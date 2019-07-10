Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 192 Хмельницкая область

Полный список кандидатов в нардепы на 192-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: Getty Images

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 192 (Хмельницкая область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Герега Олександр Володимирович : народився 27 червня 1967 року в місті Городок Хмельницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ", проживає в місті Городок Городоцького району Хмельницької області, судимість відсутня, самовисування.

Гуменюк Анатолій Іванович : народився 11 вересня 1957 року в селі Солобківці Ярмолинецького району Хмельницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Автотехкультсервіс", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Хмельницькому, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Гуменюк Василь Васильович : народився 18 травня 1989 року в смт Ярмолинці Ярмолинецького району Хмельницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, КЗ "Центр культури та дозвілля", безпартійний, проживає в смт Ярмолинці Ярмолинецького району Хмельницької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Дашковський Олександр Олександрович : народився 17 червня 1988 року в смт Крижопіль Вінницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, охоронник, ТОВ "Корвег", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Ковалевський Олександр Олександрович : народився 8 серпня 1978 року в місті Будапешт, Угорщина, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, інженер інноваційних технологій, Ярмолинецька філія ПАТ "Хмельницькгаз", член Політичної партії "Народний Рух України", проживає в смт Ярмолинці Ярмолинецького району Хмельницької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Народний Рух України".

Коваль Сергій Володимирович : народився 7 квiтня 1979 року в місті Остер Козелецького району Чернігівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, охоронник, ТОВ "Корвег", безпартійний, проживає в селі Хотів Києво-Святошинського району Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Мельник Олександр Олександрович : народився 19 квiтня 1982 року в селі Грушківці Летичівського району Хмельницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фахівець з питань безпеки, ФГ "ГВМ-Агро", член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в смт Ярмолинці Ярмолинецького району Хмельницької області, судимість відсутня, самовисування.

Романчук Сергій Петрович : народився 12 квiтня 1973 року в селі Свіршківці Чемеровецького району Хмельницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в смт Чемерівці Чемеровецького району Хмельницької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Скринчук Олег Леонідович : народився 23 лютого 1972 року в селі Юрківці Чемеровецького району Хмельницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, ПП "Україна-Агро-2С", безпартійний, проживає в селі Юрківці Чемеровецького району Хмельницької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Аграрная партия Украины.

Чепко Назарій Валерійович : народився 6 грудня 1992 року в місті Городок Хмельницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Городок Городоцького району Хмельницької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Чернецький Олександр Іванович : народився 21 травня 1976 року в селі Хотинівка Носівського району Чернігівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, охоронник, ТОВ "Корвег", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Шургай Петро Петрович : народився 26 жовтня 1972 року в селі Вербка Ярмолинецького району Хмельницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Хмельницькому, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Радикальная партия Олега Ляшко".

Ярошинський Роман Вікторович : народився 8 вересня 1977 року в селі Тимків Новоушицького району Хмельницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник комерційного відділу, ПП "ГВМ – Агро", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Хмельницькому, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Напомним, Хмельницкая область разбита на 7 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 7 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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