Выборы-2019: список партии Голос

Представляем читателям список кандидатов, которые претендуют на попадание в Верховную Раду

Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko.

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Всего на выборы-2019 выдвинули своих представителей 65 политических партий. При этом значительная часть партий представлена кандидатами лишь в мажоритарных округах. В многомандатном округе сформировали свои списки только треть партий, представленных на этих выборах.

Всего в многомандатном округе от 22 партий будут принимать участие 2760 кандидатов (данные на 8 июля 2019 года и могут изменяться). Больше всего кандидатов по своим партийным спискам зарегистрировали партии ВО "Свобода" (224 кандидата), "Оппозиционный Блок" (223 кандидата), Радикальная партия Олега Ляшко (217 кандидатов).

Представляем вниманию читателей список партии "Голос" в многомандатном избирательном округе (русский перевод будет добавлен в ближайшее время).

Список:

Вакарчук Святослав Іванович : народився 14 травня 1975 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, музикант, ТОВ "Суперсиметрія", член Політичної Партії "Голос", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 1.

Клименко Юлія Леонідівна : народилася 5 жовтня 1976 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, віцепрезидент, радник ректора, університет "Київська Школа Економіки", член Політичної Партії "Голос", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 2.

Рудик Кіра Олександрівна : народилася 14 жовтня 1985 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної Партії "Голос", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 3.

Железняк Ярослав Іванович : народився 20 жовтня 1989 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник відділу законотворчої роботи, Політична Партія "Голос", член Політичної Партії "Голос", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 4.

Устінова Олександра Юріївна : народилася 2 жовтня 1985 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної Партії "Голос", проживає в місті Вінниці, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 5.

Макаров Олег Анатолійович : народився 24 липня 1965 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, партнер, керівник юридичного підрозділу, АО "ЮФ "Василь Кісіль і Партнери", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 6.

Юрчишин Ярослав Романович : народився 14 жовтня 1980 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної Партії "Голос", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 7.

Рахманін Сергій Іванович : народився 17 квiтня 1969 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної Партії "Голос", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 8.

Бобровська Соломія Анатоліївна : народилася 20 грудня 1989 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, виконавчий директор, Громадська організація "Українська Основа", член Політичної Партії "Голос", проживає в місті Рівному, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 9.

Стефанишина Ольга Анатоліївна : народилася 14 травня 1983 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник міністра, Міністерство охорони здоров’я України, член Політичної Партії "Голос", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 10.

Курдидик Олександр Олександрович : народився 11 травня 1974 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник генерального директора, ТОВ "ДіЕлЕй Пайпер Україна", член Політичної Партії "Голос", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 11.

Цабаль Володимир Володимирович : народився 25 квiтня 1985 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, локальний партнер, ТОВ "МакКінзі і Компанія Україна", член Політичної Партії "Голос", проживає в місті Буча Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 12.

Осадчук Андрій Петрович : народився 20 листопада 1971 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 13.

Костенко Роман Васильович : народився 21 жовтня 1983 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, військовослужбовець, Служба безпеки України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 14.

Лозинський Роман Михайлович : народився 20 сiчня 1994 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, менеджер, МО "ПЛАСТ – НСОУ", безпартійний, проживає в місті Львові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 15.

Совсун Інна Романівна : народилася 21 вересня 1984 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, викладачка кафедри публічного врядування, Університет "Київська школа економіки", член Політичної Партії "Голос", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 16.

Василенко Леся Володимирівна : народилася 31 березня 1987 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної Партії "Голос", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 17.

Умєров Рустем Енверович : народився 19 квiтня 1982 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник, БО "БФ" АСТЕМ ФАУНДЕЙШН", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 18.

Свідерська Аліна Валеріївна : народилася 25 лютого 1989 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Айсе Хідро Юкрейн", член Політичної Партії "Голос", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 19.

Шараськін Андрій Андрійович : народився 20 вересня 1977 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник, ПП "Театральна компанія Андрія Шараскіна", член Політичної Партії "Голос", проживає в місті Тернополі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 20.

Сівірін Олексій Станіславович : народився 23 сiчня 1994 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, старший бізнес-аналітик, ТОВ "МакКінзі і Компанія Україна", член Політичної Партії "Голос", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 21.

Хлапук Максим Миколайович : народився 22 липня 1984 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник керівника секретаріату Голови Верховної Ради України, Апарат Верховної Ради України, член Політичної Партії "Голос", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 22.

