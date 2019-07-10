Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 59 Донецкая область

Полный список кандидатов в нардепы на 59-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: AFP

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 59 (Донецкая область):

Беспалов Сергей Петрович : родился 20 сентября 1987 года в городе Курахово Марьинского района Донецкой области, гражданин Украины, на протяжении последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, специалист тендерного отдела по тендерным процедурам. ПАО "АБ Столичный", беспартийный, проживате в городе Курахово Марьинского района Донецкой области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Аграрная партия Украины.

Гращенков Виталий Викторович : родился 17 сентября 1984 года в селе Дачное Марьинского района Донецкой области, гражданин Украины. на протяжении последних пяти лет проживает на территории Украины, образование общее среднее, временно не работает, беспартийный, проживает в селе Дачное Марьинского района Донецкой области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Демьяненко Дмитрий Николаевич : родился 2 июня 1993 года в городе Угледар Донецкой области, гражданин Украины, на протяжении последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает. беспартийный, проживает в городе Угледар Донецкой области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Ефименко Федор Евгеньевич : родился 30 января 1971 года в городе Гурьев, Казахстан, гражданин Украины. на протяжении последних пяти лет проживает на территории Украины. образование высшее, заместитель генерального директора, ООО "Международная транспортно-экспедиторская компания "ИнтерТрансСервис", беспартийный, проживает в городе Мариуполь Донецкой области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Заборский Владимир Александрович : родился 24 февраля 1985 года в городе Киеве, гражданин Украины, на протяжении последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заместитель директора, ООО "Строительная компания "Аркада Буд Холдинг", беспартийный, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Иванченко Андрей Васильевич : родился 5 сентября 1965 года в городе Курахово Марьинского района Донецкой области, гражданин Украины, на протяжении последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо-предприниматель, член политической партии Всеукраинское объединение "Батькивщина", проживает в городе Курахово Марьинского района Донецкой области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Всеукраинское объединение "Батькивщина"..

Катунин Денис Викторович : родился 14 октября 1978 года в городе Горловка Донецкой области, гражданин Украины, на протяжении последних пяти лет проживает на территории Украины, образование общее среднее, временно не работает, беспартийный, проживает в городе Бердянск Запорожской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Кирилов Сергій Дмитрович : родился 5 мая 1961 года в селе Днепроэнергия Великоновоселковского района Донецкой области, гражданин Украины, на протяжении последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, председатель, Великоновоселковский районный совет Донецкой области, член политической партии "Наш край", проживает в пгт Великая Новоселка Великоновоселковского района Донецкой области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Криволесов Дмитрий Сергеевич : родился 29 марта 1994 года в городе Угледар Донецкой области, гражданин Украины, на протяжении последних пяти лет проживает на территории Украины, образование общее среднее, приемщик-специалист, ООО "Нова пошта", беспартийный, проживает в городе Угледар Донецкой области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Лысенко Игорь Григорьевич : родился 4 января 1952 года в городе Белая Церковь Киевской области, гражданин Украины, на протяжении последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийный, проживает в городе Киеве, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Мизин Александр Юрьевич : родился 25 сентября 1987 года в селе Андреевка Бердянского района Запорожской области, гражданин Украины, на протяжении последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийный, проживает в городе Курахово Марьинского района Донецкой области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Мищенко Станислав Сергеевич :родился 18 февраля 1986 года в городе Курахово Марьинского района Донецкой области, гражданин Украины, на протяжении последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, проживает в городе Курахово Марьинского района Донецкой области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Мороз Владимир Викторович : родился 24 октября 1967 года в городе Курахово Марьинского района Донецкой области, гражданин Украины, на протяжении последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, председатель, Марьинская районная государственная администрация, член Политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", в городе Курахово Марьинского района Донецкой области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Омельчук Сергей Вячеславович : родился 13 августа 1977 года в городе Волноваха Волновахского района Донецкой области, гражданин Украины, на протяжении последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор, автостанция города Курахово, член Политической партии "Европейская Солидарность", проживает в городе Волноваха Волновахского района Донецкой области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Европейская Солидарность".

Редько Дмитрий Виторович : родился 15 октября 1997 года в городе Шостка Шосткинского района Сумской области, гражданин Украины, на протяжении последних пяти лет проживает на территории Украины, образование профессионально-техническое, временно не работает, беспартийный, проживает в городе Белая Церковь Киевской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Рейнбах Юлия Юрьевна : родилась 23 декабря 1991 года в городе Курахово Марьинского района Донецкой области, на протяжении последних пяти лет проживает на территории Украины, образование общее среднее, временно не работает, беспартийная, проживает в городе Курахово Марьинского района Донецкой области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Сажко Сергій Миколайович : народився 19 липня 1969 року в селі Ганнівка Мар’їнського району Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в селі Ганнівка Мар’їнського району Донецької області, судимість відсутня, самовисування.

Старовський Артем Сергійович : народився 18 грудня 1979 року в місті Донецьку, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Вугледар Донецької області, судимість відсутня, самовисування.

Суков Руслан Михайлович : народився 18 травня 1988 року в місті Красноармійськ Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Покровськ Донецької області, судимість відсутня, самовисування.

Тімохін Віктор Олексійович : народився 29 липня 1955 року в місті Донецьку, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Вугледар Донецької області, судимість відсутня, самовисування.

Тунтуєва Юлія Андріївна : народилася 25 лютого 1995 року в смт Станично-Луганське Станично-Луганського району Луганської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, менеджер з маркетингу, ТОВ "ГІТАН", безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Фоменко Володимир Олександрович : народився 15 червня 1977 року в селі Павлівка Мар’їнського району Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, КП "Тепломережа" Вугледарської міської ради", безпартійний, проживає в місті Вугледар Донецької області, судимість відсутня, самовисування.

Хавонов Олександр Вікторович : народився 27 квiтня 1985 року в селі Падь-Топка Іркутського району Іркутської області, Російська Федерація, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в селі Микільське Волноваського району Донецької області, судимість відсутня, самовисування.

Хавонова Олена Сергіївна : народилася 31 жовтня 1980 року в місті Донецьку, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в селі Микільське Волноваського району Донецької області, судимість відсутня, самовисування.

Хоменко Інеса Ігорівна : народилася 15 травня 1992 року в місті Курахове Мар’їнського району Донецької області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, оператор диспетчерської служби, КП "Міська служба єдиного замовника", безпартійнa, проживає в місті Курахове Мар’їнського району Донецької області, судимість відсутня, самовисування.

Цибань Наталія Володимирівна : народилася 10 вересня 1978 року в місті Макіївка Донецької області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, ТОВ "Укрхімпромторг", безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Юр’єва Олена Анатоліївна : народилася 7 серпня 1977 року в селі Улакли Великоновосілківського району Донецької області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в селі Костянтинопіль Великоновосілківського району Донецької області, судимість відсутня, самовисування.

Янченко Олена Миколаївна : народилася 8 березня 1972 року в селищі Дачне Мар’їнського району Донецької області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора з навчально-виховної роботи, Курахівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5, безпартійнa, проживає в місті Курахове Мар’їнського району Донецької області, судимість відсутня, самовисування.

Напомним, Донецкая область разбита на 12 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 12 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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