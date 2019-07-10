Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 190 Хмельницкая область

Полный список кандидатов в нардепы на 190-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: Getty Images

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 190 (Хмельницкая область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Гаврилюк Василь Васильович : народився 9 лютого 1958 року в селі Губча Старокостянтинівського району Хмельницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора з економіки та фінансів, ТОВ "ЕНЕРГОПОЛІС В", безпартійний, проживає в місті Славута Хмельницької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Сила и честь".

Жмеренецький Олексій Сергійович : народився 28 жовтня 1986 року в місті Ухта, Комі, Росія, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник голови правління, благодійна організація "Благодійний фонд "КОЛО", безпартійний, проживає в місті Хмельницькому, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Мацола Роман Миколайович : народився 11 серпня 1974 року в селі Грушеве Тячівського району Закарпатської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Львові, судимість відсутня, самовисування.

Павленко Максим Олександрович : народився 14 липня 1976 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Побережна Анна Валеріївна : народилася 17 квiтня 1985 року в селищі Понінка Полонського району Хмельницької області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник Національного секретаріату, політична партія "Мерітократична партія України", член політичної партії "Мерітократична партія України", проживає в смт Понінка Полонського району Хмельницької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія "Мерітократична партія України".

Процюк Сергій Михайлович : народився 19 серпня 1976 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Сидор Василь Богданович : народився 28 березня 1963 року в місті Нетішин Хмельницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Славутський міський голова, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Славута Хмельницької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Степанишен Олександр Олександрович : народився 30 серпня 1989 року в селі Свіршківці Чемеровецького району Хмельницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, провідний інженер фінансово-економічного відділу, ДП "Служба місцевих автодоріг", безпартійний, проживає в селі Свіршківці Чемеровецького району Хмельницької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Шпег Ярослав Іванович : народився 4 липня 1981 року в селищі Першотравенськ Баранівського району Житомирської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, електромонтер, СПІЄ ЕЛБУД, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Полонне Полонського району Хмельницької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Щербина Андрій Ігорович : народився 6 вересня 1980 року в місті Санкт-Петербург, Росія, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, фізична особа – підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "РАЗОМ СИЛА", проживає в місті Буча Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Напомним, Хмельницкая область разбита на 7 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 7 депутатами.

Все новости о выборах читайте здесь

Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 190 Хмельницкая область". Другие Кандидаты смотрите в блоке "Последние новости"