Гевко Андрій Євгенович : народився 17 червня 1981 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник відділу по роботі з органами державної влади, Політична Партія "Голос", член Політичної Партії "Голос", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 23.

Примаченко Іван Олександрович : народився 24 травня 1990 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної Партії "Голос", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 24.

Кухта Павло Андрійович : народився 3 грудня 1985 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної Партії "Голос", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 25.

Ташева Таміла Равілівна : народилася 1 серпня 1985 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова правління, керівник проекту, ГО "КримСОС", член Політичної Партії "Голос", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 26.

Давидюк Микола Іванович : народився 18 липня 1988 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної Партії "Голос", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 27.

Супрун Роман Григорійович : народився 10 грудня 1990 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної Партії "Голос", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 28.

Дворецька Олександра Миколаївна : народилася 13 серпня 1990 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова правління, благодійний фонд "Восток-СОС", член Політичної Партії "Голос", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 29.

Притула Сергій Дмитрович : народився 22 червня 1981 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, актор, ТОВ "Концертна агенція "Вар’яти", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 30.

Сорока Катерина Олегівна : народилася 16 лютого 1983 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, старший юрист, ТОВ "Ді Ел Ей Пайпер Україна", член Політичної Партії "Голос", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 31.

Ключковська Ярина Юріївна : народилася 24 жовтня 1975 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної Партії "Голос", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 32.

Романович Дмитро Олегович : народився 3 вересня 1982 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної Партії "Голос", проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 33.

Розлуцька Анастасія Богданівна : народилася 7 травня 1986 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної Партії "Голос", проживає в селі Нижній Турів Турківського району Львівської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 34.

Соколов Юрій Миколайович : народився 14 серпня 1944 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник відділу інтервенційної кардіології та реперфузійної терапії, ДУ "Національний науковий центр "Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска" НАМН України", член Політичної Партії "Голос", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 35.

Гвоздович Юлія Орестівна : народилася 12 вересня 1987 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник проектів розвитку громад, ГО "Українська галицька асамблея", безпартійнa, проживає в місті Львові, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 36.

Закапко Олег Васильович : народився 14 липня 1976 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПП "БІОХІМ-СЕРВІС", член Політичної Партії "Голос", проживає в місті Красноград Красноградського району Харківської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 37.

Борняков Олександр Сергійович : народився 1 березня 1982 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, представництво "Вертамедія Ел Ел Сі" в Україні, член Політичної Партії "Голос", проживає в місті Одесі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 38.

Венгер Володимир Миколайович : народився 12 травня 1987 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, доцент кафедри загальнотеоретичного правознавства та публічного права, Національний університет "Києво-Могилянська Академія", член Політичної Партії "Голос", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 39.

Жеганський Віталій Володимирович : народився 10 грудня 1985 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної Партії "Голос", проживає в місті Підгородне Дніпровського району Дніпропетровської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 40.

Бугай Юрій Олексійович : народився 6 березня 1988 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної Партії "Голос", проживає в місті Суми, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 41.

Бабинець Юрій Миколайович : народився 21 квiтня 1982 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної Партії "Голос", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 42.

Семеніхін Володимир Олександрович : народився 1 липня 1972 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, експерт, Громадська спілка "Фонд підтримки реформ в Україні", член Політичної Партії "Голос", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 43.

Гарасим Ярослав Іванович : народився 10 квiтня 1973 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри української фольклористики, Львівський національний університет імені Івана Франка, член Політичної Партії "Голос", проживає в місті Львові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 44.

Туркевич Ростислав Юрійович : народився 2 червня 1976 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник управління правового захисту, АТ АКБ "Львів", безпартійний, проживає в місті Львові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 45.

Безвершенко Юлія Василівна : народилася 27 березня 1987 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, молодший науковий співробітник, Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, член Політичної Партії "Голос", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 46.

Іванченко Олена Вікторівна : народилася 1 вересня 1980 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, ГО "Центр Експертизи Політики", член Політичної Партії "Голос", проживає в місті Сквира Сквирського району Київської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 47.

Панкевич Богдан Романович : народився 23 жовтня 1957 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник програм, ГО "Українська галицька асамблея", безпартійний, проживає в місті Львові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 48.

