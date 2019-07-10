Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 89 Ивано-Франковская область

Полный список кандидатов в нардепы на 89-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: REUTERS / Viacheslav Ratynskyi.

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 89 (Ивано-Франковская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Атаманюк Олег Юрійович : народився 8 серпня 1981 року в селі Трач Косівського району Івано-Франківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, доцент кафедри хірургії післядипломної освіти, Івано-Франківський національний медичний університет, безпартійний, проживає в селі Шешори Косівського району Івано-Франківської області, судимість відсутня, самовисування.

Басараб Сергій Михайлович : народився 1 травня 1970 року в місті Калуш Івано-Франківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник голови, Івано-Франківська обласна рада, член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Івано-Франківську, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Бойчук Степан Олексійович : народився 9 сiчня 1978 року в селі Акрешори Косівського району Івано-Франківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник, ТОВ "Арт Хауз Дрім", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Вольський Ярослав Васильович : народився 23 грудня 1973 року в смт Верховина Верховинського району Івано-Франківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, віцепрезидент, ГО "Європейський інститут післядипломної освіти" Україна-Словаччина, безпартійний, проживає в селі Пістинь Косівського району Івано-Франківської області, судимість відсутня, самовисування.

Гаврилків Дмитро Романович : народився 15 липня 1961 року в селі Пістинь Косівського району Івано-Франківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, фізична особа – підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в селі Чукалівка Тисменицького району Івано-Франківської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Радикальная партия Олега Ляшко".

Зузяк Володимир Олександрович : народився 28 липня 1986 року в місті Косів Івано-Франківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, завідувач сектору з питань мобілізаційної, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату, Косівська районна державна адміністрація Івано-Франківської області, безпартійний, проживає в місті Косів Косівського району Івано-Франківської області, судимість відсутня, самовисування.

Качкан Віталій Васильович : народився 6 серпня 1976 року в місті Івано-Франківську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Компанія Дзиґа плюс", фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Івано-Франківську, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична Партія "Голос".

Книшук Петро Васильович : народився 12 липня 1960 року в селі Космач Косівського району Івано-Франківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Матеївецький сільський голова, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в смт Яблунів Косівського району Івано-Франківської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Матейчук Роман Степанович : народився 15 червня 1976 року в селі Рожнів Косівського району Івано-Франківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник сільського голови, Рожнівська сільська рада, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в селі Рожнів Косівського району Івано-Франківської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Мосейчук Тарас Русланович : народився 7 березня 1993 року в селі Пістинь Косівського району Івано-Франківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в селі Пістинь Косівського району Івано-Франківської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Реведжук Роман Петрович : народився 10 травня 1988 року в селі Космач Косівського району Івано-Франківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, журналіст, голова правління, ГО "Перша Українська Незалежна Медіа Платформа", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Сав’юк Любомир Маркіянович : народився 1 вересня 1965 року в селі Ковалівка Коломийського району Івано-Франківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, ГО "КОНГРЕГАЦІЯ ХРИСТИЯН УКРАЇНИ", безпартійний, проживає в селі Ковалівка Коломийського району Івано-Франківської області, судимість відсутня, самовисування.

Сіреджук Дмитро Дмитрович : народився 13 лютого 1981 року в селищі Яблунів Косівського району Івано-Франківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Івано-Франківську, судимість відсутня, самовисування.

Соловей Юрій Ігорович : народився 13 липня 1978 року в місті Івано-Франківську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Івано-Франківську, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка".

Тимофійчук Володимир Ярославович : народився 17 лютого 1986 року в селі Попельники Снятинсьогой району Івано-Франківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПП "Агро-Лідер", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Слуга народа", проживає в селі Попельники Снятинського району Івано-Франківської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Томаш Володимир Любомирович : народився 23 грудня 1963 року в місті Снятин Івано-Франківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Снятин Снятинського району Івано-Франківської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія "Гражданская позиция".

Трушик Наталія Ярославівна : народилася 30 квiтня 1974 року в селі Русів Снятинського району Івано-Франківської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, приватний нотаріус, Чернівецький міський нотаріальний округ, безпартійнa, проживає в місті Снятин Снятинського району Івано-Франківської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична Партія "Патриот".

Якібчук Василь Володимирович : народився 5 серпня 1967 року в селі Шешори Косівського району Івано-Франківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Шешорівський сільський голова, безпартійний, проживає в селі Шешори Косівського району Івано-Франківської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Сила и честь".

Напомним, Ивано-Франковская область разбита на 7 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 7 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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