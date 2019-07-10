Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 85 Ивано-Франковская область

Полный список кандидатов в нардепы на 85-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: REUTERS / Viacheslav Ratynskyi.

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 85 (Ивано-Франковская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Гресько Михайло Романович : народився 20 серпня 1973 року в селі Середнє Калуського району Івано-Франківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "ГРЕСЬКО", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС", проживає в селі Угринів Тисменицького району Івано-Франківської області, судимість відсутня, самовисування.

Кінаш Віталій Іванович : народився 9 березня 1974 року в місті Калуш Івано-Франківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Калуш Івано-Франківської області, судимість відсутня, самовисування.

Кобильник Роман Васильович : народився 23 листопада 1976 року в селі Черче Рогатинського району Івано-Франківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, старший викладач кафедри історії слов’ян, ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", безпартійний, проживає в місті Івано-Франківську, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична Партія "Голос".

Кредісов Вячеслав Анатолійович : народився 30 вересня 1965 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, професор кафедри менеджменту та маркетингу, Європейський університет фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Мельник Мирослав Васильович : народився 22 липня 1987 року в селі Довпотів Калуського району Івано-Франківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний спеціаліст відділу культури, Калуська районна державна адміністрація Івано-Франківської області, член Аграрної партії України, проживає в селі Довпотів Калуського району Івано-Франківської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Аграрная партия Украины.

Насалик Ігор Степанович : народився 25 листопада 1962 року в місті Олександрія Кіровоградської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Міністр енергетики та вугільної промисловості України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Попадин Олександр Володимирович : народився 10 серпня 1987 року в місті Львові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Калуш Івано-Франківської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Прощук Едуард Петрович : народився 19 лютого 1982 року в місті Калуш Івано-Франківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник голови, споживспілка Івано-Франківської області, безпартійний, проживає в місті Івано-Франківську, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Чумичкін Анатолій Станіславович : народився 5 листопада 1971 року в селі Волиця Бережанського району Тернопільської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, ТОВ "Ч.А.С.", безпартійний, проживає в місті Івано-Франківську, судимість відсутня, самовисування.

Шевченко Віктор Леонідович : народився 4 грудня 1980 року в місті Коломия Івано-Франківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПатриотІВ – УКРОП", проживає в місті Івано-Франківську, судимість відсутня, самовисування.

Напомним, Ивано-Франковская область разбита на 7 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 7 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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