Адамович Сергій Васильович : народився 4 жовтня 1976 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, професор кафедри теорії та історії держави і права, Навчально-науковий юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, член Політичної Партії "Голос", проживає в місті Івано-Франківську, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 49.

Войтенко Марина Петрівна : народилася 20 сiчня 1966 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник міського голови, виконавчий комітет Херсонської міської ради, безпартійнa, проживає в місті Херсоні, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 50.

Городчаніна Юлія Валеріївна : народилася 21 березня 1991 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Громадська організація "Нова Полтава", член Політичної Партії "Голос", проживає в місті Полтаві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 51.

Шульженко Максим Костянтинович : народився 1 червня 1986 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Стерео Плаза Груп", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 52.

Пшенічка Паул Францович : народився 28 грудня 1946 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, викладач фізики та астрономії, Чернівецький ліцей № 1, безпартійний, проживає в місті Чернівцях, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 53.

Зайцев Вячеслав Олексійович : народився 6 вересня 1980 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, завідуючий науковою бібліотекою та архівом, Національний заповідник "Хортиця", безпартійний, проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 54.

Денисюк Роман Віталійович : народився 19 квiтня 1983 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, ТОВ "Велдмі", член Політичної Партії "Голос", проживає в місті Рівному, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 55.

Яремко Богдан Іванович : народився 12 жовтня 1983 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної Партії "Голос", проживає в селі Голгоча Підгаєцького району Тернопільської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 56.

Левандовський Віктор Сергійович : народився 15 листопада 1977 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "ОДС-технології", безпартійний, проживає в місті Горохів Горохівського району Волинської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 57.

Яремчук Валентина Сергіївна : народилася 28 грудня 1988 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної Партії "Голос", проживає в місті Кропивницькому, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 58.

Світлик Юрій Юрійович : народився 7 травня 1984 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної Партії "Голос", проживає в місті Ужгороді, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 59.

Орищенко Роман Михайлович : народився 28 сiчня 1978 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник-консультант народного депутата України, член Політичної Партії "Голос", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 60.

Калініченко Богдан Юрійович : народився 19 сiчня 1993 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної Партії "Голос", проживає в місті Білопілля Білопільського району Сумської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 61.

Максименко Олександр Віталійович : народився 6 сiчня 1986 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова правління, ГО "Сила села", член Політичної Партії "Голос", проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 62.

Запорожан Андрій Вікторович : народився 17 квiтня 1978 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, юрист, ТОВ "Студсервіс", член Політичної Партії "Голос", проживає в місті Вінниці, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 63.

Виговський Микола Юрійович : народився 19 травня 1988 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної Партії "Голос", проживає в місті Вишневе Києво-Святошинського району Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 64.

Соколовська Алла Іванівна : народилася 14 червня 1987 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний спеціаліст відділу культури, національностей, релігій і туризму, Бережанська районна державна адміністрація Тернопільської області, безпартійнa, проживає в місті Бережани Тернопільської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 65.

Остапчук Роман Анатолійович : народився 22 липня 1987 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної Партії "Голос", проживає в місті Вишгород Вишгородського району Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 66.

Балдук Анна Олексіївна : народилася 29 серпня 1993 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної Партії "Голос", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 67.

Сорока Віктор Петрович : народився 2 квiтня 1968 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПП "Агросвіт", безпартійний, проживає в селі Пужайкове Балтського району Одеської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 68.

Коляда Денис Анатолійович : народився 24 сiчня 1995 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, ГО "Великого Бажайте", член Політичної Партії "Голос", проживає в місті Канів Черкаської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 69.

Бек Ірина Володимирівна : народилася 21 жовтня 1983 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова правління, РО "Український Католицький Університет УГКЦ", безпартійнa, проживає в місті Львові, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 70.

Курбанов Артур Гюльмагомедович : народився 10 квiтня 1992 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної Партії "Голос", проживає в місті Луганську, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 71.

Жук Костянтин Олександрович : народився 21 травня 1955 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, співробітник Апарату Голови, Служба безпеки України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 72.

Саідахметов Ділявер Сейтмамутович : народився 29 березня 1988 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, журналіст, Центр телевізійного виробництва та медіа послуг "ЕХО МЕДІА", безпартійний, проживає в селі Журавки Кіровського району Автономної Республіки Крим, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 73.

Таранцова Ганна Вікторівна : народилася 21 серпня 1983 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, менеджер з екології та зв’язків з громадськістю, ТОВ "Тетра Пак", безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 74.

