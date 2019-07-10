Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 93 Киевская область

Полный список кандидатов в нардепы на 93-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: REUTERS / Viacheslav Ratynskyi.

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 93 (Киевская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Герман Борис Степанович : народився 13 серпня 1957 року в смт Лисянка Черкаської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник голови правління, ПрАТ "Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів", безпартійний, проживає в смт Єрки Катеринопільського району Черкаської області, судимість відсутня, самовисування.

Головін Микола Олексійович : народився 27 квiтня 1957 року в селищі Рокитне Рокитнянського району Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член Політичної партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка", проживає в смт Рокитне Рокитнянського району Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка".

Горбаль Василь Михайлович : народився 18 березня 1971 року в місті Львові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Горган Олександр Любомирович : народився 5 листопада 1975 року в місті Калуш Івано-Франківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, ТОВ "Правнича фірма "Юстиніан", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Дишлевий Олег Григорович : народився 29 липня 1985 року в селі Стави Кагарлицького району Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в селі Стави Кагарлицького району Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Донченко Олег Андрійович : народився 30 жовтня 1969 року в місті Вахрушево Луганської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, безпартійний, проживає в місті Миронівка Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Жукотанський Олександр Васильович : народився 3 вересня 1965 року в селі Вендичани Могилів-Подільського району Вінницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова правління, ПрАТ "Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів", безпартійний, проживає в місті Миронівка Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Зінченко Сергій Вікторович : народився 17 лютого 1983 року в смт Рокитне Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, приватна сільськогосподарська агрофірма "Україна", член Аграрної партії України, проживає в смт Рокитне Рокитнянського району Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Аграрная партия Украины.

Керусенко Олександр В’ячеславович : народився 25 березня 1989 року в місті Ржищів Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, менеджер зі збуту, ФОП Тохташ В.А., безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Коломієць Олександр Вікторович : народився 18 червня 1977 року в місті Біла Церква Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, фізична особа – підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС", проживає в місті Біла Церква Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Кривошея Геннадій Григорович : народився 2 липня 1977 року в місті Богуслав Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Богуслав Богуславського району Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Луценко Віктор Миколайович : народився 19 серпня 1968 року в місті Миронівка Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, фермерське господарство "Плоди Богуславщини", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Богуслав Богуславського району Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Радикальная партия Олега Ляшко".

Мамчур Юлій Валерійович : народився 15 серпня 1971 року в місті Умань Черкаської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Муравський Олексій Андрійович : народився 15 березня 1973 року в місті Миронівка Миронівського району Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Різатдінова Ганна Сергіївна : народилася 16 липня 1993 року в місті Сімферополь, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тренер, ГО "Українська Федерація гімнастики", безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Скороход Анна Костянтинівна : народилася 14 сiчня 1990 року в місті Вишгород Київської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора з організаційно-правових питань, ТОВ "Будівельний комбінат "Прогрес", безпартійнa, проживає в місті Бориспіль Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Туній Ольга Григорівна : народилася 29 грудня 1985 року в місті Києві, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник управління організаційного забезпечення, зв’язків з громадськістю, ЗМІ та інформатизації, Державна архітектурно-будівельна інспекція України, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Філіппов Олексій Вікторович : народився 4 березня 1980 року в місті Богуслав Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Шевченко Олександр Олександрович : народився 21 листопада 1961 року в селі Піщанка Новомосковського району Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Тетіїв Тетіївського району Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Шкарівський Вадим Анатолійович : народився 27 травня 1987 року в місті Черкасах, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Детекстар", безпартійний, проживає в смт Рокитне Рокитнянського району Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Напомним, Киевская область разбита на 9 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 9 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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