Донецької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Трібушкін Євген Дмитрович : народився 12 вересня 1951 року в смт Сартана міста Маріуполь Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, пенсіонер, безпартійний, проживає в смт Сартана міста Маріуполь Донецької області, судимість відсутня, самовисування.

Філімонов Владислав Євгенович : народився 31 травня 1993 року в місті Донецьку, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Напомним, Донецкая область разбита на 12 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 12 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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