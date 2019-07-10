Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 84 Ивано-Франковская область

Полный список кандидатов в нардепы на 84-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: REUTERS / Viacheslav Ratynskyi.

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 84 (Ивано-Франковская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Вірастюк Роман Ярославович : народився 20 квiтня 1968 року в місті Івано-Франківську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор департаменту олімпійського спорту, Міністерство молоді та спорту України, безпартійний, проживає в місті Івано-Франківську, судимість відсутня, самовисування.

Воробій Володимир Дмитрович : народився 14 жовтня 1964 року в селі Комарів Галицького району Івано-Франківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора з лікувальної роботи, "Прикарпатський центр репродукції людини", член Аграрної партії України, проживає в місті Івано-Франківську, судимість відсутня, суб’єкт висування – Аграрная партия Украины.

Гергелюк Володимир Іванович : народився 20 липня 1977 року в місті Івано-Франківську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в селі Вовчинець міста Івано-Франківська, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична Партія "Голос".

Довбенко Михайло Володимирович : народився 31 жовтня 1954 року в смт Коропець Монастириського району Тернопільської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Іванків Марія Йосипівна : народилася 30 квiтня 1959 року в селі Тарасівка Тлумацького району Івано-Франківської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, завідувач, сільський клуб, безпартійнa, проживає в селі Тарасівка Тлумацького району Івано-Франківської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Іваськів Андрій Степанович : народився 8 грудня 1971 року в місті Бурштин Галицького району Івано-Франківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Бурштин Івано-Франківської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Карвацький Руслан Миколайович : народився 17 грудня 1968 року в місті Львові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Бурштин Івано-Франківської області, судимість відсутня, самовисування.

Куйбіда Віталій Євстафійович : народився 27 листопада 1967 року в смт Бурштин Галицького району Івано-Франківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, лікар-нейрохірург відділення політравми, Київська міська лікарня № 17, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Куриляк Мирослав Мирославович : народився 30 червня 1986 року в cелі Залуква Галицького району Івано-Франківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "РАЗОМ СИЛА", проживає в селі Крихівці міста Івано-Франківська, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "РАЗОМ СИЛА".

Магаль Володимир Васильович : народився 8 червня 1977 року в селі Дубівці Галицького району Івано-Франківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "ФК Карпати", безпартійний, проживає в селі Клузів Тисменицького району Івано-Франківської області, судимість відсутня, самовисування.

Московчук Ярослав Михайлович : народився 12 жовтня 1972 року в селі Грушка Тлумацького району Івано-Франківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Тлумач Тлумацького району Івано-Франківської області, судимість відсутня, самовисування.

Попович Василь Борисович : народився 16 квiтня 1984 року в селі Драгомирчани Тисменицького району Івано-Франківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, КП "Полігон ТПВ", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в селі Драгомирчани Тисменицького району Івано-Франківської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Сатур Дмитро Юрійович : народився 29 жовтня 1967 року в місті Тисмениця Івано-Франківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, старший механік, ТОВ "Куверт-Україна", безпартійний, проживає в місті Тисмениця Тисменицького району Івано-Франківської області, судимість відсутня, самовисування.

Сворак Степан Дмитрович : народився 10 серпня 1959 року в місті Тисмениця Івано-Франківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Тисменицький міський голова, безпартійний, проживає в місті Тисмениця Тисменицького району Івано-Франківської області, судимість відсутня, самовисування.

Станіславський Богдан Миколайович : народився 26 травня 1969 року в смт Обертин Тлумацького району Івано-Франківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Станіславський", член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в місті Коломия Івано-Франківської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ".

Ткач Роман Володимирович : народився 22 травня 1962 року в селі Ямниця Тисменицького району Івано-Франківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, радник, ТОВ "Юридична компанія Моріс ГРУП", безпартійний, проживає в селі Ямниця Тисменицького району Івано-Франківської області, судимість відсутня, самовисування.

Фріс Ігор Павлович : народився 29 вересня 1973 року в місті Івано-Франківську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, приватний нотаріус, Івано-Франківський міський нотаріальний округ, безпартійний, проживає в місті Івано-Франківську, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Напомним, Ивано-Франковская область разбита на 7 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 7 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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