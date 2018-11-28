Кандидаты в президенты на выборах-2019: Анатолий Гриценко

Украинский политик и государственный деятель, глава партии "Гражданская позиция", народный депутат Украины VI, VII созывов. Министр обороны Украины (2005-2007 гг). Занимал эту должность при трех премьерах – Юлии Тимошенко, Юрии Еханурове, Викторе Януковиче.

Воинское звание – полковник запаса.

Семья

Анатолий Гриценко родился 25 октября 1957 года в селе Богачовка Звенигородского района Черкасской области, детство будущего политика прошло в небольшом шахтерском городке Ватутино в том же районе.

Мать, Анна Тихоновна, работала в строительной отрасли и на коммунальных предприятиях города, сейчас пребывает на пенсии. Отец, Степан Демьянович, участник Второй мировой войны, сапер, позже – танкист. Работал горным спасателем, сварщиком, слесарем, водителем автокрана. Скончался в 2013 году. Брат Анатолия Гриценко – Виталий – майор запаса, служил в ВС РФ. После увольнения в запас вернулся в Украину, пошел работать водителем скорой помощи.

Анатолий Гриценко женат вторым браком. С первой супругой – Людмилой – Гриценко развелся в 2002 году после 24 лет брака.

Вторая жена – влиятельная украинская журналистка, редактор еженедельника "Зеркало недели" Юлия Мостовая. С Мостовой Гриценко оформил отношения в марте 2003 года.

Анатолий Гриценко и Юлия Мостовая. Фото: архив

У Анатолия Гриценко четверо детей: Алексей и Светлана от первого брака, Анна от второго. Также Гриценко воспитывает сына Юлии Мостовой от ее первого брака с Александром Разумковым – Глеба.

Алексей Гриценко (1979 г. р.) – общественный активист, политик, глава Совета общественного контроля ІІ созыва, координатор "Автомайдана", экс-депутат Киеврады (2014 г). Окончил НТУ "КПИ", по специальности "Специализированные компьютерные системы", работал в ООО НПФ "Энран Телеком", замдиректора в ООО "СТЦ "Охранные системы", заместителем генерального директора в ООО "Национальные инновации".

Светлана Гриценко окончила Киевский национальный экономический университет и Университет Стерлинга в Шотландии. Сфера ее деятельности – PR.

Сын Глеб в данное время обучается на факультете химии в The University of Tokyo (Япония). Дочь Анна – школьница.

Образование и карьера

Анатолий Гриценко после восьмилетки поступил в Киевское суворовское военное училище, затем в Киевское высшее военное авиационное инженерное училище. Свой выбор профессии политик позже объяснял влиянием рассказов отца-фронтовика. Недолгий период (с июля 1979 года по ноябрь 1981 года) Анатолий Гриценко служил в боевой летной части в Ахтырке на должности начальника группы обслуживания авиационного оборудования, затем продолжил учебу в адъюнктуре.



Фото с сайта grytsenko.com.ua

По сути, вся дальнейшая карьера Анатолия Гриценко связана либо с научной, либо с аналитической деятельностью в военной сфере. В 1984 году Анатолий Гриценко закончил адъюнктуру Киевского высшего военного авиационного инженерного училища и начал преподавать в этом вузе. Гриценко имеет ученую степень кандидата технических наук.

После обретения Украиной независимости Анатолий Гриценко переходит на работу в Управление военного образования Минобороны Украины, работает на должности начальника Управления проблем военной безопасности и военного строительства в Научно-исследовательском центре Генштаба ВСУ.

В 1993-1994 годах Анатолий Гриценко проходит обучение за рубежом: прослушивает курсы в Институте иностранных языков Минобороны США и на оперативно-стратегическом факультете Университета Военно-воздушных сил США. После возвращения в Украину заканчивает курсы повышения квалификации Академии ВСУ.

В сентябре 1997 года Анатолий Гриценко возглавляет аналитическую службу аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). На этой должности он работает вплоть до увольнения в запас в январе 1999 года.

