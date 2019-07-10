Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 172 Харьковская область

Полный список кандидатов в нардепы на 172-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: Getty Images

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 172 (Харьковская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Абдуллаєв Іджран Ягуб огли : народився 30 листопада 1964 року в селі Бозалганли Таузського району, Азербайджан, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, самовисування.

Бражник Альона Сергіївна : народилася 3 травня 1991 року в селі Степанівка Шахтарського району Донецької області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, юрисконсульт, приватний нотаріус Коротюк О.В., безпартійнa, проживає в селі Маринопіль Розівського району Запорізької області, судимість відсутня, самовисування.

Дебелий Валентин Олегович : народився 28 липня 1992 року в місті Харкові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Харкові, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Здебський Юрій Вікторович : народився 24 грудня 1972 року в селі Любар Житомирської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Кохановський Андрій Вікторович : народився 13 листопада 1989 року в селі Молодіжне Овідіопольського району Одеської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тренер з карате, гімназія "Київська Русь", школа № 62, безпартійний, проживає в селі Молодіжне Овідіопольського району Одеської області, судимість відсутня, самовисування.

Мисик Володимир Юрійович : народився 31 сiчня 1965 року в смт Кулиничі Харківського району Харківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, самовисування.

Плотніков Роман Олексійович : народився 22 жовтня 1981 року в місті Харкові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фахівець по зв’язкам з громадськістю, Харківська територіальна організація ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА"СОЛІДАРНІСТЬ", фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Харкові, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Трохимченко Олег Володимирович : народився 5 квiтня 1984 року в селі Грабівка Куликівського району Чернігівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, контролер, охоронне підприємство Торг Сервіс "ЯВІР 2000", безпартійний, проживає в селі Клочків Чернігівського району Чернігівської області, судимість відсутня, самовисування.

Напомним, Харьковская область разбита на 14 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 14 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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