Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 87 Ивано-Франковская область

Полный список кандидатов в нардепы на 87-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: REUTERS / Viacheslav Ratynskyi.

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 87 (Ивано-Франковская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Андрійович Зіновій Мирославович : народився 10 сiчня 1972 року в місті Надвірна Івано-Франківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Надвірнянський міський голова, безпартійний, проживає в місті Надвірна Надвірнянського району Івано-Франківської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Андрійович Михайло Васильович : народився 21 листопада 1967 року в місті Надвірна Івано-Франківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Рубікон ЛТД", безпартійний, проживає в місті Надвірна Надвірнянського району Івано-Франківської області, судимість відсутня, самовисування.

Войташек Іван Іванович : народився 14 березня 1982 року в селі Лазарівка Монастириського району Тернопільської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, завідувач, Богородчанська державна нотаріальна контора, безпартійний, проживає в смт Богородчани Богородчанського району Івано-Франківської області, судимість відсутня, самовисування.

Голинський Андрій Миколайович : народився 30 жовтня 1972 року в місті Надвірна Івано-Фраківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, фізична особа – підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДА І ЗАКОН", проживає в місті Надвірна Надвірнянського району Івано-Франківської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДА І ЗАКОН".

Голіней Юрій Дмитрович : народився 6 травня 1977 року в селищі Ланчин Надвірнянського району Івано-Франківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Прикарпатсервіс", фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в селі Добротів Надвірнянського району Івано-Франківської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Іваночко Михайло Степанович : народився 31 жовтня 1972 року в селищі Ланчин Надвірнянського району Івано-Франківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, економіст із фінансової роботи, МПП "Ікопласт", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в смт Ланчин Надвірнянського району Івано-Франківської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Марцінковський Роман Анатолійович : народився 25 липня 1979 року в місті Надвірна Івано-Франківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, оцінювач з експертно-грошової оцінки земельних ділянок, ПП "БТІ Експерт", безпартійний, проживає в місті Надвірна Надвірнянського району Івано-Франківської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Сила Людей".

Никорович Святослав Ігорович : народився 23 листопада 1990 року в селі Підгір’я Богородчанського району Івано-Франківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, викладач, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в смт Богородчани Богородчанського району Івано-Франківської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ".

Писклинець Ігор Дмитрович : народився 28 червня 1977 року в місті Ніжин Чернігівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник голови, Надвірнянська районна рада, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Надвірна Надвірнянського району Івано-Франківської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Росипайло Ігор Ярославович : народився 12 лютого 1979 року в селі Назавизів Надвірнянського району Івано-Франківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник, Управління Держпраці в Івано-Франківській області, безпартійний, проживає в місті Калуш Івано-Франківської області, судимість відсутня, самовисування.

Сав’юк Ростислав Маркіянович : народився 30 квiтня 1971 року в селі Ковалівка Коломийського району Івано-Франківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Аграрної партії України, проживає в селі Татарів міста Яремче Івано-Франківської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Аграрная партия Украины.

Тимчишин Михайло Дмитрович : народився 4 березня 1964 року в селі Торговиця Коломийського району Івано-Франківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії "Оппозиционный блок", проживає в селі Торговиця Коломийського району Івано-Франківської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Тищенко Володимир Олегович : народився 10 липня 1981 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Івано-Франківськбудтранс", безпартійний, проживає в селі Старий Лисець Тисменицького району Івано-Франківської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична Партія "Голос".

Напомним, Ивано-Франковская область разбита на 7 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 7 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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