Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 174 Харьковская область

Полный список кандидатов в нардепы на 174-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: Getty Images

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 174 (Харьковская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Акімова Анастасія Андріївна : народилася 16 грудня 1997 року в місті Луганську, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, менеджер, ТДВ "Слуга народа", безпартійнa, проживає в місті Луганську, судимість відсутня, самовисування.

Алєксєйчук Вікторія Іванівна : народилася 5 лютого 1977 року в місті Дружківка Донецької області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, доцент, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Слуга народа", проживає в місті Харкові, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Андрющенко Володимир Володимирович : народився 20 липня 1980 року в місті Харкові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "НАШ КРАЙ", проживає в місті Харкові, судимість відсутня, самовисування.

Безрук Владислав Вікторович : народився 3 вересня 1978 року в місті Харкові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, самовисування.

Бойко Олександр Олександрович : народився 7 листопада 1985 року в місті Сквира Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНА СЛАВЕТНА".

Говоруха Віталій Миколайович : народився 12 червня 1979 року в місті Харкові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "СТАТУС-РЕСУРС", безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, самовисування.

Гумен Анна Юріївна : народилася 17 листопада 1991 року в місті Львові, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, ТОВ "ЄВРОБУД-ХОЛДИНГ", безпартійнa, проживає в селі Суховоля Городоцького району Львівської області, судимість відсутня, самовисування.

Давиденко Олексій Юрійович : народився 10 грудня 1983 року в місті Харкові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "ЕКОТЕХНОЛАЙН", безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, самовисування.

Каленюк Сергій Іванович : народився 30 листопада 1964 року в селі Романівка Попільнянського району Житомирської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Ірпінь Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Камленок Геннадій Станіславович : народився 13 сiчня 1977 року в селі Синявка Менського району Чернігівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, охоронник, охоронне підприємство Торг Сервіс "ЯВІР 2000", безпартійний, проживає в місті Чернігові, судимість відсутня, самовисування.

Константінов Олександр Петрович : народився 12 серпня 1971 року в місті Харкові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, фізична особа – підприємець, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Харкові, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Любчич Анна Миколаївна : народилася 17 березня 1991 року в місті Самбір Львівської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, учений секретар, Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук України, член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в місті Харкові, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ".

Мещерякова Наталія Олександрівна : народилася 11 травня 1988 року в місті Красний Луч Луганської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Хрустальний Луганської області, судимість відсутня, самовисування.

Олефір Олена Іванівна : народилася 13 грудня 1969 року в місті Свердловськ Луганської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, менеджер з продажу книжок, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, безпартійнa, проживає в місті Бровари Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Присташ Вікторія Василівна : народилася 19 серпня 1977 року в місті Костопіль Рівненської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Ріц Віталій Олександрович : народився 29 травня 1983 року в місті Харкові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія "Гражданская позиция".

Тесаловський Олексій Борисович : народився 21 липня 1976 року в місті Харкові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, самовисування.

Ткаченко Олександр Юрійович : народився 2 вересня 1974 року в місті Харкові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, самовисування.

Трубчанов Віктор Миколайович : народився 17 березня 1970 року в місті Харкові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, директор, ТОВ "Харків-пром", фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Фатєєва Анна Юріївна : народилася 13 липня 1987 року в місті Маріуполь Донецької області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійнa, проживає в місті Шостка Сумської області, судимість відсутня, самовисування.

Федусяк Віталій Васильович : народився 23 квiтня 1983 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Фельдман Олександр Борисович : народився 6 сiчня 1960 року в місті Харкові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "НАШ КРАЙ", проживає в місті Харкові, судимість відсутня, самовисування.

Царик Анатолій Олександрович : народився 12 серпня 1986 року в місті Сквира Сквирського району Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник дільниці, ТОВ "Смарт Солюшнс Груп", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Шрам Ігор Володимирович : народився 13 травня 1966 року в місті Орджонікідзе Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Горпром", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Харкові, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Ятчук Олександр Сергійович : народився 22 липня 1994 року в селі Конище Ратнівського району Волинської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в селі Конище Ратнівського району Волинської області, судимість відсутня, самовисування.

Напомним, Харьковская область разбита на 14 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 14 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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