Сомов Олександр Олегович : народився 27 лютого 1974 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, перший заступник начальника Управління виконавчої дирекції, Фонд соціального страхування України в Одеській області, безпартійний, проживає в місті Одесі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 75.

Якубович Михайло Михайлович : народився 26 листопада 1986 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, доцент кафедри релігієзнавства і теології, Національний університет "Острозька академія", безпартійний, проживає в місті Нетішин Хмельницької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 76.

Мосенко Володимир Олександрович : народився 6 вересня 1983 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник напрямку проектної діяльності ризик-менеджменту, АТ "УКРСИББАНК", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 77.

Шехлович Андріана Михайлівна : народилася 12 квiтня 1992 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, безробітна, безпартійнa, проживає в селі Ямельня Яворівського району Львівської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 78.

Паєвська Юлія Георгіївна : народилася 19 грудня 1968 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, командир евакуаційного відділення, 61 Військовий мобільний госпіталь Збройних Сил України, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 79.

Олійник Дмитро Григорович : народився 25 сiчня 1988 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник, Регіональний центр Української академії лідерства, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 80.

Грай Марина Петрівна : народилася 8 червня 1984 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, доцент кафедри державознавства і права, Національна академія державного управління при Президентові України, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 81.

Ільницький Сергій Володимирович : народився 20 травня 1970 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник, Штаб Української Добровольчої Армії, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 82.

Винар Ростислав Любомирович : народився 4 червня 1962 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, виконувач обов’язків головного лікаря, КЗ "Кам’янська міська лікарня швидкої медичної допомоги" ДОР", безпартійний, проживає в місті Кам’янське Дніпропетровської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 83.

Леськів Юрій Омелянович : народився 18 лютого 1971 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, відповідальний секретар, редакція часопису "Самбірська газета", безпартійний, проживає в місті Старий Самбір Старосамбірського району Львівської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 84.

Буроменська Наталія Любомирівна : народилася 14 червня 1978 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник договірно-правового відділу, ПрАТ "ВФ Україна", безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 85.

Бучнєв Сергій Вікторович : народився 21 травня 1989 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 86.

Шпилик Світлана Василівна : народилася 19 вересня 1981 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, доцент кафедри промислового маркетингу, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, безпартійнa, проживає в місті Тернополі, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 87.

Куриляк Олексій Миколайович : народився 29 квiтня 1987 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Ріокс", безпартійний, проживає в місті Червоноград Львівської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 88.

Тиркало Юрій Євгенійович : народився 24 червня 1979 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, безробітний, безпартійний, проживає в місті Львові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 89.

Храпський Ярослав Дмитрович : народився 18 червня 1995 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник пластового вишкільного центру, МО "ПЛАСТ – НСОУ", безпартійний, проживає в місті Нікополь Дніпропетровської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 90.

Денисенко Олександр Васильович : народився 31 березня 1972 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор з безпеки, ПАТ "Фармак", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 91.

Гоцький Сергій Миколайович : народився 12 травня 1977 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 92.

Дубецький Андрій Іванович : народився 29 сiчня 1980 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, Громадська організація "Біткоїн Фундація Україна", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 93.

Максимчук Олег Анатолійович : народився 12 серпня 1982 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 94.

Мальон Лілія Володимирівна : народилася 12 березня 1989 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник відділу, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, безпартійнa, проживає в місті Долина Долинського району Івано-Франківської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 95.

Сорока Микола Іванович : народився 12 грудня 1991 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник-консультант народного депутата України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 96.

Стельмашов Артем Кирилович : народився 25 червня 1981 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник відділу з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв’язків, Секретаріат Київської міської ради, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 97.

Гриб Віталій Вячеславович : народився 26 червня 1980 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 98.

Манухіна Анна Андріївна : народилася 8 березня 1992 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 99.

Мурин Юрій Михайлович : народився 17 серпня 1992 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, керівник студентської організації "Україна-єдина", Український Католицький Університет, безпартійний, проживає в селі Поруби Яворівського району Львівської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 100.

Гевци Ігор Євгенович : народився 19 липня 1968 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, виконавчий директор, ТОВ "Інжинірингова компанія "Атом-Енерго-Проект", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 101.

Полонський Дмитро Олександрович : народився 10 квiтня 1988 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, журналіст, телеканал "112 – Україна", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 102.

