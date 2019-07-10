Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 91 Киевская область

Полный список кандидатов в нардепы на 91-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: REUTERS / Viacheslav Ratynskyi.

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 91 (Киевская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Бельмега Роман Михайлович : народився 7 червня 1984 року в селі Білоберізка Верховинського району Івано-Франківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, безробітний, безпартійний, проживає в смт Макарів Макарівського району Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Бойко Андрій Васильович : народився 27 грудня 1971 року в ст. Янів Чорнобильського району Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, радник голови, ГО "Українська митна асоціація", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Бойко Віктор Олексійович : народився 6 липня 1961 року в селі Красногірка Голованівського району Кіровоградської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, сільськогосподарське ТОВ "Симиренківське", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Гайдамака Любомир Анатолійович : народився 20 вересня 1975 року в селі Крихівці Івано-Франківського району Івано-Франківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Громадянський рух "Спільна Справа", проживає в селі Віта-Поштова Києво-Святошинського району Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Гурін Костянтин Олександрович : народився 30 липня 1966 року в смт Муровані Курилівці Вінницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "ФОРУМ-БУДІНВЕСТ", член Аграрної партії України, проживає в смт Муровані Курилівці Мурованокуриловецького району Вінницької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Аграрная партия Украины.

Дунда Олег Андрійович : народився 6 березня 1980 року в місті Дніпропетровську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "А.В.С.", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Ерікян Давід Мартікович : народився 24 жовтня 1977 року в селі Берд, Вірменія, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПП "Агроленд-1", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в селі Шпитьки Києво-Святошинського району Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Захарченко Роман Васильович : народився 17 грудня 1980 року в селі Ситняки Макарівського району Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, провідний менеджер, Український інформаційно-видавничий центр "Галактика", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Костиря Інна Олександрівна : народилася 28 сiчня 1984 року в місті Кіровограді, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, завідувач кафедри міжнародних відносин, Київський національний університет культури і мистецтв, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Криштафович Орест Ярославович : народився 24 квiтня 1991 року в місті Івано-Франківську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник-консультант народного депутата України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка".

Кріпак Андрій Петрович : народився 5 грудня 1982 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Крюківщинський сільський голова, безпартійний, проживає в селі Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Лисенко Микита Олександрович : народився 14 квiтня 1986 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник-консультант народного депутата України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична Партія "Голос".

Майсак Лариса Дмитрівна : народилася 12 жовтня 1962 року в селі Устя Бершадського району Вінницької області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, СТОВ "Відродження", безпартійнa, проживає в селі Малополовецьке Фастівського району Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Сила и честь".

Нестеренко Олег Олександрович : народився 15 грудня 1967 року в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник начальника управління, начальник відділу, управління з питань комунальної власності та житлово-комунального господарства виконавчого апарату Київської обласної ради, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Фастів Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Нетяжук Михайло Володимирович : народився 15 лютого 1979 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Фастівський міський голова, безпартійний, проживає в місті Фастів Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Олексишина Юлія Андріївна : народилася 17 травня 1984 року в селищі Макарів Київської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в смт Макарів Макарівського району Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Потапович Віталій Анатолійович : народився 3 квiтня 1986 року в місті Фастів Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Фастів Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Притуленко Володимир Олександрович : народився 29 вересня 1979 року в місті Фастів Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Еко Таксі", член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в місті Фастів Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ".

Семененко Андрій Миколайович : народився 12 грудня 1977 року в селі Комарівка Макарівського району Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Синиця Микола Іванович : народився 24 травня 1968 року в селі Помоклі Переяслав-Хмельницького району Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Сольвар Руслан Миколайович : народився 12 травня 1971 року в смт Піщанка Вінницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Фастів Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Спіженко Олег Орестович : народився 30 вересня 1983 року в смт Суворове Ізмаїльського району Одеської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, президент, адвокатське об’єднання "МІЖНАРОДНА РАДА АДВОКАТІВ", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія "Гражданская позиция".

Терновий Павло Олександрович : народився 17 жовтня 1989 року в місті Плауен, Німеччина, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Радикальная партия Олега Ляшко".

Тимофієв Володимир Опанасович : народився 13 грудня 1950 року в селі Біленьке Запорізького району Запорізької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, сільськогосподарський обслуговуючий кооператив "Джерело", безпартійний, проживає в селі Тарасівка Києво-Святошинського району Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Напомним, Киевская область разбита на 9 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 9 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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