В 1999 году Анатолий Гриценко становится президентом неправительственной аналитической организации Украинский центр экономических и политических исследований (будущий Центр Разумкова). Несколько позже входит в Общественный совет экспертов по внутриполитическим вопросам при президенте Украины, становится внештатным консультантом Комитета национальной безопасности и обороны Верховной Рады.

В ходе президентских выборов 2004 года Гриценко получает приглашение возглавить департамент информационно-аналитического обеспечения в избирательном штабе Виктора Ющенко. Как рассказывал позже сам Гриценко, предвыборная программа "10 шагов навстречу людям" писалась под его руководством. Результаты экзит-полов, которые проводил, в том числе, возглавляемый Гриценко УЦЭПИ имени Разумкова, стали поводом для "оранжевой" команды призвать людей выходить на улицы.

Министр обороны

После победы на выборах Виктор Ющенко подал кандидату Анатолия Гриценко на должность главы военного ведомства. 4 февраля 2005 года Гриценко становится министром обороны в правительстве Юлии Тимошенко.

Фото: архив

После отставки Кабмина Тимошенко в полном составе Ющенко, тем не менее, предложил Гриценко остаться на должности. 30 сентября 2005 года Гриценко был утвержден министром в правительстве Юрия Еханурова. Наконец, в августе 2006 года после подписания Универсала национального единства Гриценко становится министром обороны в правительстве Виктора Януковича.

В бытность Анатолия Гриценко министром обороны были проведены ряд реформ в военной сфере. В частности, армия начала переходить на стандарты НАТО в вопросах обеспечения, было уменьшено и приведено к стандартам армий европейских стран число генералов, с полутора лет до года уменьшился срок срочной воинской службы, улучшилось материальное обеспечение военнослужащих, производилась реализация избыточного военного имущества и вооружения.

Другой стороной реформ стала череда скандалов и уголовных дел, фигурантами которых стали подчиненные Гриценко. Так, еще в 2010 году за превышение служебных полномочий при заключении договоров об отчуждении имущества и земель военных городков был осужден экс-директор филиала Центрального специализированного строительного управления "Укроборонстрой" Вячеслав Мельник. В деле фигурировала доверенность, выданная Гриценко. Сам экс-министр выступал в суде свидетелем – следствие установило, что Мельник действовал без ведома Гриценко.

Бывший заместитель Гриценко в Минобороны Вячеслав Кредисов (курировал экономический блок, на фоне коррупционных скандалов по настоянию Гриценко подал в отставку и был уволен) заявлял в прессе, что в бытность замминистра ежемесячно предоставлял Гриценко 25 тысяч долларов на финансирование в том числе партийных расходов. Подтверждения этому не найдено.

Деятельность руководства Минобороны, в том числе Анатолия Гриценко, стала предметом изучения Временной следственной комиссии ВР по расследованию сведений по фактам хищения в Вооруженных Силах и подрыва обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 годы. Комиссия со столь сложным названием была создана парламентом 7 июня 2018 года. Итоговый отчет комиссии анонсирован на 6 декабря 2018 года.

Народный депутат

На досрочных парламентских выборах 2007 года Анатолий Гриценко был включен в список пропрезидентского блока "Наша Украина – Народная самооборона" под №4. Блок получил третий результат (после Партии регионов и БЮТ), набрав 14,15% голосов. Анатолий Гриценко впервые стал народным депутатом, в парламенте возглавил комитет по вопросам национальной безопасности и обороны.

В декабре 2008 года Анатолий Гриценко создает общественную организацию "Гражданская позиция". В феврале 2010 года на базе общественной организации возникает одноименная политическая партия. Первым ее руководителем становится заместитель Гриценко в бытность того министром обороны – генерал-лейтенант Николай Нещадим. В июле 2010 года партию возглавляет Гриценко, а Нещадим становится руководителем исполнительного комитета "Гражданской позиции".