Марусяк Олександр Васильович : народився 28 вересня 1990 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, проектний менеджер, ГО "Клуб Ділових Людей Україна", член Політичної Партії "Голос", проживає в місті Кіцмань Кіцманського району Чернівецької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 103.

Черванчук Сергій Анатолійович : народився 9 квiтня 1975 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник-консультант народного депутата України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 105.

Безпалюк Віталій Анатолійович : народився 26 вересня 1979 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, юрист, ТОВ "Смарт Солюшнз Груп", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 106.

Миклащук Ігор Миколайович : народився 1 травня 1983 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів влади, Паланська сільська рада Уманського району Черкаської області, безпартійний, проживає в селі Підмихайля Калуського району Івано-Франківської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 107.

Матвійшин Андрій Богданович : народився 4 грудня 1997 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, майстер-приймальник, ТОВ "ГалАвтоСвіт", безпартійний, проживає в селі Йосипівка Буського району Львівської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 108.

Тасліцький Герман Ігорович : народився 8 квiтня 1970 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керуючий партнер, адвокат, Адвокатське бюро Тасліцького Германа, безпартійний, проживає в місті Донецьку, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 109.

Студілко Максим Анатолійович : народився 1 червня 1990 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор з розвитку, Вінницька обласна правозахисна організація "Джерело надії", безпартійний, проживає в місті Вінниці, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 110.

Миц Роман Богданович : народився 21 березня 1957 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, охоронець, Козівський районний відділ освіти та спорту, безпартійний, проживає в смт Козова Козівського району Тернопільської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 111.

Яцик Віктор Анатолійович : народився 5 лютого 1976 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник головного лікаря, клініка ДУ "Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМНУ", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 112.

Піскун Роман Анатолійович : народився 12 червня 1977 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, військовослужбовець, Служба безпеки України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 113.

Шургот Ярослав Михайлович : народився 31 сiчня 1994 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, фізична особа – підприємець, член Політичної Партії "Голос", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 114.

Маківничук Марія Іванівна : народилася 20 серпня 1992 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, радник голови, Верховинська районна рада Івано-Франківської області, безпартійнa, проживає в смт Верховина Верховинського району Івано-Франківської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 115.

Щур Сергій Анатолійович : народився 5 сiчня 1988 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний спеціаліст, Меджибізька селищна рада Летичівського району Хмельницької області, безпартійний, проживає в селі Підлісний Олексинець Городоцького району Хмельницької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 116.

Гінкул Андрій Георгійович : народився 17 грудня 1975 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, консалтингове об’єднання "Навігатор", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 117.

Яворська Неля Ігорівна : народилася 28 сiчня 1989 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, лікар-психіатр, клініка амбулаторно-поліклінічної допомоги Військового медичного клінічного центру Західного регіону, член Політичної Партії "Голос", проживає в місті Тернополі, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 118.

Ливинський Володимир Федорович : народився 17 жовтня 1987 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний випусковий редактор, закордонна редакція УНІА "Укрінформ", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 119.

Любченко Павло Миколайович : народився 17 липня 1967 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, професор кафедри державного будівництва, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 120.

Белейканич Олег Іштванович : народився 17 квiтня 1966 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, військовослужбовець, військова частина А1556, безпартійний, проживає в місті Ужгороді, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 121.

Іванцов Сергій Вікторович : народився 1 серпня 1983 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, проректор з науково-педагогічної, кадрової та виховної роботи, ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури", безпартійний, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 122.

Маслінков Валентин Олександрович : народився 20 вересня 1984 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Болград Болградського району Одеської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 123.

Гаврищук Андрій Олександрович : народився 11 грудня 1986 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПП "Домініон Ло", безпартійний, проживає в селі Чаруків Луцького району Волинської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 124.

Костишин Віталій Іванович : народився 13 квiтня 1968 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, КП Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна, безпартійний, проживає в місті Івано-Франківську, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 125.

Мусієнко Галина Костянтинівна : народилася 29 листопада 1981 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, педагог-організатор, ДНЗ "Богуславський ЦПТО", безпартійнa, проживає в місті Богуслав Богуславського району Київської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 126.

Жолобова Інна Олександрівна : народилася 18 липня 1979 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, КЗ "Кіровоградський обласний соціальний центр матері та дитини", безпартійнa, проживає в місті Кропивницькому, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 127.

Бігус Микола Богданович : народився 26 сiчня 1982 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник-консультант народного депутата України, безпартійний, проживає в селі Присівці Зборівського району Тернопільської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 128.

