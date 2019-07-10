Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 193 Хмельницкая область

Полный список кандидатов в нардепы на 193-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: Getty Images

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 193 (Хмельницкая область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Васільєв Олександр Володимирович : народився 1 квiтня 1978 року в місті Кам’янець-Подільський Хмельницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник відділу безпеки з координації роботи в Хмельницькій області, АТ "Укрпошта", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Кам’янець-Подільський Хмельницької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Гаврилюк Василь Васильович : народився 4 липня 1969 року в місті Хмельницькому, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, приватне підприємство СТО "Престиж-2008", член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Кам’янець-Подільський Хмельницької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія "Гражданская позиция".

Дудзяк Руслан Віталійович : народився 30 листопада 1977 року в місті Дунаївці Хмельницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Сила и честь", проживає в місті Кам’янець-Подільський Хмельницької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Сила и честь".

Жоган Микола Вячеславович : народився 18 сiчня 1964 року в селі Лімна Старосамбірського району Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, радник голови, Кам’янець-Подільська районна рада, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в селі Кам’янка Кам’янець-Подільського району Хмельницької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Івахнюк Дмитро Євгенович : народився 17 жовтня 1990 року в селі Оринин Кам’янець-Подільського району Хмельницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, інженер-конструктор, ТОВ "ЮКІТІС", член Політичної партії "Народний Рух України", проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Народний Рух України".

Кохановська Вікторія Святославівна : народилася 3 травня 1984 року в смт Вовковинці Деражнянського району Хмельницької області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійнa, проживає в місті Кам’янець-Подільський Хмельницької області, судимість відсутня, самовисування.

Марчук Ігор Петрович : народився 17 лютого 1969 року в місті Кам’янець-Подільський Хмельницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "М-ЕНД-С", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Мельниченко Володимир Володимирович : народився 1 лютого 1965 року в місті Кам’янець-Подільський Хмельницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Кам’янець-Подільський Хмельницької області, судимість відсутня, самовисування.

Попов Олександр Анатолійович : народився 25 травня 1981 року в місті Кам’янець-Подільський Хмельницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії "ПРАВИЙ СЕКТОР", проживає в місті Кам’янець-Подільський Хмельницької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "ПРАВИЙ СЕКТОР".

Посітко Михайло Володимирович : народився 21 листопада 1985 року в місті Кам’янець-Подільський Хмельницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Кам’янець-Подільська міська організація ВО "Свобода", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Кам’янець-Подільський Хмельницької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Савчук Інна Олексіївна : народилася 15 травня 1974 року в місті Кам’янець-Подільський Хмельницької області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, туристична фірма "Аурінія", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Кам’янець-Подільський Хмельницької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Радикальная партия Олега Ляшко".

Сморжевський Станіслав Броніславович : народився 30 травня 1970 року в селі Ліпіни Дунаєвецького району Хмельницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "МАТАДОР", безпартійний, проживає в місті Кам’янець-Подільський Хмельницької області, судимість відсутня, самовисування.

Ткачук Дмитро Сергійович : народився 25 квiтня 1982 року в селі Смотрич Кам’янець-Подільського району Хмельницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, спеціаліст-інспектор праці, Слобідсько-Кульчієвецька сільська рада, безпартійний, проживає в селі Смотрич Кам’янець-Подільського району Хмельницької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Худняк Віктор Анатолійович : народився 24 лютого 1981 року в селі Грушка Кам’янець-Подільського району Хмельницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник, Головне територіальне управління юстиції у Хмельницькій області, безпартійний, проживає в місті Кам’янець-Подільський Хмельницької області, судимість відсутня, самовисування.

Шпак Андрій Михайлович : народився 28 травня 1977 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, ТОВ "ІНТЕР АВТО-ТРЕЙДИНГ", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Напомним, Хмельницкая область разбита на 7 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 7 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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