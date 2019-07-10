Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 90 Киевская область

Полный список кандидатов в нардепы на 90-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: REUTERS / Viacheslav Ratynskyi.

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 90 (Киевская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Авраменко Олексій Сергійович : народився 12 лютого 1988 року в селищі Рокитне Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в смт Рокитне Рокитнянського району Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Архіпов Віталій Вікторович : народився 22 вересня 1977 року в місті Ставрополь, Росія, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПП "Редакція газети "Київські Ярмарки", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ПЛАТФОРМА НАДІЇ САВЧЕНКО", проживає в місті Біла Церква Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ПЛАТФОРМА НАДІЇ САВЧЕНКО".

Бабенко Микола Вікторович : народився 17 вересня 1980 року в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Центр залучення інвестицій "БЦ Інвест", безпартійний, проживає в місті Біла Церква Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична Партія "Біла Церква разом".

Бабенко Микола Миколайович : народився 4 грудня 1987 року в місті Біла Церква Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, безробітний, безпартійний, проживає в місті Біла Церква Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Бігарі Наталія Володимирівна : народилася 18 березня 1975 року в місті Біла Церква Київської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, завідувач амбулаторії загальної практики сімейної медицини № 8, комунальне некомерційне підприємство "Міський центр первинної медико-санітарної допомоги № 2", безпартійнa, проживає в місті Біла Церква Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична Партія "Голос".

Бондик Валерій Анатолійович : народився 1 квiтня 1964 року в місті Добропілля Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, адвокатське об’єднання "Адвокатська місія Латвійського міжнародного інституту захисту прав людини Східної Європи", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Браславський Руслан Георгійович : народився 23 травня 1973 року в смт Тельманове Тельманівського району Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, генеральний директор, ТОВ "Юридична компанія "Центр супроводження бізнесу", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Бут Юрій Олександрович : народився 26 травня 1955 року в місті Біла Церква Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Біла Церква Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СПРАВЖНІ ДІЇ".

Гайдамачук Володимир Анатолійович : народився 12 березня 1985 року в селі Тарасівка Києво-Святошинського району Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, журналіст, газета "Слово і діло", безпартійний, проживає в селі Тарасівка Києво-Святошинського району Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Ганжа Володимир Михайлович : народився 18 серпня 1967 року в селі Комсомольськ Козятинського району Вінницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, КП БМР "БВАК" з авіаційної безпеки, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Сила и честь", проживає в селі Шкарівка Білоцерківського району Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Сила и честь".

Дашкевич Микола Володимирович : народився 30 липня 1951 року в селищі Поліське Поліського району Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, Міжнародний благодійний фонд "Друзі – дітям Чорнобиля", безпартійний, проживає в місті Біла Церква Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ".

Дикий Артем Валерійович : народився 17 вересня 1990 року в місті Полтаві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керуючий кав’ярні, фізична особа – підприємець "Потапенко О.М.", безпартійний, проживає в місті Полтаві, судимість відсутня, самовисування.

Киришун Дмитро Володимирович : народився 10 червня 1985 року в місті Біла Церква Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Аграрної партії України, проживає в місті Біла Церква Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Аграрная партия Украины.

Костіков Володимир Володимирович : народився 25 жовтня 1960 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка".

Кошель Вадим Олегович : народився 21 жовтня 1985 року в місті Біла Церква Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, секретар, Білоцерківська міська рада Київської області, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Біла Церква Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Литвинов Олександр Володимирович : народився 14 серпня 1986 року в місті Нововолинськ Волинської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник підрозділу, ГО "ПП "Слуга народа", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Магомедов Мурад Гамідович : народився 13 серпня 1980 року в місті Біла Церква Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник генерального директора, ТОВ "УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Мепарішвілі Хвича Нодарович : народився 7 серпня 1972 року в селі Чансубані Чохотаурського району, Грузія, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Нестерчук Юрій Вікторович : народився 24 березня 1964 року в селі Озерна Білоцерківського району Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Біла Церква Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Поляруш Олександр Олексійович : народився 26 травня 1966 року в місті Біла Церква Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник міського голови, Білоцерківська міська рада, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Біла Церква Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Радикальная партия Олега Ляшко".

Расторгуєв Олександр Валерійович : народився 26 липня 1985 року в місті Біла Церква Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керуючий, адвокатське бюро Расторгуєва Олександра, безпартійний, проживає в місті Біла Церква Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Савченко Петро Петрович : народився 10 квiтня 1983 року в селі М. Вільшанка Білоцерківського району Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "РАЗОМ СИЛА", проживає в місті Біла Церква Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Санін Володимир Миколайович : народився 5 червня 1953 року в селі Щербаки Білоцерківського району Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, суддя у відставці, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Біла Церква Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Яременко Ярослав Вікторович : народився 27 грудня 1982 року в місті Біла Церква Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник, ТОВ "Слуга народа Біла Церква", безпартійний, проживає в місті Біла Церква Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Напомним, Киевская область разбита на 9 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 9 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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