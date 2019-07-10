Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 178 Харьковская область

Полный список кандидатов в нардепы на 178-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: Getty Images

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 178 (Харьковская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Білокудря Валерій Миколайович : народився 29 жовтня 1959 року в селі Мечнікове Дворічанського району Харківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в смт Савинці Балаклійського району Харківської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Добкін Дмитро Маркович : народився 8 сiчня 1975 року в місті Харкові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Літвінов Віталій Олександрович : народився 10 лютого 1975 року в місті Балаклія Харківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Балаклія Балаклійського району Харківської області, судимість відсутня, самовисування.

Літвінов Олександр Миколайович : народився 21 сiчня 1972 року в місті Балаклія Харківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Балаклійська районна рада, безпартійний, проживає в місті Балаклія Балаклійського району Харківської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Русецький Анатолій Анатолійович : народився 12 сiчня 1976 року в селищі Андріївка Балаклійського району Харківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, науковий співробітник, Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса, безпартійний, проживає в селищі Андріївка Балаклійського району Харківської області, судимість відсутня, самовисування.

Самусєв Віталій Єгорович : народився 8 березня 1961 року в місті Харкові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Балаклійський молокозавод", безпартійний, проживає в смт Високий Харківського району Харківської області, судимість відсутня, самовисування.

Напомним, Харьковская область разбита на 14 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 14 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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