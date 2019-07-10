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Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 179 Харьковская область

10 июля, 23:25

Полный список кандидатов в нардепы на 179-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: Getty Images

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 179 (Харьковская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Гіршфельд Анатолій Мусійович : народився 7 серпня 1957 року в місті Дніпропетровську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, самовисування.

Голіков Олексій Юрійович : народився 4 липня 1988 року в селі Гришівка Сахновщинського району Харківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПП "Вектор-Агро", безпартійний, проживає в смт Сахновщина Сахновщинського району Харківської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ".

Головінов Ігор Іванович : народився 19 травня 1965 року в місті Красноград Харківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, лікар-анестезіолог, Красноградська центральна районна лікарня, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Красноград Красноградського району Харківської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Радикальная партия Олега Ляшко".

Земляна Валентина Володимирівна : народилася 17 травня 1962 року в селі Антонівка Кегичівського району Харківської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник, селянсько-фермерське господарство "Олександрівське", член Аграрної партії України, проживає в смт Кегичівка Кегичівського району Харківської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Аграрная партия Украины.

Каулько Ігор Євгенович : народився 22 березня 1974 року в місті Харкові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, ПТ "Л-д "Успіх", безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, самовисування.

Коба Сергій Олексійович : народився 8 серпня 1970 року в місті Лозова Харківської обласі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, секретар, Лозівська міська рада, член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Лозова Харківської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Кучер Олексій Володимирович : народився 23 березня 1985 року в селі Новорайськ Бериславського району Херсонської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Слабун Сергій Володимирович : народився 16 сiчня 1976 року в місті Лозова Харківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Лозова Харківської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична Партія "Патриот".

Степанов Сергій Федорович : народився 19 серпня 1962 року в смт Панютине Лозівського району Харківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, ТОВ "Кредо", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Лозова Харківської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Трюхан Вадим Валерійович : народився 9 сiчня 1972 року в селі Піскошине Веселівського району Запорізької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКИЙ РУХ "ХВИЛЯ".

Чернов Сергій Іванович : народився 22 серпня 1961 року в місті Красноград Харківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Харківська обласна рада, безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Напомним, Харьковская область разбита на 14 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 14 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.


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Тег выборы, Рада, депутаты, нардепы, мажоритарка, мажоритарные округа

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