Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 168 Харьковская область

Полный список кандидатов в нардепы на 168-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: Getty Images

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 168 (Харьковская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Баранников Сергій Олександрович : народився 27 сiчня 1984 року в місті Кіровськ Луганської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, менеджер з регіонального розвитку відділу навчань управління розвитку Департаменту внутрішньої політики, Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ", фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в смт Безлюдівка Харківського району Харківської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ".

Бондаржевська Яніна Володимирівна : народилася 12 серпня 1965 року в місті Києві, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, ТОВ "Глорія-Т", безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Зеленський Микола Володимирович : народився 26 березня 1984 року в місті Харкові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, ТОВ "Фірма "Будреммонтаж", безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, самовисування.

Коник Валерій Олександрович : народився 21 липня 1963 року в місті Харкові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, лікар-стоматолог, ТОВ "Клініка здоров’я та краси", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Харкові, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Куц Галина Михайлівна : народилася 12 липня 1967 року в місті Дрогобич Львівської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, професор кафедри політології, соціології та культурології, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, безпартійнa, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Мезенцева Марія Сергіївна : народилася 10 грудня 1989 року в місті Харкові, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійнa, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Ольховський Юрій Юрійович : народився 11 сiчня 1982 року в місті Люботин Харківського району Харківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник начальника міжрайонного відділу № 5 управління захисту економіки в Харківській області, Департамент захисту економіки Національної поліції України, безпартійний, проживає в місті Люботин Харківського району Харківської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Сила и честь".

Падєєва Світлана Олександрівна : народилася 11 травня 1988 року в місті Красний Луч Луганської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, менеджер, ФОП Дамаскіна О.П., безпартійнa, проживає в селі Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Писаренко Валерій Володимирович : народився 8 липня 1980 року в місті Нова Каховка Херсонської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Поляков Станіслав Юрійович : народився 15 червня 1960 року в місті Краснозаводськ Московської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, самовисування.

Приходкін Дмитро Володимирович : народився 6 жовтня 1972 року в селі Маканчи Маканчинського району Семипалатинської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Донецьку, судимість відсутня, самовисування.

Семиноженко Володимир Петрович : народився 9 червня 1950 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, голова ради директорів та науковий керівник, НТК "Інститут монокристалів" НАН України, член Політичної партії "НОВА ПОЛІТИКА", проживає в місті Харкові, судимість відсутня, самовисування.

Чулков Даніл Ігорович : народився 10 лютого 1993 року в місті Горлівка Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник юридичного відділу, Харківський національний університет радіоелектроніки, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Харкові, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Напомним, Харьковская область разбита на 14 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 14 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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