Мороз Ольга Богданівна : народилася 15 листопада 1991 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, менеджер, ТОВ "Грін Вей К", безпартійнa, проживає в місті Хмельницькому, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 129.

Коров’янко Віктор Володимирович : народився 24 квiтня 1977 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Агроконструкція", безпартійний, проживає в місті Вінниці, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 130.

Коломієць Андрій Олегович : народився 17 вересня 1987 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Черкасах, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 131.

Попович Олексій Дементійович : народився 9 серпня 1975 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної Партії "Голос", проживає в місті Чернівцях, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 132.

Шевцов Олександр Артурович : народився 16 травня 1995 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, юрист, ТОВ "Юридична компанія "Перша українська правова група", член Політичної Партії "Голос", проживає в смт Софіївка Софіївського району Дніпропетровської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 133.

Жукова Вікторія Вадимівна : народилася 3 травня 1988 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, спеціаліст зі зв’язків з громадськістю та пресою, ТОВ "Морський спеціалізований порт Ніка-Тера", безпартійнa, проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 134.

Лівель Ольга Олександрівна : народилася 29 червня 1987 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник міського голови, Хоростківська міська рада Тернопільської області, безпартійнa, проживає в місті Хоростків Гусятинського району Тернопільської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 135.

Васильєв Олександр Іванович : народився 23 червня 1983 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ДП "НКК "Одесабуд", безпартійний, проживає в місті Одесі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 136.

Кобалія Дмитро Русланович : народився 26 сiчня 1972 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, завідувач відділу охорони пам’яток історії, археології та природи, Національний заповідник "Хортиця", безпартійний, проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 137.

Онофрійчук Юлія Миколаївна : народилася 29 червня 1992 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Рівному, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 138.

Чесноков Валентин Володимирович : народився 14 серпня 1972 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, КП "Міське дорожнє управління", безпартійний, проживає в місті Херсоні, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 139.

Ведмеденко Юлія Василівна : народилася 5 червня 1985 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, безробітна, безпартійнa, проживає в місті Черкасах, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 140.

Дякович Вероніка Михайлівна : народилася 24 червня 1993 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник контакт-центру, ТОВ "Елекс", безпартійнa, проживає в місті Тернополі, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 141.

Левенок Марина Василівна : народилася 25 травня 1983 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, соціальний педагог, вчитель історії, Ірпінська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням економіки та права, член Політичної Партії "Голос", проживає в місті Ірпінь Київської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 142.

Таран Сергій Євгенович : народився 5 липня 1995 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, безробітний, член Політичної Партії "Голос", проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 143.

Товпига Олександр Євгенович : народився 6 липня 1966 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник начальника служби з економічної безпеки, ТОВ "Полтавський тепловозоремонтний завод", безпартійний, проживає в місті Макіївка Донецької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 144.

Луцишин Олег Орестович : народився 18 сiчня 1975 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, доцент кафедри фінансового менеджменту та страхування, Тернопільський національний економічний університет, безпартійний, проживає в місті Тернополі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 145.

Кулакевич Анастасія Федорівна : народилася 14 квiтня 1993 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійнa, проживає в місті Рівному, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 146.

Поліщук Дмитро Анатолійович : народився 13 серпня 1984 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, завідувач відділу з питань внутрішньої політики, Старокостянтинівська міська рада Хмельницької області, безпартійний, проживає в селі Веснянка Старокостянтинівського району Хмельницької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 147.

Каназірський Олександр Васильович : народився 12 лютого 1983 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Одесі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 148.

Твердохліб Дмитро Валентинович : народився 24 листопада 1997 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 149.

Броніцька Юлія Михайлівна : народилася 8 лютого 1984 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, консультант організаційного відділу, виконавчий апарат Івано-Франківської обласної ради, безпартійнa, проживає в місті Івано-Франківську, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 150.

Варшава Віктор Миколайович : народився 30 квiтня 1978 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Луцьку, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 151.

Степаненко Дмитро Леонідович : народився 14 лютого 1969 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, безпартійний, проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 152.

Федоришин Христина Іванівна : народилася 7 листопада 1991 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, студентка, Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації, безпартійнa, проживає в смт Золотий Потік Бучацького району Тернопільської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 153.

