Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 185 Херсонская область

Полный список кандидатов в нардепы на 185-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: Getty Images

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 185 (Херсонская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Воробйов Олександр Степанович : народився 7 сiчня 1968 року в місті Дніпропетровську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Генічеська районна державна адміністрація Херсонської області, безпартійний, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, самовисування.

Давидюк Сергій Петрович : народився 23 листопада 1976 року в місті Нова Каховка Херсонської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "РАЗОМ СИЛА", проживає в місті Нова Каховка Херсонської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "РАЗОМ СИЛА".

Іванов Володимир Ілліч : народився 14 липня 1982 року в місті Херсоні, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор з виробництва, ТОВ "Агропроект-Юг", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Слуга народа", проживає в місті Херсоні, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Кістечок Олександр Дмитрович : народився 19 червня 1963 року в cмт Новоолексіївка Генічеського району Херсонської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТOB "Дніпро", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Генічеськ Генічеського району Херсонської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Мельник Михайло Андрійович : народився 28 лютого 1958 року в селі Злазно Костопільського району Рівненської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, виконувач обов’язків директора, Херсонська філія державної установи "Інститут охорони ґрунтів України", член Політичної партії "Партія місцевого самоврядування", проживає в місті Херсоні, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Партія місцевого самоврядування".

Мясникян Вегандз Деренікович : народився 7 березня 1995 року в селі Софіївка Новотроїцького району Херсонської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Роздольненський сільський голова Каховського району Херсонської області, безпартійний, проживає в місті Каховка Херсонської області, судимість відсутня, самовисування.

Ніколенко Микола Валентинович : народився 10 лютого 1957 року в селі Павлівка Генічеського району Херсонської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керуючий, ФГ "Даяна", безпартійний, проживає в селі Привільне Генічеського району Херсонської області, судимість відсутня, самовисування.

Пампуха Геннадій Геннадійович : народився 2 квiтня 1965 року в місті Алма-Ата, Казахстан, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, судовий експерт, ТОВ "Незалежний інститут судових експертиз", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Романій Михайло Дмитрович : народився 13 вересня 1966 року в смт Верхній Рогачик Верхньорогачицького району Херсонської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, фермерське господарство "Керера-13", член Політичної партії "Оппозиционный блок", проживає в смт Верхній Рогачик Верхньорогачицького району Херсонської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Філіпчук Павло Ігорович : народився 5 липня 1983 року в місті Золочів Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова постійної комісії з питань бюджету та фінансів виконавчого апарату, Херсонська обласна рада, безпартійний, проживає в місті Каховка Херсонської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Хлань Сергій Володимирович : народився 29 червня 1972 року в місті Снігурівка Миколаївської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Каховка Херсонської області, судимість відсутня, самовисування.

Цінський Денис Миколайович : народився 29 квiтня 1974 року в місті Каховка Херсонської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Каховка Херсонської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Радикальная партия Олега Ляшко".

Напомним, Херсонская область разбита на 5 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 5 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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