Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 96 Киевская область

Полный список кандидатов в нардепы на 96-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: REUTERS / Viacheslav Ratynskyi.

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 96 (Киевская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Баранов Віталій Анатолійович : народився 10 квiтня 1967 року в місті Коростишів Житомирської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник голови, ГО "Товариство сприяння обороні України", безпартійний, проживає в місті Вишгород Вишгородського району Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Бовсуновський Олександр Михайлович : народився 23 жовтня 1970 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, Центр по роботі з дітьми та молоддю, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Радикальная партия Олега Ляшко".

Бражнікова Тетяна Олексіївна : народилася 1 квiтня 1981 року в місті Вишгород Київської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, секретар, Вишгородська міська рада Київської області, член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в місті Вишгород Вишгородського району Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ".

Буковський Роман Володимирович : народився 19 лютого 1979 року в селі Івангород Ічнянського району Чернігівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Вишгород Вишгородського району Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Василевська-Смаглюк Ольга Михайлівна : народилася 23 червня 1985 року в місті Старокостянтинів Хмельницької області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, спеціальний кореспондент, ТОВ "ТРК "Студія 1+1", безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Ващук Роман Сергійович : народився 15 червня 1983 року в селі Годомичі Маневицького району Волинської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, директор, ТОВ "ВР Консалтинг", член Аграрної партії України, проживає в селі Годомичі Маневицького району Волинської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Аграрная партия Украины.

Верещинська Вероніка Вікторівна : народилася 13 вересня 1980 року в селищі Бабинці Бородянського району Київської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, менеджер, ТОВ "ОСВ-2", безпартійнa, проживає в селищі Бабинці Бородянського району Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Войналович Людмила Миколаївна : народилася 4 червня 1978 року в місті Києві, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Буча Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Горельцев Андрій Володимирович : народився 11 травня 1979 року в селищі Першотравневе Овруцького району Житомирської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Перший заступник Голови Правління, Страхова компанія "БРОКБІЗНЕС", безпартійний, проживає в селі Пилиповичі Бородянського району Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Замідра Сергій Володимирович : народився 12 серпня 1978 року в селі Каленики Золотоніського району Черкаської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Немішаївський селищний голова, безпартійний, проживає в смт Немішаєве Бородянського району Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична Партія "Голос".

Манія Рамаза Валерійович : народився 25 вересня 1984 року в селі Ачигвара, Грузія, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в селі Воропаїв Вишгородського району Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія "Гражданская позиция".

Москаленко Ярослав Миколайович : народився 28 квiтня 1975 року в селі Лютіж Вишгородського району Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в селі Осещина Вишгородського району Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Науменко Сергій Миколайович : народився 25 березня 1983 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Окоєв Іван Миколайович : народився 12 липня 1991 року в селі Самолусківці Гусятинського району Тернопільської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, діловод, батальйон оперативного призначення імені Героя України генерал-майора Сергія Кульчицького Національної гвардії України, безпартійний, проживає в місті Буча Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Олексюк Василь Павлович : народився 22 травня 1974 року в селищі Буча Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, секретар, Бучанська міська рада, безпартійний, проживає в місті Буча Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Пірський Руслан Олександрович : народився 12 травня 1975 року в селі Катюжанка Вишгородського району Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в селі Катюжанка Вишгородського району Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Соловйова Юлія Олександрівна : народилася 20 грудня 1982 року в селі Пужайкове Балтського району Одеської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник-консультант народного депутата України, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ПЛАТФОРМА НАДІЇ САВЧЕНКО", проживає в селі Сербка Лиманського району Одеської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ПЛАТФОРМА НАДІЇ САВЧЕНКО".

Таможній Олександр Васильович : народився 27 квiтня 1975 року в місті Буча Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора з юридичних питань, ТОВ "АГРОДАР Україна +", безпартійний, проживає в місті Буча Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Федорченко Сергій Миколайович : народився 30 листопада 1974 року в селищі Ємельяново Красноярського краю, Російська Федерація, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний спеціаліст відділу аналітичної роботи управління аналітичного забезпечення Київського міського голови, апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка".

Чепіжко Оксана Вікторівна : народилася 25 листопада 1974 року в місті Сєверодвінськ Архангельської області, Російська Федерація, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Компанія з управління активами "Ексельсіор", безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Шальман Тетяна Михайлівна : народилася 11 серпня 1967 року в селі Паньківці Старосинявського району Хмельницької області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, доцент кафедри реклами та зв’язків з громадськістю, Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, безпартійнa, проживає в місті Ірпінь Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Юмаєв Дмитро Фаїзович : народився 24 квiтня 1964 року в місті Сумах, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "РАЗОМ СИЛА", проживає в місті Українка Обухівського району Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "РАЗОМ СИЛА".

Напомним, Киевская область разбита на 9 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 9 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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