На выборах в Верховную Раду 2012 года Анатолий Гриценко вошел в парламент в составе Блока Юлии Тимошенко. В списке блока Гриценко занимал третью позицию – после самой Тимошенко, баллотировавшейся чисто номинально, поскольку на момент выборов у нее была непогашенная судимость, и Арсения Яценюка, де-факто возглавившего блок. В парламенте Гриценко вошел в Комитет ВР по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией.

Фото: Г. Салай

В разгар Революции Достоинства Гриценко подал заявление о выходе из фракции "в связи с невозможностью влиять на решения, которые принимаются фракцией ВО "Батькивщина". В ответ лидер фракции Арсений Яценюк призвал депутата сложить депутатские полномочия.

В ходе досрочных парламентских выборов 2014 года "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко впервые выступила на выборы самостоятельно. В списки партии помимо членов "Гражданской инициативы" вошли общественные активисты (Виталий Шабунин и др.) и лидер "Демальянса" Василий Гацько (в списках фигурировал как беспартийный). По итогам выборов партия Гриценко заняла 10-е место, набрав 3,1% голосов, и не прошла в Верховную Раду.

Кандидат в президенты – 2010 и 2014 гг.

Анатолий Гриценко впервые баллотировался в президенты на выборах 2010 года. Кампания политика строилась на противопоставлении явным фаворитам президентской гонки – Юлии Тимошенко и Виктору Януковичу. Гриценко под неоднозначным слоганом "Первый непроходной" пытался занять нишу "третьей силы". Однако для этого экс-министру обороны не хватило ресурсов и электорального потенциала. В итоге Гриценко поддержали всего лишь 1,2% избирателей, что дало политику 9-е место среди всех кандидатов.

На президентских выборах 2014 года Гриценко со слоганом "Гарантирую безопасность" использовал имидж военного. Несмотря на актуальность лозунга, составить хоть какую-то конкуренцию победившему в первом же туре Петру Порошенко Гриценко не смог. По итогам его поддержка составила 5,48% (четвертый результат после Петра Порошенко, Юлии Тимошенко и Олега Ляшко).

Выборы-2019

Весной 2018-го Анатолий Гриценко подтвердил, что намерен баллотироваться на выборах в президенты 2019 года. Летом Гриценко подписал соглашение о создании политической платформы "Народное доверие" с народным депутатом, лидером партии "Народный контроль" Дмитрием Добродомовым. В прессе Гриценко также неоднократно призывал к объединению мэра Львова Андрея Садового, лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука (официально не заявлявшего о своих планах баллотироваться – Ред.), других политиков прозападной ориентации. Слоган нынешней кампании Гриценко – "Честных больше!".

В сентябре в СМИ появилась информация, что избирательный штаб Гриценко возглавил народный депутат, экс-глава Администрации президента во времена Ющенко Виктор Балога. Позже сам Балога опроверг эту информацию, а в октябре стало известно, что штабом Анатолия Гриценко будет руководить экс-нардеп Олег Канивец.

В начале октября Андрей Садовой заявил, что пойдет на выборы самостоятельно. При этом к Садовому присоединился бывший соратник Гриценко, лидер "Демальянса" Василий Гацько. А в конце октября внеочередной съезд политической партии "Народный контроль" поддержал выдвижение кандидатом в президенты своего лидера Дмитрия Добродомова.

Уголовные дела в России

Следственный комитет РФ в декабре 2017 года возбудил в отношении Гриценко уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). По мнению российских следователей, Гриценко в эфире одного из телеканалов "призывал к осуществлению террористической деятельности на территории Москвы и Таганрога". Летом 2018 года СК РФ возбудил еще одно дело по той же статье. Эпизод относится к 2014 году – тогда во время конференции экс-министр обороны говорил о подрывах поездов с боевой техникой в РФ. Дела объединены в одно.

Фото: Александр Кузнецов

Награды

Именное огнестрельное оружие (2007).

Хобби

Увлекается рыбалкой, преферансом, шахматами.