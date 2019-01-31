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Кандидаты в президенты на выборах-2019: Александр Вилкул

31 января, 18:27
Фото: vilkul.ua
Фото: vilkul.ua.
Кандидаты в президенты на выборах-2019: Александр Вилкул //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/309/1b9/5c53091b99bae.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/309/1b9/5c53091b99bae.jpg Кандидаты

Украинский политик и государственный деятель. Народный депутат Украины V, VI и VIII созывов. Председатель Днепропетровской областной государственной администрации (2010-2012 годы), вице-премьер-министр Украины по вопросам регионального развития, ЖКХ и инфраструктуры (2012-2014 годы).

Семья

Александр Вилкул родился 24 мая 1974 года в Кривом Роге в семье инженеров. Горняк в четвертом поколении.

 Отец Александра Вилкула – Юрий Григорьевич – прошел путь производственника от токаря на заводе до замруководителя крупного управления. Занявшись научной работой, вырос до профессора, лауреата госпремии и медали ЮНЕСКО "За достижения в науке". Был ректором Криворожского технического университета. Городской голова Кривого Рога.

С дочкой. Фото: vilkul.ua

Супруга Александра Вилкула – Елена Вилкул. В семье подрастает дочь Мария.

Образование

Будущий политик закончил в 1991 году Центрально-Городской лицей в Кривом Роге и поступил в Криворожский технический университет. В 1996 году получил диплом горного инженера по специальности "Открытые горные работы". Позже Александр Вилкул закончил в этом же высшем учебном заведении аспирантуру.

Фото: vilkul.ua

Топ-менеджер

Трудовой путь Александр Вилкул начал помощником машиниста, затем был машинистом экскаватора, горным мастером на ЮГОКе. Работал параллельно с учебой в вузе.  После получения диплома был назначен на должность начальника одного из управлений ЮГОКа, быстро вырос до заместителя генерального директора комбината.

Фото: vilkul.ua

В 2003-2006 годах работал генеральным директором ЦГОКа, позже – одновременно двух предприятий – ЦГОКа и СевГОКа, затем – почетным президентом ЦГОКа и СевГОКа. За время его руководства на предприятиях были реализованы масштабные программы модернизации, восстановлены старые и запущены новые производства. В частности, начали работу закрытая ранее шахта имени Орджоникидзе на ЦГОК, новая дробильная фабрика на СевГОК. За время руководства ГОКами Александр Вилкул пять раз входил в десятку лучших топ-менеджеров Украины по версии рейтингов "ТОП-100. Лучшие ТОП-менеджеры Украины" и "Гвардия руководителей".

Госуправленец

18 марта 2010 года Александр Вилкул назначен на должность главы Днепропетровской областной государственной администрации. Перед Вилкулом ставилась задача сделать в области примерно то же, что он сделал на возглавляемых им комбинатах, и молодой губернатор эту задачу решил.

За время губернаторства Александра Вилкула объемы промышленного производства выросли в области на 24%, размер средней зарплаты – почти в 1,5 раза. Были реализованы крупнейшие инфраструктурные и социальные проекты, начиная от ремонта ключевых транспортных артерий облцентра и заканчивая масштабным строительством социального жилья и объектов социальной значимости – детских садиков, больниц, спортивных арен и т.д.

Вице-премьер

В декабре 2012 года Александра Вилкула приглашают на работу в правительство – на должность вице-премьер-министра Украины по вопросам регионального развития, ЖКХ и инфраструктуры.

В зону ответственности Александра Вилкула входили региональное развитие, инфраструктура, транспорт, строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, туризм, электронное управление. За время работы инициировал и в большинстве случаев реализовал более 230 инновационных проектов развития. Под руководством Вилкула была разработана и прошла обсуждение Концепция реформы местного самоуправления, принятая за основу для проведения соответствующей реформы. Было активизировано сотрудничество с международными донорами, благодаря чему в 16 областях Украины реализовывались международные проекты по модернизации ЖКХ, региональному управлению, энергосбережению.

Вилкул инициировал и провел системные реформы по дерегуляции строительной отрасли. В рейтинге Мирового банка по ведению бизнеса-2013 Украина поднялась по показателю доступности получения разрешения на строительство на 145 пунктов (с 186-го места на 41-е). Украина парафировала договор с Евросоюзом о совместном авиационном пространстве и "Открытом небе".

Депутат и политик

Как политик Александр Вилкул начал реализовывать себя в 2006 году, став депутатом Верховной Рады V созыва. В парламенте Вилкул вошел в Комитет по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства, был избран заместителем главы комитета. В следующем году становится депутатом Верховной Рады VI созыва, работает на той же должности в том же комитете. Инициировал или принимал участие в работе над множеством законопроектов. К примеру, добился перераспределения сбора за загрязнение окружающей среды в пользу местных бюджетов. Сложил депутатские полномочия в связи с назначением главой Днепропетровской ОГА.

В ноябре 2010 года баллотируется в областной совет Днепропетровской области по мажоритарному округу и уверенно выигрывает выборы, набрав 83,17% голосов поддержки.

В ноябре 2014 года на внеочередных выборах в Верховную Раду избран народным депутатом Украины VIII созыва. Член Комитета по вопросам европейской интеграции, руководитель группы по межпарламентским связям.

20 января 2019 года выдвинут кандидатом в президенты Украины на съезде партии "Оппозиционный блок – Партия мира и развития". Зарегистрирован ЦИК кандидатом в президенты 25 января 2019 года.

Общественный деятель

Ведет активную общественную деятельность. В декабре 2013 года благодаря проекту Александра Вилкула по поддержке культуры Петриковская роспись завоевала историческую победу – ЮНЕСКО включила ее в список Всемирного нематериального культурного наследия человечества. В рамках продолжения этого проекта Вилкул добился, чтобы в ноябре 2016 года в этот Список были внесены и Козацкие песни Днепропетровщины.

 

Награды

2005 – звание "Заслуженный работник промышленности Украины".

2008 – орден "За заслуги" III степени.

2009 – медаль "За весомый вклад в развитие Днепропетровской области".

2011 – орден "За заслуги" II степени.

Фото: vilkul.ua

Хобби

Увлекается дайвингом. Кандидат в мастера спорта по шахматам, кандидат в мастера спорта по самбо.

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Тег выборы, вилкул, Александр Вилкул, кандидат в президенты, выборы 2019

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