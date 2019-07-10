Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 95 Киевская область

Полный список кандидатов в нардепы на 95-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: REUTERS / Viacheslav Ratynskyi.

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 95 (Киевская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Азаров Олександр Ігорович : народився 5 липня 1990 року в селі Ленківці Кельменецького району Чернівецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, старший викладач кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, безпартійний, проживає в місті Боярка Києво-Святошинського району Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Бондар Олег Васильович : народився 3 липня 1965 року в місті Біла Церква Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, комерційний директор, ТОВ "Інгран ЛТД", безпартійний, проживає в місті Ірпінь Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Бороденко Інна Олександрівна : народилася 2 жовтня 1986 року в селі Гаврилівка Вишгородського району Київської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Ірпінь Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Сила и честь".

Возний Сергій Олександрович : народився 9 травня 1978 року в селі Горщик Коростенського району Житомирської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора – начальник юридичного відділу, ТОВ "Енергоекосервіс", безпартійний, проживає в смт Гостомель міста Ірпінь Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Воробйов Олександр Григорович : народився 27 сiчня 1980 року в селі Глинськ Світловодського району Кіровоградської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, виконувач обов’язків генерального директора, ДП "Спецагро", безпартійний, проживає в смт Ворзель міста Ірпінь Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Гаврилюк Михайло Віталійович : народився 15 серпня 1979 року в селі Ярівка Хотинського району Чернівецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, народний депутат України, безпартійний, проживає в селі Ярівка Хотинського району Чернівецької області, судимість відсутня, самовисування.

Горобець Дмитро Іванович : народився 29 квiтня 1956 року в селі Россоховата Іллінецького району Вінницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, віце-президент, благодійна організація "Благодійний фонд "Слуга народа", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Горобець Олександр Сергійович : народився 15 лютого 1978 року в місті Біла Церква Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник генерального директора, ТОВ "Сфера житлобуд", безпартійний, проживає в селі Фурси Білоцерківського району Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Данилова Надія Анатоліївна : народилася 30 листопада 1976 року в місті Миколаєві, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "РАЗОМ СИЛА", проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "РАЗОМ СИЛА".

Іваненко Михайло Анатолійович : народився 31 травня 1988 року в місті Дружківка Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, адвокатське об’єднання "Етерна Ло", безпартійний, проживає в селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Карплюк Володимир Андрійович : народився 2 серпня 1981 року в смт Стрижавка Вінницького району Вінницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Політична партія "Нові обличчя", член Політичної партії "Нові обличчя", проживає в місті Ірпінь Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Кириченко Олександр Васильович : народився 23 серпня 1966 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в селі Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Козирський Руслан Вальдімарович : народився 21 липня 1968 року в місті Одесі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, безпартійний, проживає в селі Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Корінь Станіслав Вікторович : народився 2 листопада 1989 року в селі Чапаєвка Золотоніського району Черкаської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, завідувач м’ясного цеху, ПАТ "ФОЗЗИ ГРУП", безпартійний, проживає в місті Білгород-Дністровський Одеської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СТУДЕНТСЬКА ПАРТІЯ УКРАЇНИ".

Крамаренко Вікторія Вікторівна : народилася 2 травня 1966 року в місті Києві, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник головного лікаря з питань медсестринства, Київська міська клінічна лікарня № 2, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДЯНСЬКИЙ РУХ "ХВИЛЯ", проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКИЙ РУХ "ХВИЛЯ".

Кучер В’ячеслав Анатолійович : народився 30 серпня 1975 року в місті Севастополі, Крим, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасовий виконувач обов’язків голови, Київська обласна державна адміністрація, безпартійний, проживає в селі Дмитрівка Києво-Святошинського району Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Ласкін Павло Павлович : народився 8 вересня 1961 року в місті Львові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Партія місцевого самоврядування", проживає в селі Згурівка Згурівського району Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Партія місцевого самоврядування".

Ліщинська Лариса Юріївна : народилася 21 червня 1976 року в місті Києві, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник-консультант народного депутата України, безпартійнa, проживає в селі Горенка Києво-Святошинського району Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Ляшенко Микола Миколайович : народився 15 червня 1977 року в місті Липовець Вінницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, виконувач обов’язків генерального директора, державне підприємство "Інноваційні-інжинірингові технології", безпартійний, проживає в місті Вишневе Києво-Святошинського району Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Мазур Ігор Петрович : народився 18 березня 1973 року в селі Пирогівці Хмельницького району Хмельницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УНА-УНСО", проживає в місті Ірпінь Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Макеєва Анжела Георгіївна : народилася 13 грудня 1987 року в місті Києві, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, член Виконавчого комітету, відділення НОК України у Київській області, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Нагребельний Андрій Олегович : народився 8 серпня 1978 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Професійний бійцівський союз", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Немировський Андрій Валентинович : народився 23 вересня 1983 року в місті Херсоні, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Овчаренко Маргарита Юріївна : народилася 15 липня 1994 року в місті Черкасах, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Повч Василь Олегович : народився 22 серпня 1994 року в селі Великі Лучки Мукачівського району Закарпатської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Ірпінь Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична Партія "Патриот".

Подашевська Тетяна Леонтіївна : народилася 28 грудня 1958 року в селі Краснопілка Маловисківського району Кіровоградської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, доцент кафедри зв’язків з громадськістю і журналістики, Київський національний університет культури і мистецтва, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Вишгород Вишгородського району Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Скорик-Шкарівська Михайлина Михайлівна : народилася 27 березня 1979 року в місті Дніпропетровську, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійнa, проживає в місті Ірпінь Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична Партія "Голос".

Смірнова Марина Михайлівна : народилася 15 березня 1986 року в місті Боярка Київської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник, структурний підрозділ Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Вишневої міської ради Києво-Святошинського району Київської області, безпартійнa, проживає в місті Боярка Києво-Святошинського району Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Смірнова Мирослава Михайлівна : народилася 22 сiчня 1984 року в місті Христинівка Черкаської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Києво-Святошинська районна державна адміністрація Київської області, безпартійнa, проживає в селі Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка".

Супрунов Вадим Вячеславович : народився 4 жовтня 1974 року в селищі Калкаман Єрмаківського району Павлодарської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, ТОВ "Проміструм", член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Боярка Києво-Святошинського району Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Тигов Олександр Олександрович : народився 31 жовтня 1971 року в місті Дніпропетровську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Біг проджект", безпартійний, проживає в селі Святопетрівське Києво-Святошинського району Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Титикало Роман Сергійович : народився 21 травня 1982 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керуючий бюро – адвокат, адвокатське бюро "Титикало та партнери", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Хом’як Дмитро Юрійович : народився 5 травня 1986 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАША ЗЕМЛЯ" .

Янченко Андрій Васильович : народився 19 серпня 1981 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Хайт і партнери", безпартійний, проживає в селі Святопетрівське Києво-Святошинського району Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Ястремський Максим Леонідович : народився 6 листопада 1982 року в місті Харкові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної Партії "Піратська Партія України", проживає в місті Харкові, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична Партія "Піратська Партія України".

Напомним, Киевская область разбита на 9 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 9 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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