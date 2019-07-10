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Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 184 Херсонская область

10 июля, 23:20

Полный список кандидатов в нардепы на 184-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: Getty Images

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 184 (Херсонская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Василенко Світлана Миколаївна : народилася 10 липня 1963 року в радгоспі Молода Гвардія Кзильтуського району Кокчетавської області, Казахстан, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, Миколаївський заклад повної загальної середньої освіти Бериславського району Херсонської області, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в селі Одрадокам’янка Бериславського району Херсонської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Вінник Іван Юлійович : народився 3 сiчня 1979 року в місті Нова Каховка Херсонської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Нова Каховка Херсонської області, судимість відсутня, самовисування.

Гречана Світлана Юріївна : народилася 27 лютого 1973 року в селі Мала Олександрівка Великоолександрівського району Херсонської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Великоолександрівська районна рада, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в селі Мала Олександрівка Великоолександрівського району Херсонської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Гринюк Андрій Петрович : народився 16 липня 1965 року в місті Красногорівка Мар’їнського району Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник відділу випробувань озброєння та боєприпасів, ТОВ "РУБІН-2017", безпартійний, проживає в місті Бровари Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Колихаєв Ігор Вікторович : народився 8 травня 1971 року в місті Херсоні, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "ЛАНАПОДОВЕ-1", ТОВ "Українська продовольча корпорація", ТОВ "Торговий дім "Продексім", безпартійний, проживає в місті Херсоні, судимість відсутня, самовисування.

Побийвовк Микола Олександрович : народився 2 серпня 1986 року в смт Велика Лепетиха Херсонської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Репілевський Данило Едуардович : народився 16 грудня 1987 року в місті Херсоні, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, "Семена Плюс", безпартійний, проживає в селі Кам’янка Каховського району Херсонської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Сандул Сергій Миколайович : народився 9 серпня 1961 року в селищі Білине Балтського району Одеської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, механік, ТОВ "Д-Стиль", безпартійний, проживає в місті Нова Каховка Херсонської області, судимість відсутня, самовисування.

Скопіч Олексій Васильович : народився 26 грудня 1974 року в селі Червоноблагодатне Горностаївського району Херсонської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Оппозиционный блок", проживає в смт Велика Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Ютін Сергій Валерійович : народився 17 вересня 1970 року в місті Державінськ Целіноградської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Нова Каховка Херсонської області, судимість відсутня, самовисування.

Напомним, Херсонская область разбита на 5 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 5 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.


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Тег выборы, Рада, депутаты, нардепы, мажоритарка, мажоритарные округа

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