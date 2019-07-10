Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 94 Киевская область

Полный список кандидатов в нардепы на 94-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: REUTERS / Viacheslav Ratynskyi.

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 94 (Киевская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Бугаков Ярослав Сергійович : народився 26 квiтня 1989 року в місті Дебальцеве Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Дебальцеве Донецької області, судимість відсутня, самовисування.

Голобородько Павло Віталійович : народився 11 липня 1990 року в місті Васильків Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник відділу фінансового аналізу та аудиту, ПрАТ "СК "ЮНІВЕС", безпартійний, проживає в місті Васильків Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Гридько Олексій Олександрович : народився 25 червня 1983 року в місті Бровари Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник відділу, КУ КОР "Фонд комунального майна", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Обухів Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Давітідзе Паата Гурамович : народився 1 сiчня 1970 року в місті Горі, Грузія, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в місті Обухів Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ".

Дейнека Олег Володимирович : народився 3 березня 1978 року в місті Полтаві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, інформаційне агентство "Новини України", безпартійний, проживає в місті Полтаві, судимість відсутня, самовисування.

Дронов Сергій Сергійович : народився 31 липня 1986 року в місті Васильків Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник голови правління, акціонерне товариство "Оператор газорозподільних систем "Київоблгаз", безпартійний, проживає в місті Васильків Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Дубинський Вадим Володимирович : народився 12 грудня 1971 року в місті Сміла Черкаської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник підрозділу, "ПП "Слуга народу", безпартійний, проживає в місті Сміла Черкаської області, судимість відсутня, самовисування.

Дубинський Максим Миколайович : народився 28 квiтня 1998 року в місті Умань Черкаської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, керівник проекту, "ПП "Слуга народу", безпартійний, проживає в місті Сміла Черкаської області, судимість відсутня, самовисування.

Дубинський Олексій Петрович : народився 13 лютого 1985 року в селі Заворичі Броварського району Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в селі Заворичі Броварського району Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Дубінський Олександр Анатолійович : народився 18 квiтня 1981 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, телеведучий, ІП "1+1 Продакшн", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Задорожний Сергій Анатолійович : народився 12 березня 1964 року в селі Ксаверівка Васильківського району Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПП "Кедр", фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в селі Ксаверівка Васильківського району Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Зайцев Богдан Олександрович : народився 6 липня 1974 року в місті Кам’янка Черкаської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка".

Зерницький Дмитро Андрійович : народився 16 вересня 1987 року в місті Обухів Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, приймальник товару, ТОВ "Мобімаг", безпартійний, проживає в місті Обухів Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Ільєнко Лариса Олександрівна : народилася 21 травня 1965 року в місті Києві, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, генеральний директор, ПрАТ "Атек", фізична особа – підприємець, безпартійнa, проживає в місті Обухів Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Кацімон Тетяна Миколаївна : народилася 19 сiчня 1980 року в селі Комарівка Макарівського району Київський області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник юридичного управління, державна спеціалізована фінансова установа "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву", безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Кононенко Артур Романович : народився 4 квiтня 1989 року в місті Запоріжжі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, безробітний, безпартійний, проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, самовисування.

Кононенко Ігор Віталійович : народився 21 серпня 1965 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Кононенко Олексій Федорович : народився 1 травня 1983 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник інформаційно-технічного відділу, ТОВ "Солідарність плюс", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Кононко Олександр Олександрович : народився 27 листопада 1974 року в місті Обухів Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Обухів Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична Партія "Патриот".

Куксін Євгеній Вікторович : народився 29 липня 1994 року в місті Вишневе Києво-Святошинського району Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, кореспондент управління журналістських проектів, Департамент журналістських проектів ІП "1+1 Продакшн", безпартійний, проживає в місті Вишневе Києво-Святошинського району Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Липовецький Олексій Анатолійович : народився 15 червня 1990 року в місті Луганську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Інформаційне агентство "Голос народу", член Політичної Партії "5.10", проживає в селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Лірник Гліб Андрійович : народився 23 вересня 1987 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Ляхович Володимир Сергійович : народився 28 липня 1979 року в місті Нойштрелитць, Німеччина, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник генерального директора, КО "Київзеленбуд", безпартійний, проживає в місті Обухів Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Мазепа Сергій Володимирович : народився 18 червня 1971 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Мосійчук Ігор Володимирович : народився 5 травня 1972 року в місті Лубни Полтавської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в селі Білогородка Києво-Святошинського району Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Неділько Микола Миколайович : народився 16 квiтня 1980 року в селі Застугна Васильківського району Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, КП "Васильківська шкіряна фірма", член Політичної партії "Рух Новых Сил Михаила Саакашвили", проживає в місті Васильків Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Рух Новых Сил Михаила Саакашвили".

Недоляк Олександр Богданович : народився 17 травня 1976 року в місті Радомишль Житомирської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в селі Крячки Васильківського району Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Новосельцев Жан Вадимович : народився 17 червня 1980 року в місті Харкові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, комунікаційний директор, громадська організація "Слуга народа", безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, самовисування.

Оксаніченко Анна Володимирівна : народилася 21 квiтня 1985 року в місті Грифино, Польща, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійнa, проживає в місті Васильків Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична Партія "Голос".

Олкова-Михницька Агнеса Вячеславівна : народилася 15 червня 1976 року в місті Сквира Київської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник відділу забезпечення діяльності президії та організаційної роботи, Національна академія державного управління при Президентові України, безпартійнa, проживає в місті Українка Обухівського району Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Підгурський Микола Миколайович : народився 27 червня 1982 року в місті Васильків Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в селі Ольшаниця Рокитнянського району Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Поповіченко Олександр Михайлович : народився 4 липня 1984 року в місті Обухів Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Сила Людей", проживає в місті Обухів Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Сила Людей".

Романюк Віктор Миколайович : народився 28 серпня 1975 року в селі Зірне Березнівського району Рівненської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Васильків Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Сабащук Юрій Миколайович : народився 7 травня 1975 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, менеджер, громадська організація "ПП "Слуга народа", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Садовнік Володимир Вячеславович : народився 15 березня 1998 року в селі Синява Рокитнянського району Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Артем сіті груп" та ТОВ "Атлент трейд", безпартійний, проживає в селі Синява Рокитнянського району Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Свічинський Сергій Семенович : народився 14 грудня 1976 року в місті Васильків Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, ТОВ "Азимут", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПатриотІВ – УКРОП", проживає в місті Васильків Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Сидоренко Владислав Ігорович : народився 10 червня 1988 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова комітету, Незалежна медіа-профспілка України в місті Києві, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Січевий Денис Валерійович : народився 15 сiчня 1981 року в місті Щучин Гродненської області, Білорусь, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Тимошенко Володимир Анатолійович : народився 9 вересня 1985 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Буча Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Тимощук Олександр Володимирович : народився 26 червня 1986 року в місті Полонне Хмельницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в селі Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Тимченко Володимир Костянтинович : народився 17 квiтня 1989 року в селищі Козин Обухівського району Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в смт Козин Обухівського району Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Радикальная партия Олега Ляшко".

Ярошевич Євгеній Андрійович : народився 3 сiчня 1983 року в селі Шкарівка Білоцерківського району Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, журналіст, інтернет-видання "Закон і Контроль", безпартійний, проживає в селі Шкарівка Білоцерківського району Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Напомним, Киевская область разбита на 9 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 9 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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