Сулейманов Ібрагім Талятович : народився 16 сiчня 1966 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор з розвитку, БО "Кримськотатарський культурно-спортивний центр "Куреж", безпартійний, проживає в місті Херсоні, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 154.

Мініна Валентина Володимирівна : народилася 27 травня 1988 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фахівець з методів розширення ринків збуту, ТОВ "Ведара Трейд", безпартійнa, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 155.

Лівак Людмила Вікторівна : народилася 29 червня 1981 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійнa, проживає в місті Ужгороді, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 156.

Лєщенко Андрій Володимирович : народився 28 травня 1984 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Болград Болградського району Одеської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 157.

Павлова Оксана Ігорівна : народилася 4 листопада 1983 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, викладач спеціальних дисциплін, Львівський коледж транспортної інфраструктури, безпартійнa, проживає в місті Львові, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 158.

Каспрук Віталій Ігорович : народився 8 вересня 1984 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник начальника, Регіональний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ України у Вінницькій області, безпартійний, проживає в місті Вінниці, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 159.

Господарик Микола Михайлович : народився 5 березня 1982 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, ТОВ "Преміум-Сервіс ЛТД", безпартійний, проживає в селі Гаразджа Луцького району Волинської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 160.

Гомонай Павло Васильович : народився 22 травня 1970 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "МікроТек", безпартійний, проживає в місті Ужгороді, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 161.

Романюк Михайло Зіновійович : народився 5 сiчня 1984 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керуючий, Бюро АБ "РОМАНЮК І ПАРТНЕРИ", безпартійний, проживає в місті Івано-Франківську, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 162.

Погромський Віктор Олександрович : народився 28 березня 1982 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, член Політичної Партії "Голос", проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 163.

В’юн Віталій Анатолійович : народився 7 сiчня 1982 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, прес-секретар, ТОВ "Бішофіт МД", безпартійний, проживає в смт Шишаки Шишацького району Полтавської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 164.

Бімбірайте Наталя-Дануте Антано : народилася 29 вересня 1970 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директорка, ГО "Інформаційний ресурсний центр "Правовий простір", безпартійнa, проживає в місті Херсоні, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 165.

Сопін Артем Станіславович : народився 3 вересня 1987 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, провідний юрисконсульт, ТОВ "Запоріжпромгруп", безпартійний, проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 166.

Гілка Євген Олександрович : народився 10 грудня 1982 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова правління, ОСББ "Квітка", безпартійний, проживає в місті Одесі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 167.

Дремлюга Юрій Сергійович : народився 10 жовтня 1983 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, безпартійний, проживає в місті Рівному, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 168.

Магда Максим Анатолійович : народився 20 жовтня 1982 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник відділу забезпечення якості правової допомоги та підвищення кваліфікації її надавачів, Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Херсонській області, безпартійний, проживає в місті Херсоні, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 169.

Йосипчук Орест Васильович : народився 28 березня 1987 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, директор, ДП "Екранбуд" ТОВ "Екран", безпартійний, проживає в місті Стрий Львівської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 170.

Пастушенко Олександр Анатолійович : народився 18 сiчня 1990 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Черкасах, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 171.

Ключник Олег Володимирович : народився 6 серпня 1984 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, завідувач відділу, Білопільський центр дитячої та юнацької творчості, безпартійний, проживає в місті Білопілля Білопільського району Сумської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 172.

Ярема Володимир Ігорович : народився 17 травня 1982 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в смт Козова Козівського району Тернопільської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 173.

Матяшенко Віта Валентинівна : народилася 17 грудня 1988 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної Партії "Голос", проживає в місті Черкасах, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 174.

Іскімжі Іван Костянтинович : народився 27 жовтня 1995 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Черкасах, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 175.

Скалозуб Станіслав Миколайович : народився 30 листопада 1980 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 176.

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Напомним, внеочередные выборы в Верховную Раду Украины состоятся в воскресенье, 21 июля. Выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе. Избирателям будет предложено два бюллетеня: в одном из них необходимо будет выбрать партию, которую гражданин поддерживает. Для того, чтобы представители партии прошли в Верховную Раду ІХ созыва по списку, политическая сила должна получить поддержку не менее 5% проголосовавших.

Во втором бюллетене будут представлены кандидаты по мажоритарному округу – как выдвинутые политическими силами, так и самовыдвиженцы. Победителем в мажоритарном округе будет кандидат, набравший большинство голосов избирателей. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, какие технологии используют кандидаты в депутаты.

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