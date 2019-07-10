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Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 186 Херсонская область

10 июля, 23:20

Полный список кандидатов в нардепы на 186-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: Getty Images

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 186 (Херсонская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Демчук Олександр Анатолійович : народився 18 червня 1981 року в смт Лазурне Скадовського району Херсонської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПП "САЛЕН-АВТО", фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в смт Лазурне Скадовського району Херсонської області, судимість відсутня, самовисування.

Журавко Георгій Володимирович : народився 5 квiтня 1959 року в селі Павло-Мар’янівка Снігурівського району Миколаївської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, КП "ОЛЕШКИ" Цюрупинської районної ради, безпартійний, проживає в місті Олешки Олешківського району Херсонської області, судимість відсутня, самовисування.

Зеленчук Василь Васильович : народився 21 серпня 1960 року в смт Верховина Верховинського району Івано-Франківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, перший заступник голови, Херсонська обласна рада, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в селі Ольгине Горностаївського району Херсонської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Квятковський Богдан Костянтинович : народився 26 червня 1973 року в селі Токареве Березнегуватського району Миколаївської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Херсоні, судимість відсутня, самовисування.

Кліщевський Сергій Олександрович : народився 10 липня 1976 року в селі Григорівка Чаплинського району Херсонської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Григорівський сільський голова, безпартійний, проживає в селі Григорівка Чаплинського району Херсонської області, судимість відсутня, самовисування.

Ковальов Олексій Іванович : народився 19 сiчня 1989 року в місті Гола Пристань Херсонської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПП "ЛК-АГРО", безпартійний, проживає в місті Гола Пристань Херсонської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Кромп Олександр Петрович : народився 20 сiчня 1975 року в селі Виноградове Цюрупинського району Херсонської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник відділу з особливо важливих справ, ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, безпартійний, проживає в місті Херсоні, судимість відсутня, самовисування.

Найденко Євген Кириллович : народився 14 серпня 1958 року в місті Новозибков Брянської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПВКП "Велес-40", член Політичної партії "Оппозиционный блок", проживає в місті Херсоні, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Негой Федір Федорович : народився 9 березня 1958 року в місті Татарбунари Одеської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в селі Великі Копані Олешківського району Херсонської області, судимість відсутня, самовисування.

Погомій Оксана Феліксівна : народилася 20 вересня 1963 року в місті Херсоні, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, бухгалтер, ТОВ "КайзенАгро", член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Херсоні, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Рибалко Сергій Вікторович : народився 16 листопада 1968 року в селі Чулаківка Голопристанського району Херсонської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, фермерське господарство "Аделаїда", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в селі Чулаківка Голопристанського району Херсонської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Рищук Євген Миколайович : народився 12 квiтня 1977 року в смт Сиваське Новотроїцького району Херсонської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова правління, громадська організація "КІННИЙ КЛУБ "ГРАН ПРІ", безпартійний, проживає в місті Херсоні, судимість відсутня, самовисування.

Санашвілі Олег Отарович : народився 17 липня 1967 року в селі Нова Збур’ївка Голопристанського району Херсонської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, ТОВ "Херсон-Ремстройлюкс", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в селі Нова Збур’ївка Голопристанського району Херсонської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Радикальная партия Олега Ляшко".

Цегельник Олександр Якович : народився 22 серпня 1978 року в селі Комунарівка Скадовського району Херсонської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, фізична особа – підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ВОЛЯ", проживає в селі Саги Олешківського району Херсонської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВОЛЯ".

Яковлєв Олександр Юрійович : народився 28 липня 1971 року в місті Горлівка Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, менеджер зі збуту, ФОП Яковлєва Т.В., член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в місті Скадовськ Херсонської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ".

Напомним, Херсонская область разбита на 5 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 5 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.


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Тег выборы, Рада, депутаты, нардепы, мажоритарка, мажоритарные округа

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